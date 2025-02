Abuelas de Plaza de Mayo: "Cada encuentro es una luz más que se prende, una demostración que no se puede parar la reconstrucción de la verdad"

Fueron casi cuatro décadas en que Nélida Gómez buscó a su hija y su nieto. Nélida era madre de Cristina Silvia Navajas Gómez, quien fue secuestrada y desaparecida el 13 de julio de 1976 estando embarazada. Era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo.

Nélida siempre tuvo la convicción que su nieto nació en un centro clandestino de la dictadura y por ello lo buscó incansablemente, lo que la llevó a ingresar a Abuelas de Plaza de Mayo, donde fue secretaria de la agrupación y destacó por ser una de las mayores difusoras del método científico para identificar a nietas y nietos.

El 2 de mayo de 2012, Nélida falleció sin poder reencontrarse con su nieto arrebatado por el terrorismo de Estado. Su otro nieto, Miguel Santucho, siguió adelante con la búsqueda que, casi 10 años después, trajo resultados: el 28 de julio de 2023, los hijos de Cristina Navaja y nietos de Nélida Gómez se fundieron en un abrazo.

“Es increíble para mí estar hoy en esta situación. Hace más de un año y medio, más o menos, me encontré con mi hermano y ya está totalmente naturalizado para nosotros el tenernos, el hablar. Nuestro caso es particularmente feliz porque el reencuentro fue casi inmediato. Él estuvo buscando también durante muchos años a nuestra familia, entonces eso generó que hubiera una alegría compartida, que nunca fuera tan desbalanceado el tema”, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile Miguel Santucho miembro de la mesa directiva de Abuelas de Plaza de Mayo y hermano del nieto restituido 133: Daniel Santucho Navaja.

Santucho explicó que a veces los nietos se enteran que fueron robados por la dictadura producto de una investigación, y en algunos casos “se niegan a saber la verdad, entonces hay un proceso ahí de vinculación mucho más complejo”.

Respecto a la relación con su hermano, sostuvo que se sienten aliviados y afortunados por haberse encontrado. En ese sentido, destacó que su historia sirve para transmitir a quienes aún buscan a sus familiares una luz de esperanza: “Nosotros tardamos 46 años, pero bien puede haber otros también ahí esperando su momento”.

“Para mí era un peso la búsqueda porque yo entendía que tenía pocos elementos, porque no tenía tanta seguridad y porque la búsqueda en sí es pesada. Uno tiene que convivir todo el tiempo con la idea de que te falta algo, aceptarlo en una forma consciente y hacer algo para evitarlo implica enfrentarse a la verdad cotidiana de que todavía te falta, pero al mismo tiempo tiene un premio muy grande, que es realmente haber alcanzado uno de los sueños más grandes que tenía; el poder conocer a mi hermano”, sinceró Santucho.

Terrorismo de Estado: cientos de niños desaparecidos y apropiados por las garras de la dictadura

El 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas argentinas perpetraron un golpe de Estado consolidando un régimen de terror y persecución que desapareció a 30 mil personas. Entre ellas, había centenares de mujeres embarazadas que tuvieron a sus hijos en cautiverio. Además, decenas de niños fueron secuestrados junto a sus madres y/o padres.

La dictadura estructuró un plan sistemático de apropiación de bebés y niños, con centros de detención ilegales donde funcionaron maternidades clandestinas. Alrededor de 500 niños de personas desaparecidas, que nacieron en cautiverio o fueron secuestrados junto a sus padres, fueron apropiados entre 1975 y 1980.

Mientras la dictadura argentina desaparecía a miles de opositores políticos y secuestraba a recién nacidos y niños, una luz nacía para resistir ante la crueldad desatada. El 22 de octubre de 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo se reunieron por primera vez y comenzaron su lucha que se extiende por casi cinco décadas.

En esta larga búsqueda, decenas de nietos han sido recuperados por la agrupación. Sin ir más lejos, el pasado 21 de enero de 2025, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la nieta 139, hija de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama, quienes fueron secuestrados en noviembre de 1977.

Las abuelas resistieron la dictadura y hoy hacen frente a los embates negacionistas del presidente Javier Milei. Siempre de pie, pero, como todos, hay algo que deben asumir: el inexorable paso del tiempo. Muchas de ellas han fallecido sin encontrar a sus nietos, otras continúan hasta el día de hoy en esta búsqueda incansable de recuperar hasta el último niño apropiado por el Estado.

En esta lucha inagotable, la experiencia y, sobre todo la esperanza, ha pasado a nuevas generaciones. Dentro de este recambio, están los hijos de las abuelas, pero también sus nietos y bisnietos.

Miguel Santucho señaló que el recambio generacional se fue dando alrededor de la última década aproximadamente y “tiene que ver con esta necesidad de seguir la búsqueda”.

Santucho explicó que, como siguen faltando muchos nietos, las abuelas se vieron en la necesidad de incorporar a los nietos y nietas que iban recuperando su identidad o, como en su caso, venían participando en la agrupación en representación de sus familias.

“Es muy reciente la necesidad de una presencia más fuerte porque hasta hace pocos años, las abuelas seguían siendo mayoría o, por lo menos, teniendo la definición de todos los asuntos. Hoy en día, lamentablemente, quedan solo dos abuelas, Estela de Carlotto y Buscarita Imperí Roa, presidenta y vicepresidenta respectivamente”.

