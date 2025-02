Parlamentarios critican vínculo establecido por Tohá entre incendios y reivindicaciones de tierra: “Será más difícil generar la paz"

Siguen las repercusiones tras las declaraciones emitidas durante la jornada de ayer, por parte de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien sostuvo que una de las eventuales causas de los siniestros que afectan a la Región de La Araucanía podrían ser reivindicaciones territoriales.

“Sabemos por las características que han tenido los incendios y también por ciertos elementos que se han encontrado que ha habido intencionalidad. Ahora, ¿qué hay detrás de esa intencionalidad? Eso lo tiene que determinar la investigación, a veces la intencionalidad en esa zona en especial, está ligada a causas de disputas por tierra”, señaló la titular de Interior a Radio Cooperativa.

La ministra enfatizó en que “no podemos dar por anticipado la conclusión de a qué nos va a llevar la investigación, pero bueno, es altamente probable en la zona que al menos una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de la Región de La Araucanía y militante del Frente Amplio, Ericka Ñanco, llamó a las autoridades a dejar de estigmatizar a la región.

“Emitir comentarios, sin antecedentes que los respalden, resulta irresponsable. Invito a las autoridades políticas de nuestro país, a que si tienen antecedentes que vinculan el origen de los incendios forestales con la reivindicación territorial mapuche u otro tipo de causa, a que entreguen estos antecedentes al Ministerio Público”, sostuvo la parlamentaria.

Asimismo, instó a trabajar con responsabilidad por las personas que hoy están siendo afectadas por los incendios forestales.

También en diálogo con nuestro medio, la diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado Ancapichún, sostuvo que los dichos de la ministra Tohá son “desafortunados”.

La parlamentaria criticó que dentro de las declaraciones que ha dado la titular de Interior no se consideren “las altas temperaturas en La Araucanía, la caída de árboles en líneas eléctricas de alta tensión que no tienen ningún tipo de mantención y también las cosechas agrícolas. Son muchos los factores que han generado incendios”.

“Se deben llevar a cabo las investigaciones pertinentes para aclarar cada uno de estos casos”, complementó.

En esa línea, la diputada rechazó la actitud de algunos sectores de la derecha de responsabilizar al pueblo mapuche con catástrofes ocurridas en la región.

“Lo único que se logra con estas declaraciones es ahondar más las desconfianzas y más difícil va a ser generar el entendimiento y la paz en el territorio”, señaló Nuyado.

La parlamentaria además solicitó que la ministra rectifique su declaración, en que vincula la intencionalidad de los incendios a “esta demanda histórica territorial compleja y dolorosa que le ha tocado vivir al pueblo Mapuche”.

Tohá insiste en su hipótesis: “No se está estigmatizando a nadie”

Tras lo señalado por la ministra del Interior en la jornada del lunes, el gobernador Regional de La Araucanía, René Saffirio, lamentó los dichos de Tohá y acusó que se utilizaban los incendios forestales para “fines electorales”. Además, enfatizó que las declaraciones de la secretaria de Estado “estigmatizan” a la región.

Lamento que una situación tan lamentable se pueda utilizar para fines electorales. Las palabras de @Carolina_Toha estigmatizan a nuestra región y no permite avanzar en acuerdos desde Comisión para la Paz y el Entendimiento. Si tiene antecedentes debe dar cuenta al Ministerio… https://t.co/NZ9DXL6jat — René Saffirio (@renesaffirio) February 10, 2025

Durante esta jornada, la ministra del Interior tildó de “injustos” los comentarios del gobernador.

“Lamentablemente en Chile la experiencia nos ha mostrado que hay veces en que inician los incendios por intencionalidad y esa intencionalidad tiene distintas causas. A veces es por plata, es para ganar plata, así de brutal. A veces es por rencilla, por conflictos. A veces por reivindicación y a veces por gusto”, sostuvo Tohá.

En esa misma línea, explicó que hay ese tipo de intencionalidades, en distintos lugares, distintas regiones, distintos grupos sociales y “cuando se hace mención a que esto es una de las posibilidades, se tendrá que develar en la investigación, si es esa u otra, no se está estigmatizando a nadie”.

“En particular, me preocupó y no puedo dejar pasar que se haya señalado que la razón por la cual se levanta esta hipótesis es por razones o intereses electorales. Quisiera decir que en nuestro ministerio, no yo solamente, sino el equipo, nos hemos caracterizado por dar las peleas en seguridad, aunque signifique cruzarse con quien sea, aunque muchas veces signifique decir cosas impopulares o que no son convenientes, pero que son necesarias”, puntualizó.

“No puedo dejar pasar que eso quede ensombrecido por polémicas que no tienen realmente ningún sentido ni nos van a contribuir en lo más mínimo a enfrentar mejor los incendios, a investigar de mejor manera”, añadió.

Pese a las intenciones de la ministra del Interior, los dimes y diretes están lejos de terminar.

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, señaló que “a no ser que tenga pruebas muy contundentes, las declaraciones de la ministra Tohá han sido bastante temerarias”.

“Afirmar que los actos incendiarios se deben a la reivindicación mapuche es bien distinto que decir que los actos incendiarios fueron provocados por tal o cual organización, que puede ser narcotraficante, una organización criminal y en donde pueden haber winkas o mapuche”, dijo el legislador.

El senador democratacristiano además aseguró que esto “es muy complicado para el trabajo que está haciendo la Comisión para la Paz y el Entendimiento”.

“En nada ayuda a lo que significa encontrar una solución a la reivindicación. Si tiene datos, que los entregue. Si no, echa a perder el escenario que se está tratando de conformar para la cuestión reivindicatoria y que haya paz en la macrozona sur”, aseveró.

Diputados piden la aplicación de la Ley Antiterrorista

Los diputados de oposición de la Región de La Araucanía Andrés Jouannet, Miguel Mellado y Gloria Naveillán solicitaron la aplicación de Ley Antiterrorista para condenar la intencionalidad de los incendios.

“Lo que está ocurriendo con la intencionalidad de los incendios forestales es terrorismo, porque buscan socavar, someter y desmoralizar a la población civil. En este contexto, no hay ninguna diferencia entre colocar un artefacto incendiario en un bosque o en la ciudad. Para eso es la Ley Antiterrorista”, puntualizó el diputado Miguel Mellado en conversación con Emol.

Naveillán, en tanto, afirmó que “hay intencionalidad, porque parten en lugares donde no hay nadie y para eso tenemos la Ley Antiterrorista y la de incendios, ambas con penas altísimas”.

Por su parte, el senador de La Araucanía y militante de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, acusó que “hemos presenciado una verdadera comedia de equivocaciones”.

Huenchumilla partió señalando que las declaraciones de Tohá son “temerarias” y espera, por la responsabilidad que tiene la ministra en la conducción del Estado, un “poquito más de prudencia y no estar disparando al voleo creando un clima innecesario”.

Respecto a la petición de los parlamentarios de oposición para aplicar la Ley Antiterrorista, el senador declaró: “Quisiera decirle a esos sectores, que por los cargos que tienen, deberían saber que la Ley Antiterrorista no está vigente. Lo que hizo el Presidente Boric hace unos días atrás fue promulgarla y por lo tanto, no ha sido publicada en el Diario Oficial y cuando sea publicada, tampoco puede ser aplicada porque no tiene efecto retroactivo”.

“Pediría a todos los sectores más rigurosidad y seriedad frente a la tragedia que están viviendo numerosos territorios y sectores de la Región de La Araucanía, donde están involucrados, perjudicados y sufriendo mapuche y no mapuches”, finalizó Huenchumilla.