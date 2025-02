Ministra Tohá presenta reforzamiento a Plan Calles Sin Violencia y resalta que “se frenó el alza de homicidios”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, presentó durante esta jornada el reforzamiento al Plan Calles Sin Violencia. Junto con los subsecretarios del Interior, Luis Cordero y de Prevención del Delito, Carolina Leitao, además de otras autoridades de seguridad, explicó la nueva etapa del cuestionado plan.

Hasta la fecha, la iniciativa estaba dirigido a comunas con mayores tasas de homicidios, pero con el fortalecimiento anunciado por las autoridades, llegará a todas las comunas de la Región Metropolitana. En esa línea, se reforzarán controles de identidad, fiscalizaciones de armas, detenciones y búsqueda de prófugos.

La ministra Tohá aclaró que se buscará intervenir dos tipos de sectores: los priorizados y los focalizados. Los primeros son aquellos con alta ocurrencia de delitos, mientras que los segundos tienen menor presencia de delitos pero son necesarios a considerar por la movilidad de estos mismos.

Para identificar estas zonas, la secretaria de Estado resaltó el trabajo de la Unidad de Acción y Seguridad, creada en 2024, donde se reúnen las Inteligencias de Carabineros, la Policía de Investigaciones, la ANI, Gendarmería y los equipos del ministerio del Interior y la Delegación Presidencial.

“Ahí se hace análisis en profundidad de los fenómenos de inseguridad, se cruzan los datos de homicidios con otros como la presencia de personas con historial criminal en los barrios, con la presencia de balaceras, de personas que tienen vinculación con otras que están cumpliendo penas privativas de libertad”, explicó Tohá.

Resultados del plan

Respecto de las críticas hacia los resultados del Plan Calles Sin Violencia, la ministra reconoció que estos no han sido iguales a lo largo del país y que justamente la Región Metropolitana ha sido la más difícil de enfrentar. “Sin embargo, yo llamaría especialmente a los que queremos seriamente enfrentar la seguridad a tener presente que, desde que existe Calles Sin Violencia, por primera vez en ocho años, se frenó el alza de homicidios y ha empezado a haber un retroceso”, afirmó Tohá.

“El primer año fue de un 6%. El segundo año todavía no tenemos los datos del año completo, solo los del primer semestre, que fue de un 9%. No es un retroceso que nos tenga conformes, no es suficiente, pero es una inflexión respecto a lo que estábamos viviendo por largos años”, sentenció la secretaria de Estado.