Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela por incendios: "Es fundamental hacernos cargo del tema de la intencionalidad"

El Ministerio de Agricultura y la Corporación Chilena de la Madera (Corma) guiaron una nueva reunión en la que se analizaron puntos claves en cuanto al combate de incendios en la parte centro-sur de nuestro país y la Región del Biobío. El encuentro se llevó a cabo en Concepción, capital regional y contó con la participación de autoridades de Conaf y el Gobierno Regional.

Esta zona es la segunda más afectada después de La Araucanía, con un historial significativo de incidentes. Los incendios no solo causaron daños extensivos a la vegetación y la infraestructura, sino que también pusieron en riesgo la vida de muchas personas y sus hogares. En ese sentido, la intencionalidad de estos siniestros causó y continúa generando un amplio debate.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó, justamente, que “es fundamental hacernos cargo entre todos los actores del tema de la intencionalidad”. Bajo ese punto de vista, mencionó el éxito en la reducción de incendios en el Gran Valparaíso tras desmantelar una organización criminal y enfatizó la necesidad de contar con fiscales especializados en incendios para investigar y prevenir estos delitos.

También anunció un acuerdo sustancial con el gobernador de la Región del Biobío para impulsar una nueva ley de bosques sustentables que sustituya la actual Ley 701. “Estamos buscando destrabar de una vez, después de 10 años, la importancia que tiene y que está en el programa del Gobierno del Presidente Boric”, explicó. Según el secretario de Estado, esta nueva ley se implementará como piloto este año e incluirá medidas de cortafuegos y prácticas agroforestales, con un enfoque en los pequeños y medianos productores de bosque y la captura de carbono.

Por su parte, el gobernador, Sergio Giacaman, enfatizó en la importancia de la región como capital forestal de Chile y la necesidad de una coordinación efectiva para reducir la ocurrencia de incendios. “La región necesita, no solamente una muy buena coordinación, como se ha demostrado, que ha disminuido la ocurrencia de los incendios. No obstante, tenemos incendios que han generado un daño importante, no solamente daño a la forestación, sino también a personas, a familias”, dijo Giacaman.

Además, anunció un plan de reforestación en conjunto con Conaf y el Ministerio de Agricultura para abordar el desafío de reforestar más de 130 mil hectáreas quemadas en los últimos años. La máxima autoridad de Biobío también enfatizó la necesidad de medidas extraordinarias para prevenir incendios intencionales, sugiriendo la creación de un registro nacional de pirómanos. “Al menos el 52% de los casos, de acuerdo al estudio que presentaron recién en la reunión, son intencionales”, señaló.

Giacaman enfatizó en que los recursos destinados a combatir incendios, generados en su mayoría por la acción humana, podrían ser utilizados en otras áreas críticas como la salud y el desarrollo regional. “La lista de espera en la región no existiría si esos 280 mil millones de pesos los gastáramos en atención y salud, o si los gastáramos en la recuperación de infraestructura que necesitamos”, afirmó.

Por su parte, la directora de Conaf, Aida Baldini, agradeció a las empresas que dispusieron de sus aeronaves más grandes para combatir incendios en áreas críticas como Traiguén y Collipulli. “El sistema nacional de prevención en Chile está funcionando, creo que hemos dado un ejemplo de cómo trabajar todos en conjunto”, destacó.

Asimismo, mencionó que, aunque la implementación del combate aéreo nocturno es un proceso complejo y peligroso, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que esté operativo en la próxima temporada.

Carros móviles para reforzar la conectividad

En paralelo a la reunión de coordinación en Concepción, en las oficinas de Senapred en Santiago se presentaron una serie de carros móviles con los que se busca reforzar la conectividad digital en situaciones críticas. La actividad la dirigió el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, en compañía de la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián y representantes de la empresa Claro, quienes se adjudicaron la licitación del 5G.

Los vehículos están equipados con tecnología de última generación y fueron diseñados para restablecer la cobertura en áreas afectadas, garantizar que los equipos de emergencia puedan comunicarse y que las alertas SAE lleguen a la población. Araya enfatizó que las telecomunicaciones son críticas para la gestión de emergencias y que “salvan vidas“.

De la misma forma, explicó que la adjudicación del concurso público de 5G incluye la obligación de poner a disposición estos carros móviles en todas las capitales regionales, lo que permitirá restablecer la cobertura en caso de una caída de señal.

“Es relevante que cuando uno está en una zona en la cual hay una emergencia, se preocupe de que en la configuración de su dispositivo esté activado el servicio de roaming. Porque de lo contrario no va a tomar en una estación base de otra compañía”, dijo la autoridad.

Por su parte, Alicia Cebrián, indicó que este servicio fortalece las capacidades en cuanto a la prevención y la respuesta en situaciones extremas. Asimismo, agregó que estos carros son parte de un plan de trabajo que se ha implementado hace varios meses y que permitirá “fortalecer las comunicaciones de redundancia y permanencia, que es fundamental a la hora de comunicar un riesgo a la ciudadanía. Es un apoyo también para los organismos de primera respuesta que están en terreno”.

Las autoridades nacionales coincidieron en que esta iniciativa representa una mejora significativa en la capacidad de respuesta ante desastres, aunque, según el subsecretario “no es una solución mágica” para todos los problemas de conectividad.