Javiera Arce y elecciones presidenciales: “No va alcanzar la épica de todos contra la derecha”

El crecimiento de figuras de ultraderecha como Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina y Johannes Kaiser o José Antonio Kast en Chile, han llevado a distintos análisis sobre las causas.

Por su parte, Javiera Arce, magíster en Ciencia Política y Gubernamental, aseguró que ha conversado con diferentes analistas sobre el fuerte y rápido posicionamiento de este sector. La experta afirmó que se apunta a una izquierda elitista desconectada de sus bases sociales.

“Los intelectuales de la izquierda y la izquierda empezaron a criticar tan fuerte la democracia liberal, afirmando que es imperfecta (…) que, además, omitía a las minorías, pero sin generar un proyecto alternativo”, planteó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

La experta agregó que en paralelo “se genera un monstruo de paja que es el wokismo del que hablan, esta cosa que sale diciendo Kast, Milei, que están en contra de los woke”, explicando que se trata de un discurso de ultraderecha que está unificado a nivel internacional y que converge con el debilitamiento de los partidos de izquierda.

¿Michelle Bachelet?

De cara a las próximas elecciones presidenciales la centro izquierda no tiene aún una candidatura clara, a diferencia de la actual oposición que tiene un camino más bien dibujado. El sector está en un compás de espera mirando hacia Michelle Bachelet.

Más allá de la competitividad de la dos veces presidenta de la república, surge la duda sobre si es posible que surja un voto contrario a la ultraderecha y si este sería suficiente, sobre esto Arce aseguró que “no va alcanzar la épica de todos contra la derecha”.

“No tenemos infraestructura institucional ni política para hacerlo. Los partidos políticos de la izquierda, esto no lo digo solamente yo, esto ya lo escribió hace tiempo Juan Pablo Luna, que ha estado criticando fuertemente a los partidos de izquierda porque no hay trabajo territorial, no hay bases sociales, no hay raíces sociales”, dijo la experta.

Agregó que “incluso el modelo del Frente Amplio, es un partido absolutamente elitista que nace al alero de una de las mejores universidades del país, con una élite que está totalmente desapegada y que no es la realidad de las personas y no hay una capacidad de entender tampoco”.

Respecto a la competitividad de la carta de Michelle Bachelet, la experta miró hacia las ansias de nuevos liderazgos: “Se han construido relatos a través de la prensa respecto de ciertos héroes, que en este caso sería Kaiser. Esto se está viviendo en América Latina hace mucho rato. La gente está buscando alternativas nuevas porque las viejas ya no les convencen, esa es mi preocupación con la presidenta Bachelet”.