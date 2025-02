Cristian Cuevas y la candidatura de Johannes Kaiser: "Estos monstruos crecen por la tibieza de la socialdemocracia"

Son varias las colectividades que, a poco más de siete meses de que arranque una nueva elección presidencial, ya pusieron en marcha sus estrategias de cara a los próximos comicios. Desde la izquierda, el Partido Popular es una de las tiendas que ya abrió conversaciones con diversos sectores en miras de una posible alianza para establecer primarias.

“Hemos venido dialogando. Nos pusimos la tarea de diseñar una política para invitar el 14 y 15 de diciembre del año pasado a las fuerzas de izquierda, progresistas, sociales y ecologistas a avanzar y generar una primaria amplia que permita elegir una candidata o candidato del sector, por fuera del bloque oficialista o del gobierno, que representara estas energías de transformación”, explicó su presidente, Cristian Cuevas.

Los exalcaldes Daniel Jadue y Jorge Sharp; la senadora Fabiola Campillai; el activista Luis Mariano Rendón y el cineasta Marco Enríquez-Ominami son algunas de las figuras que están dentro del radar del Partido Popular, cuyo objetivo es “constituir una fuerza que le hable a Chile en sus diferencias, con su diversidad, con capacidad de unidad como un factor importante y que tenga esa vocación de poder”.

“En síntesis, es nuestro deber tener un candidato presidencial del sector y con un elenco parlamentario competitivo que permita pasar a segunda vuelta y en lo posible gobernar Chile. Ese es nuestro diseño, nuestra apuesta, y por eso también hablamos de que debe ser una franja muy amplia. No tan solo con las identidades de izquierda, sino también con los movimientos, el progresismo y las fuerzas socioambientales”, precisó Cuevas en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Todo, en una estrategia que tiene como centro la búsqueda de unidad. “Tenemos encima a la ultraderecha que, de alguna manera, se ha hecho del relato impugnador, pero que no va a los temas de fondo, de superar el modelo. Creemos que hay una mayoría de nuestra población desafectada de la política y que eso requiere de una fuerza de izquierda que gravite, que tenga convicción y coherencia. Coherencia en relación a lo que se dice y se hace, y en eso se requiere ese trabajo que es desplegarnos por nuestro país”, expresó el otrora dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y ex abanderado presidencial de la Lista del Pueblo.

En cuanto a plazos, precisó que esperan “en el mes de marzo, abril a más tardar, tener una síntesis y una propuesta que viabilice esa primaria y construir esa candidatura. De lo que sí tenemos convicción es que vamos a ir en la papeleta a primera vuelta, ojalá en el mecanismo de primaria, que es lo que nosotros estamos empujando, y en una alianza amplia en que también va el factor de la fusión que estamos dialogando con otras fuerzas políticas de lo que era la plataforma de izquierda ecologista popular“.

Los liderazgos de Jadue y Bachelet

A partir de estas mismas conversaciones, una de las grandes proyecciones del líder del Partido Popular recae en la figura de Daniel Jadue. De hecho, lo definió como “un factor de unidad para estas franjas de la izquierda. Creo que es necesario para articular estos espacios entre sectores que estamos fuera de la gobernanza y sectores de izquierda que están en el gobierno. En esa relación, Daniel es muy contribuyente, es un liderazgo que obviamente acompañamos y que, desde ese punto de vista, es muy contribuyente a los pasos que hemos estado dando”.

En ese mismo sentido, Cuevas confesó que, a su juicio, al exalcalde “le haría bien a una primaria de la izquierda por fuera del bloque gobernante, pero es una decisión soberana del Partido Comunista. En ese sentido, nosotros los invitamos considerando que esa generosidad que nosotros planteamos también la manifestamos en el sentido de que Daniel es un actor, un liderazgo. Lo que ha vivido este tiempo gris de la cancelación, del lawfare, son situaciones que desde nuestro punto de vista son inmerecidas, y que no han matado al líder que es”. Decisión que, recalca, queda en manos del PC.

En cuanto al panorama general de la izquierda, el trabajador social igualmente analizó la falta de nuevas figuras que encaren el desafío presidencial, considerando las presiones que actualmente recaen sobre la expresidenta Michelle Bachelet.

“Tengo un respeto hacia la expresidenta. Sabemos de su liderazgo, y también de sus dos gobiernos y los déficits que tuvieron. Y entendemos que sectores de la élite gobernante están buscando un liderazgo como un salvataje en función de la situación que ellos viven, de esa desconexión con el campo popular y social”, sentenció.

Teniendo esto último en consideración es que define la candidatura de Bachelet como una derrota política y cultural. “Es una derrota que las nuevas generaciones impugnadoras retrocedamos 20 años. Eso es extraño y no habla bien de la política. No hay capacidad de buscar horizontes nuevos o una voz que le hable al Chile de hoy. Con esto no digo que no tenga el legítimo derecho de ser candidata, pero no sé si eso va a resolver la situación. Y, además, puede que esto no posibilite el cambio y transformación que nuestro país necesita”, compartió.

Los peligros del auge de la ultra derecha

Consultado por el avance de nombres como el del diputado y fundador del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, el sindicalista fue tajante al expresar que “estos monstruos crecen por la tibieza de la socialdemocracia de impulsar políticas que resuelvan las necesidades materiales del pueblo”.

“Estos sectores de la ultraderecha, ante ese vacío, ante esa desafección de la política, avanzan. Y ahí es donde uno responsabiliza. Porque si miras el mundo, a Europa, esos sectores de la derecha más extremas avanzan porque la socialdemocracia, los que administran, los que han convivido en este modelo, lo han permitido a partir de las políticas que han implementado, que dañan y afectan a sectores amplios de la sociedad, capas medias, capas empobrecidas”, analizó Cuevas.

“Ante la falta de respuestas, emergen estos sectores que se apropian de nuestro relato, de nuestro discurso, y logran colonizar a partir de una campaña mediática, de un poder mediático y de las plataformas digitales que van contaminando a la población. En ese sentido, no nos sirven gobiernos tibios ni socialdemócratas. No nos sirven los gobiernos que finalmente sostienen el modelo y que han mantenido esta política que hace que los sectores populares miren a la ultraderecha como la salvación“, sumó el presidente del Partido Popular.

Por eso, concluyó que “se requiere de una izquierda con coraje, coherente, que efectivamente vaya de frente a disputar los espacios de poder, y no estos sectores socialdemócratas o de centro, moderados, que lo que han hecho es permitir el avance de la ultraderecha, que es responsabilidad de ellos”.