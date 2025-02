Fernando Estenssoro sobre elecciones en Ecuador: "El margen de victoria podría depender del movimiento indígena"

La política internacional se encuentra en constante cambios estos días, muchos países recibieron o se preparan a recibir procesos de elección presidencial. Este domingo 9 de febrero en Ecuador se vivieron las votaciones, en las que ningún candidato logró el 50%, por lo que el candidato conservador y actual mandatario, Daniel Noboa, competirá contra la candidata de izquierda Luisa González el próximo 13 de abril.

Actualmente, Noboa tiene una ligera ventaja sobre González, con una diferencia de aproximadamente 0,48 puntos porcentuales. La situación es muy competitiva y ambos candidatos ya están preparando sus campañas para la segunda vuelta.

Paralelo a lo que sucede en Ecuador, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con sus controvertidas políticas económicas y de diplomacia. Ayer el medio norteamericano The New York Times publicó una columna en la que denunció “el esfuerzo del líder estadounidense por apoderarse de territorios en tres continentes”. Lo anterior, se complementa con “sus aranceles, planeados desde hace tiempo y aparentemente legales, aunque extremadamente desaconsejados”, escribió el medio.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, aseguró que las medidas de Trump son una respuesta defensiva frente a potencias rivales como China. De acuerdo con él, estas acciones reflejan la decadencia de la hegemonía estadounidense y su intento de protegerse mediante la creación de barreras comerciales. “Estas medidas defensivas, cada vez más agresivas, son una respuesta a lo que Trump ve como amenazas, particularmente China, que está empezando a controlar el mercado global”, declaró.

El experto también criticó la idea de Trump de volver a los años dorados de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, argumentando que las políticas proteccionistas actuales no lograrán ese objetivo, porque “Estados Unidos, en esas décadas de oro, era una economía abierta y defensor del libre mercado. Estas medidas que tienden a protegerse y poner barreras a los productos extranjeros solo sumirán a Estados Unidos en su mercado interno, haciendo que sus productos sean demasiado caros para exportar”.

Además, Estenssoro destacó que las acciones del líder norteamericano, como la imposición de aranceles y la propuesta de tomar control de Gaza, son excesivas y pasan a llevar los derechos humanos. De acuerdo con sus palabras: “los derechos humanos están en la última prioridad de Donald Trump. Sus medidas, como imponer un 25% de aranceles al aluminio y hierro, y su insistencia en apoderarse de Gaza, reflejan una ofensiva errática y despiadada”.

Ecuador y la importancia del movimiento indígena

Por otra parte, respecto a Ecuador, el doctor en Estudios Americanos afirmó que en dicho país hay “una confrontación política bastante seria y el margen de victoria podría depender del movimiento indígena, que tiene un papel crucial en esta elección”.

Estenssoro enfatizó en que el país está dividido casi por la mitad entre una centroizquierda representada por Luisa González y una derecha liberal representada por Daniel Noboa. Según él, a nivel nacional enfrentan una crisis económica, de seguridad y política, por lo que la situación es muy compleja.

El académico de la Universidad de Santiago además mencionó que el movimiento indígena en Ecuador es diverso y complejo y su apoyo no es necesariamente lineal hacia la izquierda progresista. “El movimiento indígena ecuatoriano es muy particular y juega sus propias cartas. No hay una inclinación natural hacia la candidata de la izquierda, Luisa González, aunque podría haber una alianza”.

A su vez, analizó el correísmo y su impacto en la política ecuatoriana. El experto sostuvo que Rafael Correa logró modernizar Ecuador con una economía keynesiana y una fuerte intervención estatal. “El correísmo es una alianza de centroizquierda con fuerte injerencia del Estado y redistribución social. Correa puso a Ecuador en el mapa, pero también enfrentó la oposición de la oligarquía tradicional y la injerencia de Estados Unidos”, advirtió.