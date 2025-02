Paulina Astroza y relaciones entre EE.UU. y Europa: "Hay un nuevo escenario con la llamada estrategia del caos generada por Trump"

Este lunes, las expectativas estuvieron puestas en las decisiones geopolíticas que se tomarían por parte de algunos líderes europeos convocados en Francia, con miras a una iniciativa común sobre la paz y seguridad en el Viejo Continente, luego que Estados Unidos los apartara de sus tratativas con Rusia, a propósito de la guerra con Ucrania y las posibles negociaciones para alcanzar la paz.

Las últimas comunicaciones entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin, más una cita de funcionarios de ambos países prevista para este martes en Arabia Saudita, se apuntan entre los últimos antecedentes relacionados al conflicto bélico que está próximo a su tercer aniversario.

La reunión “informal” y urgente convocada por la presidencia francesa, junto a diez aliados, respondió, justamente, a la presión de Estados Unidos por reestablecer relaciones, un tipo de acercamiento inusual en los últimos 80 años desde la Segunda Guerra Mundial.

En tanto, la abogada y directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, sostuvo que el cónclave del grupo europeo se debe, principalmente, a lo sucedido en la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich y la gravedad de las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en dicha instancia internacional.

“Que vaya el vicepresidente a reprender a los europeos, a decirles que el peligro no es Rusia, no es China, sino que está al interior de la Unión Europea porque se alejan de los valores que comparte Estados Unidos, donde además plantea que no hay libertad de prensa en Europa, fue realmente una bofetada para los europeos” advirtió la académica.

Astroza, además criticó las últimas intervenciones estadounidenses en los asuntos internos de otros estados como en las elecciones de la Unión Europea y las próximas en Alemania, pues sería una violación al derecho internacional. En efecto, la doctora en Ciencias Políticas y Sociales afirmó que se estaría ante un escenario en construcción con la llamada “estrategia del caos” de Trump.

No obstante, “no todos los líderes de la U.E. tiene una misma posición frente a Trump y veremos cuánto logra Macron unir posiciones frente a esto que es muy grave, en especial dejar caer Ucrania. Además, se marcaría una forma de hacer política que alejaría sin duda la alianza atlantista” advirtió. Astroza añadió que hay otros cambios estratégicos como el que esta vez, el Reino Unido apoye las ideas de Macron y se ha mostrado incluso dispuesto a enviar tropas al territorio ucraniano.

Por su parte, desde Ucrania, el presidente de ese país Volodímir Zelenski confirmó que desconocía las conversaciones entre las grandes potencias.

Reacciones a la cita en el palacio del Elíseo

Tras el llamado del gobierno francés para consultar a dirigentes europeos sobre la situación en Ucrania, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen declaró que “desgraciadamente, Rusia amenaza ahora a toda Europa”, asimismo, manifestó su preocupación a la idea de un alto el fuego rápido, porque “podría dar a Putin y a Rusia una mejor oportunidad (…) para movilizarse de nuevo y atacar Ucrania u otro país de Europa”.

Mientras, al finalizar el encuentro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en su cuenta de X que: Ucrania “merece la paz mediante la fuerza, una paz que respete su independencia, soberanía e integridad territorial”. “Europa asume plenamente su parte de asistencia militar a Ucrania. Al mismo tiempo, necesitamos reforzar la defensa en Europa”, añadió.