“Ellas siempre tienen la última palabra, esto por supuesto hay que aclararlo. Estela lo dice siempre, que hasta que haya una abuela, ella va a ser la que decida, pero también es cierto que la cantidad de situaciones, de compromisos que tienen las abuelas, con toda su historia, nos impone que asumamos otro protagonismo”, complementó Santucho.

En esa línea, sostuvo que en este nuevo proceso, donde se comienzan a reconocer las caras de los nietos, sus presencias e historia, han podido avanzar en espacios: “Abuelas más que nunca es el fruto de una sociedad en que claramente somos los familiares, que buscamos en primera persona a nuestros seres queridos, pero que sin el apoyo de todo el conjunto de la población no podríamos avanzar”.

Los embates de Javier Milei

Desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Javier Milei ha impulsado una serie de medidas que han sido un retroceso en materia de derechos humanos, justicia y verdad.

Durante el 2024, el gobierno Milei canceló el programa de Abuelas de Plaza de Mayo en la televisión pública, negó oficialmente la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar y disolvió la unidad de investigación de niños desaparecidos durante los años de terrorismo de Estado, dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

A través de su informe “Actualidad sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina”, presentado en diciembre de 2024, Abuelas de Plazo de Mayo evidenció cómo el desfinanciamiento generalizado de reparticiones del Estado impulsado por Javier Milei afectó también a la búsqueda de los más de 300 nietos que siguen desaparecidos.

El informe resalta que los ministerios de Defensa y de Seguridad suspendieron el acceso de la Conadi a documentación de las fuerzas militares y policiales. Además, Defensa desarticuló el Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas. Finalmente, la Secretaría de Inteligencia discontinuó el trabajo del equipo abocado a investigar violaciones a los derechos humanos.

Santucho explicó que las medidas de Milei han sido muy problemáticas, sobre todo por las conquistas en materia de reparación que venían desarrollándose a través de los años.

“Como nosotros estamos focalizados, principalmente, en buscar y encontrar a hombres y mujeres que habían nacido durante los años de la dictadura, es indispensable que el Estado permita que eso suceda. Es el Estado el que tiene que certificar esa identidad”, detalló el miembro directivo de las Abuelas de Plaza de Mayo.

En esa línea, sostuvo que para la agrupación es “la presencia del Estado no sólo es justa y necesaria, porque el Estado fue el responsable de robarnos a nuestros hermanos y hermanas, sino que también es imprescindible certificar, para que sea transparente la devolución de esa identidad. No puede ser un privado que le cambie, que le devuelva los documentos. Es muy inaceptable la idea de que el Estado abandone este tipo de tareas”.

El integrante de la mesa directiva de Abuelas de Plaza de Mayo puntualizó que Argentina tiene obligaciones internacionales, a través de tratados, y que está comprometida con la no repetición de crímenes de lesa humanidad. En esa línea, Santucho declaró que no pueden aceptar el discurso de Milei por ser “no solo negacionista, si no que apologista del terrorismo de Estado. Sentimos que quieren volver el tiempo atrás”.

“Estamos frente a un panorama de lo más complicado, porque en términos concretos las políticas de derechos humanos han sido gravemente afectadas y si bien hasta ahora seguimos encontrando nietos, sabemos que el impacto se va a sentir más a mediano o largo plazo”, declaró Santucho.

Nietos recuperados, una luz más que se enciende

Santucho explicó que recuperar un nieto es lo más grande que les puede pasar, es su razón de existir y lo que justifica todas las dificultades a las que han debido enfrentarse a través de los años.

“Recuperar un nieto es una energía vital, una gran energía. Nosotros sentimos que estamos haciendo justicia. En este camino de tanta violencia, de tanta falsificación y de tanta mentira, queremos devolverle el sentido a la verdad en esta nueva era donde parece que la fake van a construir la verdad. Una de las mayores fortalezas que tenemos en el movimiento de derechos humanos en Argentina, que enfrenta tanta injuria, tanta falta de respeto que nos están dando, a la negación de lo que pasó, es que tenemos verdades para demostrar, para ofrecer y para brindar al mundo entero”, enfatizó.

“Yo realmente siento que cada encuentro de un nieto es una luz más que se prende, es una demostración más de que no se puede parar la reconstrucción de la verdad, de la memoria y de la justicia”, complementó el miembro de Abuelas de Plaza de Mayo.

Finalmente, y respecto al difícil momento por el que atraviesan producto de las decisiones y señales de la administración de Javier Milei, Santucho sostuvo que “estuvieron gobiernos ayudando, fueron políticas de Estado durante más de 20 años, pero aunque no hayan políticas de Estado, si hay un pueblo que nos sostiene, si hay un deseo de que realmente pase, va a seguir pasando, porque nosotros no vamos a bajar los brazos y si estamos acompañados los resultados van a venir. Por suerte el pueblo argentino nunca dejó de apoyarnos. La esperanza sigue viva hasta que haya personas que compartan y que se alegren de una identidad que se devuelve, y se van a seguir devolviendo identidades, porque nosotros nunca vamos a dejar de buscarlos”.