Bet Gerber sobre asesores de Javier Milei: "Tiene el círculo de hierro muy dañado y en una persona tan inestable como él, eso es peligrosísimo"

En un giro inesperado, el caso de Javier Milei tomó un nuevo rumbo con la revelación de mensajes de texto comprometedores entre el Presidente y Hayden Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA. Estos chats, publicados por La Nación y CoinDesk, sugieren que el estadounidense pagó sobornos a Karina Milei, hermana del jefe de Estado argentino, para asegurar la promoción de su criptomoneda.

Los mensajes filtrados expusieron a Davis alardeando de su influencia sobre Milei, afirmando que podía hacer que el argentino firmara cualquier cosa a cambio de dinero. “Le mando plata a Karina y Milei firma todo lo que quiero“, escribió en una de las conversaciones. Lo anterior puso en duda la integridad del Gobierno que durante estos días recibió duras críticas a nivel nacional e internacional.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) Beth Gerber, comentó que el escándalo mantiene en vilo a muchos, especialmente a aquellos más politizados. Aunque aún no se sabe cuánto impactó a la opinión pública general, en cuanto a cifras, el revuelo en redes sociales y medios de comunicación es innegable.

“Somos varios los que no podemos hablar de este tema porque es tremendo. Es sorprendente por donde salta. Ahora, en un personaje como Milei, con las inestabilidades emocionales, con lo irracional que viene siendo en la toma de decisiones, en el discurso público, en los discursos de los foros internacionales ni hablar, que haga o que salte un escándalo inmenso, eso no es asombroso”, explicó.

“Lo que pasa es que nunca podemos saber, imaginar cuál podría ser y por dónde salta la liebre y esta vez saltó por el lado en el que él se sentía o siempre dijo moverse como un pez en el agua, que es el mundo cripto. Un mercado altamente especulativo, pero eso es donde se mueve, o se suponía que se movía impecablemente y bueno, evidentemente no es así. Ésa es la versión más bondadosa, que fue una torpeza”, agregó.

El impacto del escándalo en la opinión pública aún no está claro. “Que yo sepa, no hay datos de, pero lo más bienvenido en este caso para medir opinión pública, son las encuestas bien hechas. De eso todavía no sabemos, pero sí hay un revuelo inmenso en las redes sociales, en los ámbitos más politizados, en los medios, en los programas políticos“, dijo Gerber.

De todas formas, el Mandatario mantuvo un nivel considerable de apoyo debido a su control de la inflación, no obstante, esta supuesta estafa desdibujó la posibilidad de utilizar a su favor, políticamente, los recientes buenos datos de inflación. Gerber estimó que el daño político será significativo, afectando tanto a los “influencers fans“, como a los medios que antes apoyaban al Gobierno.

Asimismo, el manejo del control de daños por parte del Gobierno fue duramente criticado. La entrevista con TN, cuya parte editada se filtró, solo empeoró la situación, ya que reveló problemas judiciales y permitió cuestionar la integridad del equipo cercano a Milei. Para la académica “el control de daños fue pésimo. Y, en todo caso, la entrevista solo lo hundió más, fue un escándalo más. Es un escándalo más a cada rato, es como que crece constantemente”.

La filtración reveló problemas judiciales y producto de eso se cuestionó la integridad del equipo cercano a Milei. La reputación de figuras clave como Santiago Caputo y Karina Milei quedó seriamente dañada. “Tiene el círculo de hierro muy dañado y en una persona tan voluble, tan inestable como Milei, eso es peligrosísimo“, sumó.

En cuanto al papel de los medios de comunicación, Gerber señaló que la política en Argentina se ve fuertemente influenciada por ellos, y criticó la falta de periodismo crítico. “Sin duda, la democracia argentina tenía con problemas el periodismo que, ojo, sería muy injusto generalizar, hay periodismo excelente, hay una cantidad de medios y ahora de notas en las que vos te podés nutrir e informarte sobre esto sin cesar, con muy buena data, pero también hay un periodismo muy vinculado al establishment que tiene, como bien lo sabemos, y suele suceder, un lugar privilegiado en los medios, y ha apoyado cualquier cosa de Milei hasta ahora“.

Bajo esta perspectiva, Gerber destacó que figuras como las de la autoridad argentina, con discursos violentos e irracionales, logran resonar con ciertos sectores de la población, lo que plantea serias preguntas sobre el estado de la democracia en el país.

Además de las denuncias en Argentina, el Mandatario enfrenta investigaciones en Estados Unidos por operaciones criminales relacionadas con este tipo de moneda. Estas investigaciones podrían tener graves consecuencias para su gobierno y su futuro político. “Dicen fuentes que considero confiables que el Departamento de Justicia y el FBI ya tienen un reporte de operaciones criminales por las cripto y los investigados principales son Hayden, Julian Peh, que también vimos mucho en Argentina, y el presidente, Javier Milei. Directamente está siendo investigado“, expuso Gerber.