"Es un delito": Milei al borde del juicio político por promover millonaria estafa de $LIBRA

El presidente argentino, Javier Milei, se encuentra al borde del juicio político por promover un extraño proyecto de criptomonedas, lo que ha causado millonarias pérdidas al demostrarse que era una estafa piramidal.

La criptomoneda en cuestión se llama $LIBRA y de acuerdo con el presidente, consiste en un “proyecto privado” que “se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”.

En las horas en las que el mandatario tardó en eliminar su publicación, la demanda por la criptomoneda estalló, su precio se infló de 0,3 centavos de dólares hasta 5,54 dólares, movió millones de dólares y se desplomó, ya que cerca de las 15.00 hora local de hoy tiene un valor de 0,0006 centavos.

La oposición ha reaccionado con indignación a la millonaria estafa. La expresidenta Cristina Fernández se refirió este sábado al escándalo de la criptomoneda $LIBRA que involucra a Javier Milei. “Nunca en la historia se vio algo semejante”, dice en un texto subido a sus redes, que alterna frases en mayúscula, y en el que dirigiéndose al actual mandatario le dice que “operaste como el gancho de una estafa digital”.

En la misma línea, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que “ayer, Javier Milei fue promotor y parte de una estafa multimillonaria, por X (exTwitter) y a la vista de todo el mundo. Los que se enriquecieron en millones de dólares actuaron en combinación con él, aunque después dijo que había sido engañado. Su posteo fue fijado durante 3 horas en su perfil y fue retuiteado por Martín Menem, Espert y todos los tuiteros libertarios”.

Agregó que “esto no tiene precedentes. Es una típica estafa piramidal con criptomonedas y hay muchísima gente de acá y de otros países que fue engañada”.

El Gobernador recordó que “siendo candidato había hecho algo parecido y los estafadores están presos, pero esta vez Milei se aprovechó de ser Presidente para motorizar un fraude. Es muy muy grave. Milei tiene que explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició. Tiene que quedar claro si él y su entorno están entre los estafadores. El presidente de la Argentina fue parte una estafa mundial. Es un escándalo y una vergüenza. Pero, ante todo, es un delito”.

La idea de una eventual participación de Milei en una estafa fue comprtida por el dirigente Juan Grabois, quien le escribió: “Señor presidente, promover una empresa privada -que además pinta [Esquema] Ponzi- desde el Sillón de Rivadavia es una falta ética grave y probablemente un delito reprimido por el artículo 265 del código penal. Teléfono, fiscales”. El artículo mencionado por Grabois establece penas de prisión a funcionarios públicos que “se interesen en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

Luego de conocerse la masiva estafa, el Presidente se había excusado en su misma cuenta oficial de la red social X al decir: “(…) publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.