Jaime Quintana: “Si Bachelet llega a ser la candidata es porque tenemos una dificultad en la renovación de rostros"

De cara a las definiciones que prontamente deberá tomar el oficialismo respecto a las elecciones presidenciales, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, insistió en el nombre de la ministra del Interior, Carolina Tohá y señaló, sobre una repostulación de la expresidenta Michelle Bachelet, que dejaría en evidencia la dificultad de las fuerzas progresistas para tener nuevos rostros.

En conversación con La Tercera, Quintana afirmó que ha hablado con Tohá en los últimos días y que están a la espera de que tome una decisión sobre si será o no abanderada de su partido.

En cuanto a si mantienen la idea de tener a Tohá como candidata en común con el PS, pese a la dureza con la que reaccionó la colectividad a la invitación que hizo la comisión política de su partido, el parlamentario dijo que “sí, evidentemente. Así lo hemos hecho siempre. Desde la elección del 89 en adelante, el PS y el PPD nunca han ido separados”.

A lo anterior, añadió que por eso no entendió “por qué esa reacción frente a una decisión nuestra, dado que, además, yo una semana antes le había dicho lo mismo a la presidenta del PS”.

Requerido sobre la figura de Bachelet, el timonel del PPD observó que la propia expresidenta “ha empujado la renovación en sus distintos gobiernos” y esa misma línea, aseguró que si se da una tercera candidatura de Bachelet “es porque, efectivamente, tenemos un problema estructural. Ella siempre ha cuidado la unidad del mundo progresista, entonces, si finalmente tomara esa decisión, creo yo, es porque se advierte que no queda otro camino”.

“Si Bachelet llega a ser la candidata es porque tenemos una dificultad importante en la renovación de rostros del progresismo”, recalcó.

Quintana reconoció que si la exmandataria y militante del PS va de candidata el escenario cambiaría, pero no dejaría de ser “absolutamente indispensable” realizar primarias.

Asimismo, enfatizó en que no hay que dejarse llevar por las encuestas que no posicionan bien a Carolina Tohá. “Es demasiado prematuro de lo que van a ser las definiciones políticas. No me cabe ninguna duda que los números van a cambiar”.