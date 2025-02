Pablo San Martín Chuñil: "Yo no quiero que mi madre sea una mujer más desaparecida en Chile"

El pasado 8 de febrero se cumplieron tres meses de la desaparición de la activista medioambiental y dirigente mapuche Julia Chuñil Catricura, en la comunidad Putreguel, comuna de Máfil. Su desaparición generó gran preocupación y movilización de varias organizaciones nacionales e internacionales, pero pesar de los esfuerzos de búsqueda y las investigaciones en curso, aún no se tiene información de su paradero.

A raíz del suceso, el sábado pasado se llevó a cabo una marcha en Paseo Bulnes para exigir justicia. Algo similar a lo que sucedió el mes pasado, cuando familiares y organizaciones mapuche realizaron un punto de prensa en el centro de Santiago, seguido de una manifestación frente a La Moneda. Esta actividad fue parte de la campaña “Día a Día por Julia Chuñil“, que contó con el respaldo de más de 250 organizaciones tanto en Chile como en el extranjero.

Según la Fiscalía, la carpeta investigativa se dará a conocer el 1 de marzo del presente año. En conversación con Radio Universidad de Chile, Pablo San Martín Chuñil, hijo de la activista, nos brindó una actualización sobre el caso y las acciones que se están tomando al respecto.

San Martín mencionó que la búsqueda por parte de las instituciones del Estado y de las comunidades ya terminó. Aunque la familia continúa realizando rastreos ocasionales, la atención se centra en la investigación de posibles sospechosos, en donde su familia se está viendo afectada. “Ya no hay búsqueda por parte de Carabineros, por parte de policías, bomberos, vecinos. Nosotros salimos de vez en cuando para arriba, pero ya con una incertidumbre que nosotros mismos pensamos que mi mamá ya no está“, comentó Pablo.

En esa línea, expresó su preocupación por el enfoque de la investigación en su hermana, Jeanette Troncoso Chuñil y la posibilidad de que se “esté intentando montar un caso en su contra para cerrar el caso rápidamente“.

“Han pasado muchas cosas allá en el territorio donde estamos, en la casa de mi hermana, entonces quieren buscar el culpable y lo más fácil para las policías es echarle la culpa a uno de los familiares, como lo han hecho, yo creo, en distintas investigaciones que se han hecho a nivel nacional, pero acá con nosotros es distinto, porque mi hermana vivió toda su vida con mi mamá”, añadió.

Sumado a la incertidumbre y pena de lidiar con la desaparición de su madre, de acuerdo con lo relatado por San Martín a nuestro medio, la familia enfrenta un hostigamiento constante por parte de las autoridades a cargo del caso. Específicamente, su hermana Jeannette, quien según él fue víctima de interrogatorios intensivos. “Mi hermana igual la están hostigando mucho. Un día quedó muy mal porque la hicieron una interrogación dentro de una van, en un furgón, que justo llegó esos días que Flavio le dijo que estaba ‘debajo de la casa'”, sostuvo.

A lo que se refiere San Martin es a un incidente relacionado con la toma de declaraciones a su cuñado, Flavio, “mientras este se encontraba en estado de ebriedad (…) Flavio, en su borrachera, mencionó algo sobre la ubicación de su madre”, lo que llevó “a los policías a realizar una excavación en la entrada de la casa”. Sin embargo, Pablo criticó la seriedad de esta acción, ya que consideró inapropiado basar una búsqueda en las declaraciones de una persona en estado de ebriedad.

Posterior a eso, sucedieron las interpelaciones a su hermana y múltiples allanamientos a su hogar. “Mi hermana me cuenta que le dijeron: ‘Jeannette, vamos a hacerte una preguntita’, así nomás, y ya. Una vez que estuvo adentro de la van, llegan y le dicen: ‘Aquí tienes que decirme la verdad, ¿Qué pasó? ¿Tu mamá no salió de aquí de la casa? ¿De aquí de la casa no salió? ¿Tuvieron alguna pelea? ¿Te están amenazando? Dinos quién fue'”, narró.

“En el informe que me entregan de un juez que autoriza el allanamiento, la revisión de la casa, me dice que pillaron una muestra de sangre en la puerta de mi hermano Javier, solamente eso, pero no había escrito nada en el informe de mi hermana, que la interrogaron adentro de una van”, sumó.

Pablo San Martín cuestionó el trato que los investigadores dieron a su familia durante la investigación. “Ese es el tipo de investigación que se está haciendo ahora con nosotros. Pero con nosotros, no sé si con las demás personas lo estarán haciendo igual”, comentó. Asimismo, destacó que su familia proporcionó a las autoridades muchos informes y evidencia sobre posibles sospechosos. Comparó su situación con otros casos de desapariciones, como el de la señora Elcira Contreras y enfatizó la necesidad de transparencia en la investigación. “Nosotros queremos saber a quién se ha investigado y de qué forma se han investigado”.

El hijo de Julia Chuñil fue enfático en decir que el Gobierno debe involucrarse activamente en el caso. Afirmó que intentó comunicarse, pero no fue posible y ahora pide que el Presidente Boric lo escuche. “Yo no quiero que mi madre sea una mujer más desaparecida en Chile y le hacemos este llamado al Gobierno, que ellos tienen que poner la cara acá igual y decir: ‘Busquen a la señora Julia’. Nosotros le decimos al señor Presidente, don Gabriel Boric, que nos escuche, porque le hemos hecho distintos llamados por distintos medios y no nos ha dado respuesta”, declaró.

A pesar de estos desafíos, expresó su profundo agradecimiento a todas las personas y organizaciones que han apoyado a su familia durante este difícil proceso. La solidaridad de la comunidad, tanto a nivel local como internacional, fue un pilar fundamental para ellos. Las marchas, entrevistas y muestras de apoyo de personas que jamás imaginaron le brindaron fuerza y esperanza a la familia para exigir justicia para Julia Chuñil.

En ese sentido, San Martín hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades para que continúen apoyando la investigación y no permitan que este caso quede en el olvido. “Las fuerzas que hay que ponerlas en difundir, en visualizar todo esto que nos está pasando a nosotros como familia. Esa es la ayuda que le pedimos a la gente, cosas que se vea esto que nos está pasando, porque nosotros de otra manera no podemos tener más apoyo. En la búsqueda allá nosotros ya lo dimos descartado y ahora lo único que estamos esperando es que las policías hagan bien su trabajo en la investigación y que dé luego con el paradero de mi madre”, concluyó.