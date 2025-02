Fue el primer detenido del caso Convenios: Diego Ancalao salió en libertad tras pagar fianza

Diego Alexis Ancalao Gavilán, el primer detenido en el caso Convenios, salió en libertad desde la cárcel de Puerto Montt después de un año y seis meses en prisión preventiva, imputado en la arista Kimün. Su defensa pagó una fianza en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt y ahora cumplirá arresto domiciliario nocturno en Temuco.

En declaraciones al diario El Llanquihue, tras abandonar ayer el penal de Alto Bonito, Ancalao aseguró que la reclusión “fue muy brutal para mí, completamente brutal. La prisión política que yo sufrí es solamente por cuestiones raciales, por cuestiones de sesgo político, de ambiciones de poder. Y como dijo un preso que estaba ahí, a Ancalao lo metieron preso porque es un mapuche que piensa por sí solo”.

En esa misma línea, añadió que “a mí me han mantenido preso por mi condición social, política y étnica, no por los hechos, porque los hechos demuestran mi inocencia. Por lo tanto, yo tengo la obligación de llegar hasta las últimas consecuencias, no solamente para el juicio oral, sino para que paguen los que aplican la justicia de mala forma”.

El 5 de agosto de 2023, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt dejó en prisión preventiva a Ancalao Gavilán, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de lavado de activos, estafas y apropiación indebida de fondos provenientes de órganos del Estado.

En la audiencia de formalización el magistrado Francisco Almonacid Faúndez ordenó el ingreso de Ancalao Gavilán a cumplir la cautelar más gravosa por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para el resultado de las diligencias de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y por peligro de fuga. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

La audiencia se desarrolló de manera reservada, por encontrarse vigente la reserva solicitada por el Ministerio Público y acogida por el tribunal, por tratarse de una causa de lavado de activos.

Diego Ancalao fue capturado cerca de las 14:00 horas del 4 de agosto por un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) en Puerto Montt por sus vínculos con la Corporación Kimün, que recibió una transferencia por mil 200 millones desde el Gobierno Regional de Los Lagos como parte de un convenio destinado a ejecutar un programa de regularización de títulos de dominio en la décima región.

Ancalao fue el primer detenido por el caso Convenios, que desde junio de 2023 ha involucrado a decenas de fundaciones a lo largo del país con diversas instituciones de Gobierno y militantes de partidos oficialistas.