Tras la denuncia en su contra: Diputado Durán arriesga desafuero y desvinculación de Renovación Nacional

Durante la madrugada de este martes se dio a conocer, nuevamente, un posible caso de abuso sexual por parte de una autoridad política. En esta ocasión, se trataría del diputado de Renovación Nacional (RN), Jorge Durán, quien fue denunciado de cometer violencia sexual contra su expareja y se encuentra bajo la investigación de la Fiscalía Centro Norte. El parlamentario arriesga una posible desvinculación de su partido, además de su desafuero.

La denunciante aseguró que él la agredió en la cabaña donde se estaba quedando. Según su relato dado a medios de comunicación, cuando ella amenazó con contactar a Carabineros, él se adelantó y los llamó primero, “cambiando la versión de los hechos para dejarla como mentirosa”. Mientras, la Policía de Investigaciones ya visitó su domicilio en la comuna de Colina para realizar los respectivos peritajes.

Asimismo, explicó que decidió hablar públicamente ahora porque tenía miedo de las amenazas de Durán, quien le decía que debía comportarse como la pareja de un diputado y que cualquier cosa que hiciera podría afectar su campaña. “Me tenía súper amenazada y desde antes de que pasara esto, él siempre me dijo que yo era la pareja de un diputado, que tenía que comportarme como tal”, declaró. También, mencionó que Durán estaba en tratamiento psiquiátrico y que el consumo de alcohol empeoraba su comportamiento violento.

El propio Durán se declaró inocente de las acusaciones, argumentando que él mismo “denunció primero por extorsión y robo, tras descubrir el uso indebido de su tarjeta de crédito”. En una publicación que subió a su cuenta de X, además afirmó que “la denuncia en su contra es una represalia luego de que se negó a ceder ante exigencias económicas y que los hechos previos fueron consensuados y que hay testigos que confirman la convivencia normal hasta el momento del conflicto”.

“He aportado todas las pruebas necesarias y que está a total disposición de la justicia para esclarecer el caso. Agradezco el apoyo de quienes confían en mí. La verdad siempre sale a la luz”, sumó Durán.

Represalias políticas

En el mundo político, una de las primeras en reaccionar fue la ministra del Interior, Carolina Tohá. Requerida sobre el caso dijo que “este es un delito gravísimo, así lo reconoce nuestra legislación y si la persona además tiene un rol de autoridad esto es aún más grave”.

La titular de la cartera además comentó que, si “corresponde que se suspenda su cargo, existe un proceso en Chile para eso y se llama desafuero. El Tribunal deberá evaluar si hay antecedentes suficientes para tomar esa decisión. Este no es cualquier trabajo, es un cargo de representación ciudadana, de responsabilidad pública”, sostuvo.

También desde el Gobierno, la ministra de la Mujer subrogante, Luz Vidal, aseguró que en el marco de esta grave denuncia, se están haciendo las gestiones para poner a disposición al Servicio Nacional de la Mujer, “respetando siempre la voluntad de la denunciante”.

Vidal también aprovechó de recordar que la Ley Antonia, “que promulgamos en el 2022, no sólo amplió los plazos de prescripción de los delitos sexuales en contra de las personas mayores de edad, llegando a diez años, sino que también estableció una nueva batería de garantías procesales para las víctimas, entre ellas, estas disposiciones específicas respecto a la toma temprana de testimonio, a la no revictimización respecto al juicio y la identidad de las víctimas”, destacó.

Tras enterarse de la denuncia por violación contra el diputado Jorge Durán, la directiva de Renovación Nacional, decidió remitir los antecedentes al Tribunal Supremo del partido para que se inicie una investigación y se adopten las medidas respectivas.

“Hemos tomado conocimiento, a través de la prensa, de una denuncia en contra del diputado Jorge Durán. Se trata de una denuncia grave que debe ser investigada en el marco de nuestro sistema penal. También hemos sido informados por los medios de comunicación sobre la declaración pública del diputado, quien ha negado las acusaciones”, señaló la directiva a través de una declaración pública.

Por su parte, la presidenta de la bancada RN, Ximena Ossandón, se refirió a las acciones que tomarán como partido. De acuerdo con lo que comentó al programa Mucho Gusto, “Renovación Nacional tiene un camino claro: inmediatamente pasan al Tribunal Supremo para realizar la investigación que corresponda y escuchar a todas las partes”.

“Desde la bancada, tenemos que hacer la evaluación de sacarlo o no. Es un diputado que no participa de nuestra bancada, jamás firma las cosas, tema que a nosotros nos tiene bastante molestos. A él no le gusta caminar en conjunto”, agregó.

En tanto, la secretaria general de RN, Andrea Balladares, informó que “tomaron conocimiento a través de distintos medios de comunicación sobre el caso y que, por la gravedad de la denuncia, esto debe ser investigado en el marco de nuestra normativa penal, esperando que se esclarezca con la mayor rapidez posible”.