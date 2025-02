Sergio Morresi sobre un posible juicio político a Javier Milei: "No parece muy factible, aún si el escándalo continúa creciendo"

En Argentina el escándalo de Javier Milei relacionado con la criptomoneda $LIBRA sigue generando repercusiones. Hace poco la Oficina Anticorrupción anunció una investigación para esclarecer los vínculos entre el presidente y la empresa cripto involucrada. Además, se presentó la primera denuncia penal contra Milei, acusándolo de formar parte de una “asociación ilícita” que afectó a más de 40 mil personas, con pérdidas estimadas en más de cuatro mil millones de dólares.

Este incidente generó reacciones tanto en el ámbito político como en el económico, con la oposición criticando al Gobierno y con desconcierto dentro del oficialismo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y docente en la Universidad Nacional del Litoral, Sergio Morresi, se refirió a lo sucedido y a las posibles acciones por parte de la oposición argentina.

El también especialista en liberalismo, el neoliberalismo y las formaciones políticas de derecha en Argentina, explicó que para que la “crisis se agrave hay muchas condiciones porque en la medida en que el escándalo ha sido reflejado por la prensa mundial, eso obviamente refuerza la ola de indignación en buena parte de la dirigencia política opositora en Argentina y sigue siendo un tema de discusión”.

En ese sentido, los diputados de Unión por la Patria anunciaron este sábado que avanzarán en la presentación de un pedido de juicio político contra Javier Milei, ante esta posibilidad Morresi dijo que “no parece muy factible como están dadas las cosas, aún si el escándalo continúa creciendo, porque en Argentina se necesitan los dos tercios de los votos en el poder legislativo para iniciar el juicio político y eso no parece algo factible en la actualidad”.

“No porque el presidente Javier Milei tenga tanto apoyo de su propio partido que tiene una muy baja representación en el Congreso, pero sí porque cuenta por ahora con, no solamente con los votos propios, sino también con votos de una parte de la oposición, la derecha y centro derecha, que no están dispuestos a acompañar ese pedido de juicio político y cuyos dirigentes ya se han declarado públicamente que no ven que haya ningún delito del que acusar al presidente”, agregó.

El escándalo de Javier Milei podría ser una oportunidad para que la oposición logre articularse mejor para hacerle frente al Presidente. Pero para el investigador “no parece que vaya a articularse mejor la oposición a partir de este escándalo. La oposición a Javier Milei es muy amplia, va desde obviamente una pequeña bancada de izquierda, pasando por el Peronismo, hasta sectores más bien cercanos como por ejemplo el bloque del Partido Pro, o incluso con el apoyo de ciertos gobernadores de distintas tracciones, radicales, peronistas, e incluso gobernadores del Pro“.

Según postuló Morresi esta situación podría establecer algunos límites a su capacidad de imponer proyectos de ley. “Por ejemplo, ahora se ha aprobado la semana pasada un proyecto de ficha limpia, esto es, de que no puedan postular los candidatos que tengan alguna condena en la justicia“, dijo.

“Esa es una ley claramente aplicable a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora esa ley fue aprobada por diputados, ya era muy difícil que pasara por el Senado, y con el escándalo público éste es prácticamente imposible, es una propuesta muerta. Yo creo que en ese sentido sí va a haber una oposición quizá un poco más férrea en el Poder Legislativo a las medidas implementadas por Javier Milei“, añadió.

A la primera autoridad argentina se le reconoce como un líder de la extrema derecha en Latinoamérica, incluso se le vio muy cercano a la figura de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. No obstante, esto no quiere decir que reciba el apoyo unánime por parte de ese sector político en su país. El doctor en Ciencia Política declaró que “el estilo y parte de la agenda de Javier Milei no están siendo bien recibidos por todos los sectores, vamos a decir, económicamente concentrados“.

“Muchas de las medidas que está tomando, por ejemplo, con respecto a la liberalización del comercio, obviamente dañan a sectores económicos que venían ganando con una cierta razón comercial. Del mismo modo, me parece que algunas de las iniciativas económicas no cuadran con lo que esos empresarios, esos grupos empresariales querrían que sucediera”, sumó.

Lo anterior, de acuerdo con Morresi, no significa que el Presidente trasandino perdió poder en esos sectores “aún si no apoyan fervientemente todas esas cuestiones de Javier Milei, si ven que produce cosas que les gustan, con las que están de acuerdo. Yo lo pondría con cierto matiz, o sea, no quiere decir que estén 100% de acuerdo con él, pero ante las alternativas que tienen, les parece una opción preferible a muchos de los sectores empresariales concentrados“.

“Por otro lado, hay una cuestión también que no puede ser soslayada, y lo que genera un apoyo social que va mucho más allá de las élites, que tiene que ver con que Javier Milei, aún si esto no resultara sustentable en el largo plazo ha bajado de forma muy contundente el ritmo de la inflación. Argentina estaba en el último gobierno con una inflación cercana al 200% anual. Hoy por hoy, está una inflación de que se presume ser alrededor del 30%, es una inflación alta, pero claro, comparado con el infierno vivido antes, eso también es algo que rescatan”, concluyó.