Académico Cristián Rebolledo sobre MCC de Fonasa: "Podría ser un gancho para que personas que están en isapres se puedan ir más tranquilas"

La Ley Corta de Isapres no solo incorporó los cambios para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, sino que también creó la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

La MCC es una modalidad de atención de Fonasa, que permitirá a los beneficiarios clasificados en los tramos B, C y D, acceder, junto con sus cargas legales, a un seguro complementario de carácter voluntario, diseñado y licitado por el Fondo; que a su vez, les permitirá atenderse con prestadores privados en convenio, con un copago menor al existente en la Modalidad de Libre Elección.

Actualmente, Fonasa se encuentra a la espera de que la Contraloría le dé el visto bueno para dar el inicio a la licitación. Se espera que la Modalidad de Cobertura Complementaria entre en funcionamiento el 1 de julio de este 2025.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico de la Escuela Salud Pública de nuestra casa de estudios, Cristián Rebolledo, señaló que, en general, la implementación del Modelo de Cobertura Complementaria es “positiva”.

El experto sostuvo que el MCC permitirá un mayor acceso a prestaciones de salud de las existentes hasta hoy. En esa línea, aseguró que potencialmente, ocho millones de personas podrían ser beneficiadas.

El académico de la Universidad de Chile explicó que, con las condiciones en las que se encuentran actualmente las isapres, la implementación del MCC “podría ser un gancho o tal vez un aliciente para que personas que están actualmente en isapres se puedan ir más tranquilos a Fonasa”.

Asimismo, consultado respecto a las voces que han señalado que la implementación de la Modalidad de Cobertura Complementaria podría ser una “revolución silenciosa”, Rebolledo expresó que “se podría generar una modificación interesante respecto de la posibilidad de acceso para las personas, pero no sé si da para revolución”.

El doctor en Salud Pública manifestó que no se podría hablar de aquello, puesto que el Modelo de Cobertura Complementaria se instala sobre una lógica ya existente de atención y “no lo modifica mucho”.

“El MCC se instala sobre la lógica de que la gente que está en Fonasa se atiende en la modalidad institucional o puede acceder a la libre elección y eso no lo modifica. La manera de atender de ciertos prestadores, la modalidad institucional asociada a copago cero o la modalidad de elección asociada a un copago. Dado que esos elementos no se reconfiguran, sino más bien lo que se hace es una prima adicional, generaría coberturas adicionales, no me parece que sean necesariamente revolucionarias, pero sí es una reconfiguración interesante”, detalló.

Rebolledo enfatizó en que la implementación se da sobre una lógica actual y que se asume que la gente que está en Fonasa no encuentra todas las soluciones para sus problemas en la modalidad institucional y debe acceder a pago de bolsillo para acceder a mejores prestaciones.

“¿Cuál es el problema? Que hoy esas mejores prestaciones son difíciles de financiar, sobre todo lo que corresponde a intervenciones quirúrgicas electivas. En términos generales, si abre el espectro de posibilidades de atención que tendría un grupo de personas, entonces uno podría verlo como necesario”, aseveró.

En esa línea, el académico afirmó que el sector privado de atención “está restringido dentro de su cobertura territorial”. Rebolledo ejemplificó con su situación actual: “Yo ahora estoy en Bahía Mansa, de Osorno hacia la costa, a esta gente no le afecta en absoluto esta modalidad complementaria, porque de todas maneras no tienen acceso muchas veces a prestadores privados”.

Finalmente, Rebolledo indicó que “montándose esta modalidad complementaria sobre el sistema existente, lo que hace sería mejorar el acceso a prestadores privados ya existentes y en ningún caso una oferta que sea diferenciada, que es algo que yo siento que golpea bastante en regiones”.