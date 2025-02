Tohá en conmemoración del Día Nacional del Brigadista Forestal: “En el combate hemos tenido los mayores resultados”

La ministra del Interior resaltó los avances que han habido en la gestión de los incendios forestales, pero al mismo tiempo, lamentó no que no se ha logrado lo mismo en materia de prevención y que no se ha disminuido el número de siniestros.