RN manda al TS al diputado Jorge Durán y la bancada analiza apartarlo tras denuncia

La directiva de Renovación Nacional, tras enterarse de la denuncia por violación contra el diputado Jorge Durán, decidió remitir los antecedentes al Tribunal supremo del partido para que se inicie una investigación y se adopten las medidas respectivas.

“Hemos tomado conocimiento, a través de la prensa, de una denuncia en contra del diputado Jorge Durán. Se trata de una denuncia grave que debe ser investigada en el marco de nuestro sistema penal. También hemos sido informados por los medios de comunicación sobre la declaración pública del diputado, quien ha negado las acusaciones”, señaló la directiva a través de una declaración pública.

El escrito agrega que “hemos puesto los antecedentes a disposición del Tribunal Supremo de Renovación Nacional para que adopte las medidas correspondientes. Mientras tanto, esperamos que la investigación avance y permita esclarecer la grave denuncia”.

En tanto, la jefa de la bancada de diputados, Ximena Ossandón, dijo que se enteró esta mañana de la denuncia a través de los medios de comunicación y que se evalúa se apartarlo del grupo parlamentario.

Ossandón expresó que “desde la bancada tenemos que hacer la evaluación de sacarlo o no. Es un diputado que no participa de nuestra bancada, jamás firma las cosas, tema que a nosotros nos tiene bastante molestos. A él no le gusta caminar en conjunto”.