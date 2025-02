Oposición celebra desafuero de diputada Pérez, mientras defensa anuncia que recurrirá a la Corte Suprema

Pasado las tres de la tarde de este jueves y tras una extensa audiencia, los jueces de la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogieron la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez. En vista de que aquello, la Fiscalía podrá continuar con la formalización y las acciones legales en contra de la parlamentaria, por su presunta vinculación con tres delitos de fraude al fisco. No obstante, desde la defensa aseguraron que apelarán ante la Corte Suprema.

La Fiscalía de Antofagasta solicitó el desafuero de la exmilitante del Frente Amplio (FA) el 19 de diciembre de 2024, al exponer que participó en delitos relacionados a la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, su expareja, quien suscribió tres convenios con el Serviu de Antofagasta, facilitados por el exseremi Carlos Contreras.

Unas horas después de que culminara la audiencia, el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, sostuvo que con el desafuero aprobado, “la Fiscalía se encuentra habilitada para seguir adelante, pedir una audiencia para formalizar la investigación respecto de la diputada Catalina Pérez y además solicitar medidas cautelares personales”.

“La ley establece que el desafuero es un requisito de procesabilidad para los efectos de solicitar medidas cautelares personales por una parte y por la otra, para que sea acusada”, dijo.

El Ministerio Público está a la espera de una sentencia definitiva y un posible recurso de apelación ante la Corte Suprema. El acta del tribunal será entregada el 20 de febrero. En ese sentido, Aguilar afirmó que “los antecedentes son suficientes para los efectos de entender, por una parte, configurada la existencia de tres delitos de fraude fiscal y, por otra, la calidad de autora de la diputada Pérez en estos hechos”.

El jurista querellante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Toloza, mencionó que como parte denunciante “están conformes”. Tal como sostuvimos durante la audiencia, estimábamos nosotros que existían antecedentes fidedignos, tanto de la existencia de los tres delitos reiterados hacia el Fisco, como de la participación de la diputada Pérez”.

“Creemos que el fallo de la Corte de Apelaciones reafirma lo que se ha hecho en esta causa por parte del Ministerio Público y estos querellantes. Esto ha sido una causa larga, pero que ha sido una investigación acuciosa”, añadió.

Para Toloza era “incomprensible que una autoridad que en 2018 propuso un proyecto de ley de ley para eliminar el fuero, ahora estuviera detrás de él para ampararse y de esa manera no poder ser juzgada como todos los chilenos”.

Por su parte, el abogado de Pérez, Gonzalo Medina, expresó su desacuerdo con la decisión. “Obviamente no compartimos la decisión de la Corte de Antofagasta y ejerceremos los recursos pertinentes ante la excelentísima Corte Suprema. Esto no es una condena, es únicamente un paso en el procedimiento de desafuero contra la diputada y nosotros reiteramos nuestra convicción de que no hay argumentos para el desafuero”, declaró.

El jurista argumentó que hay “múltiples pruebas de la falta de participación” de la diputada y criticó la rapidez de la deliberación, ya que no le parece que “en tres horas se haya deliberado rápidamente una solicitud de desafuero de manera preliminar”.

“Nosotros sostenemos que la diputada no ha tenido ninguna intervención ni en la generación de los convenios ni se ha beneficiado de ninguna manera y por lo tanto, ejerceremos los recursos pertinentes”, insistió. Bajo esa misma línea, explicó que deberán esperar la lectura de la sentencia el próximo jueves y una vez que eso suceda tendrán cinco días para interponer el recurso de apelación.

Reacciones del mundo político

La decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta no dejó indiferentes a los partidos políticos de la oposición. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, expresó su satisfacción con el desafuero de la diputada y enfatizó la necesidad de investigar no solo el caso Democracia Viva, sino también todo lo relacionado a las fundaciones.

“Tal como lo señalamos desde el primer minuto, la diputada del Frente Amplio iba a ser desaforada y esperamos que se investigue no solamente el caso de Democracia Viva, sino que todo el denominado Caso Fundaciones, desde quiénes fueron sus ideólogos, hasta cuál fue el destino de los recursos que lamentablemente todavía no han sido devueltos al Estado”.

A su vez, el diputado DC y presidente en ejercicio de la Cámara, Eric Aedo, destacó la importancia de que la justicia haga su trabajo y que las instituciones funcionen con libertad. El parlamentario dijo que “nadie está por encima de la ley y que todos los casos de corrupción deben ser investigados a fondo. La justicia está haciendo su trabajo y lo que tenemos que hacer desde el Parlamento es dejar que las instituciones funcionen con toda libertad. Es probable que la propia diputada Pérez recurra a la Corte Suprema para revertir esta situación”.

“Más allá de los pasos legales a los que tiene derecho la diputada Catalina Pérez, lo importante es que la justicia haga su trabajo, investigue y que muestre que nadie está sobre la ley. Obviamente que todos estos casos de corrupción tienen que ser investigados de manera contundente”, concluyó.