"Ellas fueron las mujeres que ayudaron a la vida": estrenan documental que rescata el oficio de las parteras de la Región del Ñuble

El oficio de las parteras constituía una de las labores fundamentales del Chile rural. En medio del campo, con una accesibilidad a los centros urbanos bastante limitada y una distribución hospitalaria mucho menor a la actual, el acompañamiento de las mujeres portadoras de estas habilidades podía incluso marcar la línea entre la vida y la muerte.

Consciente de esa relevancia, la antropóloga Katherine San Martín se propuso ir al rescate de una práctica que, a estas alturas, representa un verdadero patrimonio inmaterial. “Siempre he vivido en el campo de Ñuble. Y mis tías y mis abuelas hablaban de que tenían los partos en las casas, algo que era súper valorado por las mujeres de mi familia”, recordó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Sin embargo, y al poco andar, se percató de que esa relevancia social no se condecía con la documentación que por entonces existía sobre el trabajo de estas mujeres. “Ellas tenían los partos solas en las casas y les ayudaba el esposo o una partera que había en el sector, pero ese era el único testimonio que había. No tenían mayor información. Incluso en la universidad cuando tuve ‘Antropología de la Salud’ no vimos este tema, no abordamos la partería en sí, nada de eso”, explicó San Martín.

Un espacio vacío que se propuso llenar a través de una investigación que no solo profundiza en este oficio, sino que también lo reivindica como un elemento cultural y patrimonial que debe ser resguardado, documentado y difundido.

“Cuando uno quiere enfocarse en recopilar las memorias y los conocimientos, el documentar y el registrar es algo fundamental, incluso con el patrimonio. Hay que promover que la gestión del patrimonio cultural no tan solo sea algo que haga el Estado o una institución, sino que las mismas personas, la familia, la ciudadanía lo pueda hacer. El registro era algo fundamental para poder recopilar los conocimientos de estas mujeres parteras, que son hijas de parteras y cuyo trabajo habla de la vida campesina, de lo que ocurre en Ñuble. De cómo la región se fue creando y las dificultades que tenía. Estas mujeres fueron parte de este desarrollo, porque antiguamente no había caminos ni hospitales”, añadió la antropóloga.

Así fue como traspasaron parte de esta investigación al formato audiovisual a través del documental “Parteras tradicionales campesinas de Ñuble”, financiado por el Servicio Nacional del Patrimonio a través del Fondo del Patrimonio Cultural, y que ya está disponible a través de YouTube.

Mirar los partos respetados

Soledad Rojas es socióloga y parte del equipo de investigación que ha acompañado el proyecto encabezado por San Martín. Además, trabaja acompañando a parejas durante el proceso del embarazo, parto y posparto a través de un apoyo emocional y físico a través de su rol como doula.

Por eso, su acercamiento con la figura de las parteras resultaba bastante estrecho. “Hay países de Latinoamérica en que sí hay un reconocimiento mucho más profundo de la partería como patrimonio, donde hay una organización de las parteras. Acá en Chile eso no está pasando, pero sí hay una nueva generación”, compartió Rojas.

“Hay personas de nuestra edad que están buscando cómo aprender de partería y que, quizás, lo estaban haciendo de parteras de otros territorios del continente, de Colombia, de Brasil, de México”, sumó la socióloga. “A diferencia de otros países en que las parteras siguieron de manera más fluida transmitiendo sus conocimientos de forma oral a las siguientes generaciones, acá en Chile hubo un corte bien marcado, y al menos de las parteras que participaron del proyecto, que son seis, ninguna pudo transmitir sus conocimientos a sus hijas, nietas, o sobrinas, etcétera“, explicó sobre el estado del oficio a nivel local.

Algo que también se vincula con una suerte de persecución vivida por estas mujeres en el pasado. “Hicimos una recopilación histórica previa. En ese sentido, nos encontramos con que efectivamente hubo un proceso un poco ‘castigador’ en torno a la partería, vinculado a ciertas políticas públicas que empezaron a aparecer en algunos momentos de la historia en los que se prohibía el ejercicio de la partería”, compartió Rojas.

“No todas las parteras lo refieren tan así, pero algunas de ellas dicen ‘dejé de hacerlo porque me dio miedo que me metieran presa’. Se empezó a decir que era algo que estaba prohibido porque no habían estudiado en la universidad. Si eso lo contrastamos, hay un documento sobre un juicio que se hace en 1790, donde se prohíbe a dos parteras el ejercicio de la partería y su castigo es exponerlas en público a una especie de humillación. En Chile, en el Hospital San Borja. Había un castigo y una especie de caza de brujas, un arquetipo asociado a la partera y a qué conocimientos tiene. La partería en sí implica no solo un entendimiento de lo fisiológico que ocurre en un parto, sino que había muchas tradiciones en torno a eso. Una ritualidad en torno al nacimiento”, profundizó la investigadora.

Sin embargo, y considerando el creciente interés que existe actualmente por los partos respetados, Rojas ve mucho más probable la posibilidad de que esta práctica pueda ser regulada de forma oficial. “Hoy, en términos legales, es una cosa súper ambigua. Por eso, muchas matronas, parteras y doulas estamos abogando porque se legisle en torno al parto respetado, porque en otros países existe. Acá en Chile no lo tenemos, y permitiría legalizar un poco el tema y que las mujeres no tengan miedo de tomar la decisión que deseen, porque en otros países el parto en casa es completamente legal. Y aquí se ejerce en base a un vacío legal”.

Un homenaje en vida

Para las investigadoras, una de las mayores satisfacciones detrás del estreno del documental tiene que ver con la recepción que tuvo entre las mismas parteras que prestaron su testimonio. Todas ellas, mujeres de la tercera edad.

“Cuando llegamos a las parteras lo tomaron súper bien, nos abrieron las puertas de su casa con mucha generosidad. Mientras hacíamos las entrevistas estaban acompañadas de sus hijas o de alguna sobrina o nieta, y ellas decían que nunca habían escuchado hablar a su mamá o su abuela de lo que hacían, que estaban descubriendo en ese momento todas esas experiencias e historias“, recordó San Martín sobre la conexión que generó este ejercicio en las entrevistadas.

“También fue súper bonito de realizar porque a veces cuando uno hace entrevistas a cultores del patrimonio cultural lo tienen súper fresco. Pero acá había un conocimiento tradicional del que no se hablaba hace años. Ese ejercicio de retroceder, de verse jóvenes, o cómo ellas se emocionaban al recordar su primer parto, que también era parte de las preguntas que hacíamos, era lindo porque era muy espontáneo. El emocionarse, el recordar, el hablar de los secretos que ellas tenían”, añadió la antropóloga.

Todo esto, sin dejar de destacar que “uno de los aprendizajes de lo que hacían las parteras es el respeto y el cuidado. Ellas lo tienen instalado, todo lo que ellas hacían era gratis, pero no tan solo ayudaban en el parto, sino que también les preparaban comidas, las ayudaban, cuidaban, mientras ellas estaban teniendo a la guagua y en el postparto. El hecho de cuidar y respetar también es algo fundamental. Ellas fueron las mujeres que ayudaron a la vida. A veces se reconoce a los hombres o a personas que estudiaron o formaban parte de una institución, pero ellas fueron las que estuvieron ahí y permitieron que existiera vida”.