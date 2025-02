“Sumamente irresponsable”: Critican declaraciones de Tohá en las que vincula incendios forestales con reivindicaciones de tierras

La mañana de este lunes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en conversación con Cooperativa, realizó un balance de los incendios forestales que afectan al país, principalmente, en la Región de La Araucanía, donde se mantiene activos 13 siniestros.

Por lo anterior, el sábado 8 de febrero, el Presidente Gabriel Boric decretó toque de queda en 11 comunas de la Región de La Araucanía y aseguró que tienen “razones fundadas para creer que gran parte de los incendios que afectan hoy a la zona de La Araucanía son intencionales”.

“Los territorios donde hemos observado estos indicios de incendios forestales, he instruido también establecer toque de queda durante la noche de modo de resguardar la seguridad de las personas y tener el control sobre eventuales acciones delictivas”, informó el mandatario en dicha oportunidad.

“Fíjate lo espantoso que es esto, que estos incendios intencionales los arman precisamente cuando están las condiciones muy propicias, porque saben que con facilidad se propagan”, mencionó la secretaria de Estado en el medio antes citado.

En esa línea, la ministra señaló: “Sabemos por las características que han tenido los incendios, y también por ciertos elementos que se han encontrado que ha habido intencionalidad, ahora ¿Qué hay detrás de esa intencionalidad? Eso lo tiene que determinar la investigación, a veces la intencionalidad en esa zona en especial, está ligada a causas de disputas por tierra”.

La ministra enfatizó en que “no podemos dar por anticipado la conclusión de a qué nos va a llevar la investigación, pero bueno, es altamente probable en la zona que al menos una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales”.

El Gobernador Regional de La Araucanía, René Saffirio, a través de su cuenta de X, lamentó los dichos de la ministra del Interior.

“Lamento que una situación tan lamentable se pueda utilizar para fines electorales. Las palabras de Carolina Tohá estigmatizan a nuestra región y no permiten avanzar en acuerdos desde la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Si tiene antecedentes debe dar cuenta al Ministerio Público”, sostuvo el gobernador de La Araucanía.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la antropóloga e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Natalia Caniguan, sostuvo que las declaraciones de la ministra del Interior son desafortunadas: “Dentro del contexto en el que estamos, sin duda, la urgencia está en poder resolver la situación de los incendios”.

Caniguan explicó que se han visto afectados sectores urbanos, viviendas y personas. En ese sentido, la investigadora señaló que “este tipo de culpabilidades no ayudan a cimentar las confianzas con el pueblo mapuche, que, en teoría, era una de las medidas o uno de los elementos que este gobierno quería trabajar, supuestamente con la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Claramente esto va en una línea de seguir criminalizando, que se condice con la militarización extendida que hemos tenido”.

“Me parece sumamente irresponsable por la envergadura del cargo de la ministra. Si no han estado las investigaciones, si no ha estado la justicia, la fiscalía o los actores que les corresponde señalar estas situaciones, no se entiende por qué ella tendría que, a partir de una entrevista, una vocería, indicar esta situación”, criticó la investigadora.

El monocultivo y las forestales

Para el doctor en historia y académico de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fernando Pairicán, la declaración de la ministra Tohá era “una hipótesis y especulación en el marco de una crisis que en el fondo es otra”.

En esa línea, el académico explicó que luego de cuatro décadas de rubro forestal “el cambio de uso de suelo agrícola por uno monoproductivista ha generado una crisis ecológica que se acelera con el cambio climático y específicamente este año que se ha incrementado el calor”.

“Es algo que se ha incrementado con el tiempo. La clave es controlar el rubro forestal y generar bosque nativo. Además de darle relevancia a las formas productivas indígenas”, finalizó Pairicán.

Caniguan explicó que el gran trasfondo se debe a que año a año se producen incendios forestales en la zona sur del país, pero “no se ha realizado todavía el cuestionamiento de dónde son los incendios, qué pasa con el rol de las forestales en ellos, de su brigada, de todo lo que implica”.

La investigadora precisó que se debe ver las condiciones que las forestales tienen a las comunidades que “están oprimiendo, en el sentido de las escasez hídricas que han generado, si las mismas forestales poseen mecanismos de mitigación ante estas situaciones. Sabemos que el eucalipto y el pino son especies altamente combustibles. También sabemos que hay seguros asociados muchas veces a estas plantaciones”.

Finalmente, la antropóloga sostuvo que hay “toda una nebulosa tras el actuar de las forestales, que recubre cierta impunidad respecto a que ellas se instalan en los territorios, producen, pero generando una serie de consecuencias, donde los incendios es una consecuencia más y que nadie al final del día se hace cargo, nadie asume, no se asumen los costos de lo que implican para la vía cotidiana el tener las forestales presentes”.