A pocos días del tercer aniversario: Trump pasa a la ofensiva y negocia el fin de la guerra en Ucrania

Donald Trump negociará el fin a la guerra directamente con sus pares de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenzky, respectivamente. Así lo confirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien explicó que los aliados de la OTAN jugarían un papel clave sin aclarar si sería en la misma mesa de negociación.

“Trump llamó a los dos, a Putin y Zelenski. Cualquier negociación será con ambos”, señaló luego de reunirse con ministros de Defensa de los aliados en Bruselas, sin embargo, no aclaró si la conversación sería con los dos mandatarios a la vez. La autoridad evitó referirse a qué medidas concretas propondría la Casa Blanca, pero sí dijo que con Trump al frente todo estará “sobre la mesa“.

Sobre las críticas al mandatario por hacer “concesiones” a Putin, dijo que Trump no negociará desde una posición de debilidad. “Decir que las fronteras no pueden volver a 2014 no es una concesión a Putin es un reconocimiento del impacto del poder duro en el terreno, tras mucho sacrificio de los ucranianos y los aliados, y darse cuenta de que la negociación de paz será un ejercicio de demarcación que no gustará a ninguno“, afirmó la autoridad Norteamericana.

“No se prevén conversaciones con los rusos”

El presidente de Estados Unidos anunció ayer jueves que representantes de dicho país y de Rusia se reunirán hoy en Munich, Alemania, donde se llevará a cabo una Conferencia anual de Seguridad, y que la invitación también se extendió a Ucrania.

Sin embargo, el asesor del presidente ucraniano, Dmytro Lytvyn habría dicho que no asistirán y que “por el momento, no hay nada sobre la mesa. No se prevén conversaciones con los rusos“, según indicó RFI.

“La posición ucraniana sigue siendo la misma. Ucrania debe hablar primero con Estados Unidos. Europa debe participar en cualquier debate serio para una paz verdadera y duradera”, habría sentenciado Lytvyn.