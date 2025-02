Gobierno anuncia medidas de prevención por incendios forestales: habrá alerta roja entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, junto con la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, encabezaron reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), para abordar las acciones de preparación ante el aumento de las temperaturas y condiciones climáticas para incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país. El encuentro se realizó este viernes en la oficina central del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

En la reunión estuvieron presentes los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de Salud, Ximena Aguilera; de Defensa, Maya Fernández; y de Desarrollo Social, Javiera Toro. También asistieron el subsecretario del Interior, Luis Cordero, y la directora nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aida Baldini.

En la reunión hubo acuerdos y definiciones importantes para enfrentar las condiciones de los próximos días. De acuerdo con lo planteado por la ministra Tohá esto se trabajó durante varios meses “este estado preventivo de emergencia nos da varias condiciones por las cuales podemos actuar, incluso antes que se provoquen las emergencias, en condición de prevención y este Cogrid de hoy es parte de esa preparación”.

Entre las medidas preventivas las autoridades declararon alerta roja entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía, debido a las condiciones climáticas que se pronosticaron en los próximos días, en donde las temperaturas aumentarán hasta los 40 grados durante el fin de semana. Además, se anunció faena cero, es decir, la suspensión de actividades agrícolas y forestales, proyectos del Ministerio de Obras Públicas y el cierre de parques nacionales, para prevenir riesgos durante el mes de febrero.

De la misma manera, durante el mes se anticipan bajos niveles de humedad e intensas ráfagas de viento, condiciones que facilitan la propagación del fuego. El meteorólogo de la Dirección General Aeronáutica Civil, Arnaldo Zúñiga, manifestó que esta es una situación poco recurrente.

“Generalmente en verano el anticiclón, un sistema de alta presión, gobierna toda la zona central y centro sur del país, por eso tenemos verano. Cuando está establecido este verano, o esta condición de alta, como está ocurriendo ahora, y se superpone por encima, se le monta, por llamarlo así, otro anticiclón que viene de Bolivia se potencia el anticiclón que generalmente no está gobernando en esta época. Esto implica un aumento en las temperaturas”, dijo el experto.

Es común que los eventos de calor más intenso se registren en enero, como el récord histórico de 38.3 grados en Santiago. No obstante, febrero también puede experimentar temperaturas extremas, con valores que alcanzan los 36.5 grados, especialmente en los primeros días del mes.

En relación a lo anterior se indicó riesgo de siniestros en 106 comunas este sábado, 82 el domingo y 53 el lunes, ubicadas entre Valparaíso y la parte norte de la Araucanía. Por esta razón se decretó el Botón Rojo, herramienta preventiva que permitirá el despliegue de rondas de patrullaje por carabineros y presencia militar en estas zonas con estado de emergencia.

Una de las cosas en las que más insistieron las autoridades es el llamado de alerta ante posibles personas que intenten provocar incendios, por ese motivo se establecerá un sistema de vigilancia diurna y nocturna, con apoyo de SENAPRED y vehículos de seguridad de servicios públicos y municipalidades.

Asimismo, dentro de las recomendaciones que dieron las autoridades en estos días de calor extremo, están el hidratarse frecuentemente, no olvidar utilizar bloqueador solar y cuidar a las personas de alto riesgo. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, recalcó “el llamado a las personas es a no exponerse al sol entre las once de la mañana, cinco de la tarde, que es el periodo de mayor radiación. Si por alguna razón tiene que salir, protegerse. Protector solar, sombrero, lentes, ropa ligera. Especial precaución con niños, niñas y personas mayores que tienden a no sentir la necesidad de hidratarse.”

En la actividad se presentó el incremento en la capacidad de detener personas involucradas en inicios de incendios, algo que hace años atrás no sucedía. De acuerdo con las cifras se detuvo en lo que va de la temporada a 122 personas, entre las regiones de Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía. En cuanto a las represalias contra los que provocan estos desastres, las penas fluctúan entre los 5 años y un día y los 20 años de cárcel.