Senador Moreira arremete contra Milei por su recomendación de criptomoneda $LIBRA

La polémica generada por una reciente publicación del presidente de Argentina, Javier Milei, no pasó desapercibida para el senador de la UDI, Iván Moreira, quien no dudó en criticar fuertemente al mandatario tras el elogio de una criptomoneda que, según expertos, está vinculada a estafas virtuales.

Milei había recomendado en su cuenta de X una criptomoneda conocida como ‘$Libra’, un tipo de “moneda meme” que no tiene respaldo económico real y cuya existencia se basa en la especulación y el entusiasmo generado por fenómenos de redes sociales. Aunque el presidente argentino borró rápidamente el tuit, eso no evitó la reacción del senador Moreira, quien no escatimó en críticas.

En una contundente respuesta, Moreira afirmó que Milei “ha cometido un grave error porque un Presidente tiene el deber, la responsabilidad de generar confianzas y no especulaciones”.

Además, el parlamentario gremialista fue aún más crítico, indicando que esta situación perjudica la imagen económica de Argentina. “Me parece que él que pretende levantar la economía Argentina, la hace retroceder porque se genera incerteza jurídica y desconfianza”, aseveró.

POLÉMICA AL OTRO LADO DE LA CORDILLERA

Lo sucedido con Milei ha llevado a la Coalición Cívica a tomar acciones legales. Encabezados por el diputado Maximiliano Ferraro, solicitaron la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar si la promoción de este token podría constituir una violación de varias leyes, incluyendo la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras.

Ferraro destacó que, además de los posibles delitos financieros, también se debería investigar un posible “lavado de activos” relacionado con el colapso de la criptomoneda en cuestión, según informó el diario argentino Perfil. Esta medida se toma en medio de las crecientes críticas sobre el involucramiento de Milei en la promoción de un producto financiero sin respaldo real ni garantías para los inversionistas.

Por su parte, desde el bloque Unión por la Patria (UxP), se avanza con un pedido formal de juicio político contra el presidente. La acusación principal es que Milei habría impulsado lo que sus detractores consideran un esquema financiero fraudulento. Los legisladores de UxP sostienen que el presidente promovió una criptomoneda sin el conocimiento adecuado y sin ningún respaldo económico, lo que habrían usado para beneficiar a unos pocos a costa de miles de argentinos.

Germán Martínez, jefe del bloque UxP, calificó la situación como un “escándalo sin precedentes” y denunció que Milei utilizó su posición para inflar el valor del token de manera artificial. “Promocionó un token sin respaldo real, aprovechándose de su investidura presidencial para engañar a miles de argentinos”, señalaron desde la coalición opositora. Esta situación ha generado un fuerte debate político sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos al involucrarse en negocios financieros y la transparencia que deben mantener frente a los ciudadanos.