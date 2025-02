El tenso cruce entre José Antonio Kast y Sebastián Sichel por redes sociales

Durante la tarde de este 16 de febrero, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, tuvieron un tenso cruce por redes sociales luego de que Sichel acusara, en entrevista con El Mercurio, que el candidato ultraconservador fue el culpable del triunfo del Presidente Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de 2021.

“Nunca dimensioné el daño que podía hacer alguien como José Antonio Kast, que se dedicó más a torpedear nuestra candidatura que a otra cosa”, afirmó Sichel al citado medio y llamó a la unidad del sector y sacar las elecciones correspondientes de cara a las elecciones de noviembre de este año.

Kast respondió que Sichel, abanderado de Chile Vamos como independiente en la primera vuelta presidencial del 2021, señalando que el alcalde de Ñuñoa “era el favorito para ganar hace 4 años y se desplomó solo. Perdió, y al día siguiente se fue de vacaciones amurrado. La unidad no se predica, se practica y cuando se compite, hay que saber perder. Él no supo y sigue quejándose 4 años después”.

En su respuesta a José Antonio Kast, Sichel lo tildó de “odioso” y de estar construyendo un camino propio sin buscar unidad: “La cosa es simple: anda a primarias. De lo contrario, el Frente Amplio te lo agradecerá de nuevo. Tal cómo te dije esa vez que te pusiste violento: no eres el patrón de fundo de nadie“.

“Y una cosa más. Sé honesto: no quisiste firmar el apoyo en segunda vuelta. Me dijiste que no estabas dispuesto a firmar para no ahuyentar a los tuyos, ni tampoco querías renunciar en tu proyecto ultra conservador de volver atrás en las 3 causales y el matrimonio igualitario. Fui decente en no hacerlo público, como me pediste”, concluyó el actual alcalde.

Este cruce se da en medio de los esfuerzos de Chile Vamos para tener una primaria con toda la oposición para tener un único candidato de cara a la elección presidencial de noviembre próximo.