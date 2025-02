Desbordes en picada contra el presidente del Colegio de Profesores: "Es un demagogo"

Continúan los dimes y diretes entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes y el gremio de los profesores, originados por una demanda salarial de los docentes.

En conversación con Tele13 Radio, el edil fustigó en contra del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que “hasta ahora no nos ha ayudado” y también del presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar.

El militante de RN aseguró que no tiene “una pelea” con el comunal del colegio, “nos hemos reunido y estamos trabajando”, sino que el problema “es cuando interviene el nacional, que había estado totalmente desaparecido”.

“Los mismos profesores me dicen que revivió el señor (Mario) Aguilar ‘porque no lo habíamos visto en tres años’”, agregó Desbordes.

En esa misma línea, el alcalde señaló que cuando el líder del magisterio dice que se bajó el sueldo de los profesores, “miente abiertamente, es un demagogo, lamento que el dirigente de un colegio tan importante hable de esa manera”

Previamente y en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Mario Aguilar explicó que la movilización se debe al no pago de una serie de “bonos y algunos beneficios adicionales a lo que establece el estatuto docente para todo el país”.

“Esto existe por décadas en el caso de la comuna de Santiago, por lo tanto, dado que esto existe desde hace mucho tiempo y ha sido ratificado por distintos alcaldes, la ley laboral ya lo entiende como parte del contrato de trabajo. Ya forma parte de los derechos que los docentes tienen en esa comuna y es ilegal que él (Desbordes) diga unilateralmente que no lo paga más o que lo paga parcialmente”, acusó.

El alcalde, en tanto, ha argumentado que el municipio no cuenta con los recursos para pagar las bonificaciones extra. “No tengo ocho mil millones para traspasar a Educación. Entonces, no es que yo no quiera pagar los bonos”, dijo.