Diputado argentino Esteban Paulón y discurso anti LGBT+ de Milei: “Ninguna sociedad quiere volver a un Estado donde se segrega a una parte de la población"

Los dichos sobre la comunidad LGBT+ del presidente argentino Javier Milei en el Foro Económico de Davos motivaron a una marcha multitudinaria en las calles del país trasandino, además de diversas reacciones políticas.

En ese contexto, dio vuelta en internet un video del diputado argentino del Partido Socialista y activista por los derechos de las personas LGBT+, Esteban Paulón, quien emplazó al mandatario y su gobierno: “Fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina, porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes”.

En Davos, Milei incluso dijo que “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil, son pedófilos”.

Ya días después y en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado Paulón aseguró que las palabras del presidente argentino responden a su pretensión de “colarse en ese club de la extrema derecha internacional de Trump, Meloni, Orbán, Elon Musk”.

La manifestación que tuvo lugar el pasado 1 de febrero convocó diferentes consignas y fue llamada “Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista”. “Esa marcha logró sintetizar la sensación y el deseo de una parte importante de la sociedad que incluso habiendo votado a Javier Milei y reconociendo su parcial éxito económico en lo que tiene que ver con el control de la inflación, plantea al presidente que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que es de que vivamos mejor cada día”, afirmó Paulón.

La protesta y las críticas al discurso de Milei tuvieron adhesión, según explicó el parlamentario, incluso de sectores cercanos a Milei. “Finalmente el gobierno desescaló el tema, hace 48 o 72 horas que no se habla más de esto. No va a reconocer, el gobierno, que se equivocó”.

“Por lo menos por un tiempo el gobierno no va a insistir más en esta batalla cultural ya perdida, porque ninguna sociedad va para atrás, las sociedades miran para adelante. Pueden tener dudas, pueden pedir correcciones, pueden pedir explicaciones en ciertos temas, pero que ninguna sociedad quiere volver a un Estado donde se segregaba a una parte de la población por su orientación sexual o su identidad de género”, dijo.

Además, Esteban Paulón presentó una denuncia penal, que está tramitándose en la justicia, para que se investigue si el presidente “ha cometido delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, pero también incitación al odio y la violencia colectiva”.

El debate al interior del progresismo

Sobre las críticas dentro del progresismo a poner en el centro causas “minoritarias”, como la LGBT+, Esteban Paulón planteó que “responsabilizar que nos pasamos de vuelta con los derechos, que nos pasamos de rosca con otorgar derechos a las minorías y por eso se pierden elecciones o viene Milei me parece que es de una injusticia enorme y es de una falta de autocrítica enorme”.

“Básicamente, en Argentina, el progresismo perdió las elecciones porque se fue con 30% de inflación mensual, salarios que no alcanzaban, 40% del empleo sin registro, jubilaciones de hambre”, agregó.

Finalmente, sobre las movilizaciones y quienes plantean que no ha existido tanto revuelo, el parlamentario dijo que “si el gobierno entra en alguna turbulencia, incluso aunque no sea grave, que le haga sentir a la ciudadanía que no era tan estable ni tan sólido el plan económico que el gobierno impulsaba, ahí empiezan a entrar todas las otras causas con mucho peso”.

“La gente se va a acordar de la universidad, se va a acordar de que le recortaron a los jubilados, se va acordar de que hubo ataques a la democracia y eso, obviamente, debilita al gobierno y al presidente”, sostuvo.