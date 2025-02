No+ANFP: el movimiento que lucha por “una federación independiente” para dejar atrás la crisis del fútbol chileno

Como un grupo de “hinchas de a pie” y haciendo hincapié en lo “decepcionados del manejo de nuestro fútbol federado” es como se están presentando desde el movimiento No+ANFP. Con la crisis dirigencial que atraviesa el balompié chileno, la organización ciudadana busca presionar por la separación efectiva de la Federación de Fútbol de Chile y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el vocero del movimiento que ya suma más de 3 mil firmas, Raimundo Lira, relató el nacimiento de No+ANFP. “Después de la eliminación de Copa América (2024), sumado a todos los escándalos casi diarios que da el fútbol chileno y su mal gobierno corporativo, nos dieron el empuje para lanzar nuestros planteamientos”, detalló, agregando además que un aliciente fue “la anomalía de cómo se constituye la federación chilena”.

Este grupo de hinchas de distintos clubes, organizados en torno a la misma consigna, consideran que, aunque no es la solución absoluta a todos los problemas, “una salida de la crisis del fútbol chileno pasa por tener al menos una federación independiente, que tenga un gobierno corporativo y que tenga una forma de elegir a sus miembros que vaya más allá de simplemente los 32 dueños de las sociedades anónimas deportivas”.

Para Raimundo Lira, más allá de la gestión personalizada en Pablo Milad, uno de los grandes problemas tiene relación con el poder del Consejo de Presidentes sobre todas las decisiones que incluyen al fútbol nacional: desde la selección adulta, pasando por divisiones inferiores e incluso con el fútbol femenino. Es una de las razones que dilata el proceso de separación de la federación, que dio inicio en 2021 según el presidente de la ANFP y que culminaría en enero del 2026.

“Esto excede el nombre de una persona, es un mal diseño institucional”, sostuvo en primer lugar. “Porque hay malos incentivos y no hay los suficientes pesos y contrapesos para que el fútbol funcione como debe funcionar”, prosiguió Lira.

“El tema de que el fútbol se reforme a sí mismo, yo lo veo difícil. Pablo Milad puede tener una propuesta, pero los estatutos de la ANFP, no de la federación, tiene que contar con 4/5 de quórum para cualquier cambio, yo creo que es un quórum muy alto. No veo a las sociedades anónimas deportivas interesadas en reformar absolutamente nada”, apuntó el vocero del movimiento.

Incluso, señaló tajantemente que los clubes no quieren “entregar las llaves de la selección y de la federación chilena a alguien y perder el control”.

Los 4 ejes de la propuesta

En su petitorio, el movimiento No+ANFP indica cuatro ejes esenciales: Una federación de fútbol como un organismo 100% independiente, que sea sin fines de lucro, con participación efectiva de todos los estamentos del fútbol y con un gobierno corporativo transparente.

“Hoy por hoy el problema que tiene la ANFP es que si tiene, a su vez la misión de manejar la federación y a la vez rentabilizar el fútbol de élite a través de borderó, camisetas, venta de jugadores, lo que sea, las federaciones obedecen a una misión y a un propósito totalmente distinto que es el desarrollo del fútbol global ya sea profesional, amateur, joven, femenino, fútbol playa, etc”, comentó Lira.

Como complemento, reiteró el problema de que la ANFP responda al Consejo de Presidentes, siendo éstos clubes con fines de lucro. “Tiene que haber una organización separada, un organismo sin fines de lucro, que tenga como propósito reinvertir los ingresos que recibe, ya sea a través de la selección o de otras formas de ingreso, como sucede en otras federaciones de otros países que reinvierten en el desarrollo a largo plazo del fútbol”, postuló.

El vocero del movimiento insistió en avanzar hacia el modelo institucional de los demás países donde “quien maneje la federación y las selecciones chilenas no solo responda a 32 sociedades anónimas deportivas”. “Que responda también ya sea a exjugadores, ya sea al fútbol regional, al fútbol joven, y a todos los grupos de interés que tienen injerencia y participan en la actividad día a día”, planteó.

Raimundo Lira también enfatizó en la necesidad de transparentar el manejo económico del fútbol chileno. “La ANFP no ha publicado los balances financieros de la federación desde el año 2020”, denunció. “No hay transparencia, no se sabe dónde se gastan los recursos de la selección”, agregó.

“En ninguna parte del mundo pasa esta anomalía donde simplemente 32 empresas controlan absolutamente todo lo que hace el fútbol chileno. La analogía que yo he dicho es como si en la Constitución de Chile hubiera un artículo que se le entregara la presidencia de la República al presidente de la SOFOFA o de la CPC por decreto. Así está en los estatutos de la federación”, acusó Lira sobre la administración del balompié nacional.

Objetivos a largo plazo

Aunque las principales propuestas y el trabajo realizado al sostener reuniones con el senador Matías Walker, impulsor del proyecto de ley que reforma las Sociedades Anónimas Deportivas en Chile, y con gente del Ministerio del Deporte, se enfocan en la separación ANFP-Federación, también hacen una proyección a más largo plazo.

Esta tiene relación con el paso posterior a la eventual aprobación de la iniciativa legislativa y es la de una propuesta de estatutos para una nueva federación. “Queremos dar una propuesta de estatutos para que sea materia de discusión y para que el fútbol, con todos sus grupos de interés, puedan discutirlo adecuadamente”, afirmó Lira.

“Queremos empezar a tener conversaciones con todos los entes del fútbol que se vean afectados directa o indirectamente por este mal gobierno corporativo. Entre ellas la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) y el Síndicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), también asociaciones de árbitros, la gente de ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur), porque si bien tenemos una mirada, es importante rescatar y entender cuáles son los problemas subyacentes que nacen a raíz de este mal diseño institucional”, recalcó el vocero de No+ANFP.