Al borde del juicio político: diputados aumentan presión sobre la figura de Javier Milei

Durante las últimas horas, la presunta “mega estafa” en la que se vio involucrado el presidente argentino, Javier Milei, escaló ante la posibilidad de un juicio político en contra del Mandatario, debido a que, posiblemente, realizó un mal desempeño de sus funciones y eventuales delitos asociados a la función pública. Además, se presentaron denuncias criminales en Estados Unidos, lo que agrava la situación y podría influir en la decisión del Congreso en Argentina.

Este incidente ofreció a la oposición una oportunidad para cuestionar la integridad del gobierno de Milei y podría influir negativamente en las relaciones internacionales de Argentina, además de afectar la confianza de otros países e inversores extranjeros.

El partido político Unión por la Patria de Argentina, por medio de una conferencia de prensa, declaró que “esta estafa es una noticia que hoy se está analizando en forma global en todo el mundo. De hecho, la gravedad se va incrementando a medida que van apareciendo nuevos actores, nuevos hechos, nuevas denuncias”, anunció su presidente Pedro Martínez.

En la misma actividad, la diputada Carolina Gaillard explicó que esta Comisión será la encargada de investigar los actos cometidos por Milei. Además, dijo que esta semana se solicitó un juicio político contra el presidente Javier Milei, utilizando la herramienta institucional establecida en el artículo 53 de la Constitución Nacional Argentina, que permite determinar responsabilidades por mal desempeño, delitos en el ejercicio de la función pública o crímenes comunes.

“Dentro de los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución, en el artículo 53, está el Presidente de la Nación. La Comisión de Juicio Político es una comisión investigadora de este Congreso para estos casos puntuales cuando se trata del mandatario, la Vicepresidenta u otros ministros, por eso es la comisión que tiene competencia para intervenir en este asunto y llevar adelante la investigación”, sostuvo.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado del Partido Socialista de Argentina, Esteban Paulón, sostuvo que “Javier Milei es considerado responsable por la estafa de la criptomoneda, ya que su participación y promoción fueron cruciales para disparar el precio y alentar las compras. Sin su intervención, no habría habido estafa. Las investigaciones penales y políticas deben abordar tanto su responsabilidad penal como política, con la jueza María Servini liderando la investigación judicial y un pedido de juicio político presentado en el Congreso”.

Según Paulón, el impacto de esta estafa fue devastador, afectando a 75 mil personas y dañando la reputación del Gobierno argentino. La situación se complica aún más con la implicación del FBI y la SEC de Estados Unidos, y la creación de una unidad técnica de investigación por parte del Estado. Sin embargo, existe preocupación sobre la imparcialidad de estas investigaciones si quedan en manos del Ejecutivo.

“Eso nos da la enorme tranquilidad de saber que va a haber una investigación imparcial, que va a ser transparente, que el Presidente va a poder ejercer su derecho a defensa plenamente, y que vamos a lograr, una vez despejado esto, poder iniciar un proceso de reconstrucción de la autoridad de la palabra presidencial. Que, reitero, creo que es de los daños más grandes que se han hecho y se vieron reflejados hoy en el impacto muy negativo que ha tenido en los mercados argentinos“, señaló respecto de la realización de un juicio político.

Consecuencias políticas

Por su parte, el sociólogo y cientista político, Alberto Mayol, en diálogo con nuestro medio, realizó un análisis detallado sobre el impacto del escándalo cripto en la confianza pública y las posibles consecuencias políticas para Javier Milei.

De acuerdo con Mayol, esta posible estafa generó una crisis significativa para Javier Milei, ya que afectó directamente el área en la que construyó su “fortaleza política: la desregulación monetaria“. Milei siempre defendió la idea de que “no existen fallas de mercado”, pero el desplome de la criptomoneda $LIBRA, que él promovió, contradice esta tesis. La moneda resultó ser una “meme coin“, una versión de broma de las criptomonedas, lo que puso en duda su credibilidad y discurso económico.

“Todos los elementos que sostienen su discurso se vieron reflejados aquí de manera equívoca, confusa o directamente bajo el prisma de un fallo político. Y por tanto la crisis es de gran tamaño y no solamente es intensa, pero es una cosa, sino que además va a tener historia con toda probabilidad”, explicó.

De todas formas, el sociólogo afirmó que las consecuencias políticas para Milei dependerán de cómo se maneje la situación legalmente. Si el caso llega a los tribunales y se demuestra que Milei no estuvo directamente involucrado, el impacto político podría minimizarse. “Esto puede ser un dolor de cabeza, pero lo más probable es que no esté involucrado. Y si además no está implicado alguien de su equipo más cercano, la verdad es que se cae por sí solo esa acusación”, sostuvo.

Sin embargo, si la discusión de fondo sobre la regulación y la transparencia en el mercado cripto se profundiza, Milei podría enfrentar una situación política más compleja.

En cuanto a las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, Mayol manifestó que es “poco probable que este escándalo afecte significativamente. Milei mantiene una relación cercana y servil con Donald Trump, quien probablemente no criticará a Milei por este error. No obstante, el “prestigio internacional de Milei podría verse afectado”, ya que este incidente demuestra una “toma de decisiones imprudente y desequilibrada“.

Asimismo, Alberto Mayol analizó el crecimiento de la extrema derecha en América Latina, incluido el ascenso de figuras como Milei. Para el sociólogo, este fenómeno está relacionado con el fracaso de las narrativas políticas tradicionales más que con una victoria del sector conservador. “El fenómeno es bastante claro. Si nos fijamos, no tenemos en este momento a nadie, absolutamente a nadie, satisfecho con el mundo en que vivimos”, criticó.

La insatisfacción generalizada en todas las clases sociales llevó a la búsqueda de alternativas más radicales. Este escándalo podría intensificar la desconfianza en los líderes de extrema derecha, lo que evidencia los riesgos de una toma de decisiones impulsiva y mal informada.

Denuncias nacionales e internacionales

Estados Unidos (EE.UU.) oficializó que recibió una denuncia por la presunta “mega estafa” de $LIBRA. Según informó el diario argentino La Nación, el FBI y el Departamento de Justicia de EE. UU. recibieron una denuncia criminal contra los principales responsables de un fraude que generó ganancias ilícitas por entre 80 y 100 millones de dólares.

Según el informe que presentó el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados sobre las operaciones criminales, se mencionó al presidente Javier Milei como uno de los involucrados, junto con otras figuras como el estadounidense Hayden Davis, el singapurense Julian Peh, y los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Por otro lado, en Argentina, la Cámara Federal sorteó la primera denuncia contra Milei. En este contexto, se asignó a la jueza María Romilda Servini y al fiscal Eduardo Taiano para llevar a cabo la investigación. La querella la presentó el economista Claudio Lozano y otros miembros de Unidad Popular, acusando al Presidente Trasandino de formar parte de una “asociación ilícita” que perpetró una “mega estafa”.