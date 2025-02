Pilar Moraga y el negacionismo climático: "Trump y la extrema derecha abrieron un espacio a que se pueda plantear sin que sea escandaloso”

Según Naciones Unidas, en el siglo XIX “las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas”.

Para enfrentar este escenario existe la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, que tiene una membresía casi universal y que busca coordinar acciones para “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero ‘a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por el hombre) peligrosas en el sistema climático’”.

Bueno, por sobre esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró por segunda vez del Acuerdo de París, que limita las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los países que lo suscriben para, a su vez, limitar el aumento de la temperatura global.

Más preocupante aún, empezó su mandato con la famosa frase “drill, baby, drill” (perfora, bebe, perfora), para dar pie a una agenda en pro de la extracción de combustibles fósiles, o sea petróleo y gas. Esto en el marco de su plan para “liberar la energía estadounidense y poner fin al extremismo climático de Biden”.

La política escéptica del cambio climático de Trump tiene muchos más detalles e incluso viene acompañada de medidas que tocan temas medioambientales, como el propiciar el uso de bombillas de plástico, pero, ¿cuál es el impacto?

“Va a retrasar la acción climática”, indicó Pilar Moraga, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, en conversación con Radio y Diario y Radio Universidad de Chile, sobre la arremetida del recién asumido presidente de Estados Unidos.

“El efecto de ese desmantelamiento se va a ver en un año, dos, pueden ser tres o cuatro, pero reponer todo esto también va a tomar otro gobierno entero. Estamos hablando de, quizás, un retraso de 10 años en la acción climática si es que los futuros líderes de Estados Unidos la retoman (…). Retrasa en un país que es gran emisor de gases de efecto invernadero”, dijo la también profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Primero, respecto a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la experta puso el foco en que siguen siendo parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, esto porque mirando a futuras negociaciones puede ser perjudicial. “Hay que observar ese proceso y ver cuál es la actitud que va a tomar el país”,

Segundo, sobre la promoción de los combustibles fósiles, Moraga lo calificó como lo más preocupante. “Que insista en promover un modelo económico basado en el petróleo es un contrasentido, porque hoy día existen otras alternativas que incluso en términos de mercado pueden ser más interesantes”.

Respecto a sí es más caro, por ejemplo, para los Estados propiciar energías renovables, la experta explicó que “hoy día hay nuevas tecnologías, hay un camino en el desarrollo económico que puede hacer más compatible la economía con este desafío”. Moraga indicó que China está liderando este campo y que “puede ser que, en el fondo, el negacionismo tenga un fin de orden más geopolítico-económico”.

Escepticismo en Chile

“Trump y toda la extrema derecha que en el mundo está negando el cambio climático abrieron un espacio a otros contextos como el chileno, por ejemplo, a que se puedan plantear estos temas sin que sea escandaloso”, analizó la experta.

Si bien a nivel internacional siempre existió un movimiento escéptico, aunque marginal, para nuestro país es algo nuevo. “Yo recuerdo en la elección de Piñera 2 justamente, todos los candidatos presidenciales se manifestaban o tenían alguna opinión sobre el cambio climático y había un consenso absoluto en que nuestro país tenía que trabajar por eso. El quiebre ahora es claro en que un personaje político pone esto en la mesa”.

La carta presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, ha indicado, por ejemplo, que las energías renovables no tradicionales son “carísimas” y que las “sacaría cascando” porque no tienen ningún impacto positivo en el clima, aunque la ONU comunica lo contrario. También ha puesto en duda que el hielo del ártico está desapareciendo, aunque Greenpeace también dice lo contrario. Aseveraciones que hizo en conversación con Tele13 radio.

“Es muy fácil decir que esto no existe, pero ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los respaldos de esas afirmaciones? ¿O son simplemente repeticiones? Un copiar pegar de otros discursos”, respondió Pilar Moraga.

La experta puso en el centro los hechos. “Aquí hay una realidad concreta que es lo que estamos viviendo: olas de calor frecuentes, sequía extrema nunca vista antes y, por lo tanto, las condiciones ideales para que propaguen, por ejemplo, los incendios y ante eso nuestro país tiene que tener una respuesta, si es que no queremos asumir todas las consecuencias que este tipo de fenómenos provocan”.

Finalmente, sobre qué impulsa a los líderes políticos que no confían en la ciencia y ponen en duda el cambio climático provocado por la acción humana, dijo que “los liderazgos políticos que sí están con la ciencia no se han renovado. Ese es un tema político muy crítico. En el fondo, se está dejando espacio a este otro tipo de mirada y lo grave de no escuchar a la ciencia y las proyecciones es que las consecuencias las sufren las personas”.