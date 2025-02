Ministro Figueroa por casa de Allende: "Lo estamos llevando con tranquilidad porque esto no llegó a tener ningún efecto jurídico"

La polémica sobre la casa de Salvador Allende que surgió cuando el Gobierno intentó comprar la propiedad histórica del expresidente en Providencia, y que finalmente fue cancelada tras detectarse irregularidades y alertas jurídicas, generó una serie de críticas y presiones políticas, incluyendo la renuncia del ministro de Bienes Nacionales.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el recientemente designado ministro de esta cartera, Francisco Figueroa, habló sobre la fallida adquisición de la propiedad, asegurando que se está abordando el tema con calma, destacando que el problema se detectó a tiempo, por lo que no decidió seguir adelante con la compra.

En relación a esto señaló que: “A mí me interesa reivindicar esto, sé que hay algunos procedimientos que se pueden mejorar y lo estamos llevando con tranquilidad porque esto no llegó a tener ningún efecto jurídico. Lo bueno fue que se detectó el problema a tiempo, no se perfeccionó ningún contrato, no se aprobó. Yo lo sé porque tendría que aprobarlo con un decreto y no lo voy a hacer. Lo importante, es sacar lecciones, y que estas cosas no se repitan nuevamente”.

Respecto a la reflexión que puede hacer el Gobierno, subrayó en que “hay que ser súper honestos, o sea, uno mirándolo desde afuera, yo comprendo perfectamente la sorpresa que genera, cómo se comete un error de esta envergadura”.

“En política se cometen aciertos, se cometen errores y lo importante es que cuando estos se cometen hay que asumirlos y corregirlos a tiempo. Como gobierno, el Presidente ha sido el que ha instalado este principio desde él hacia abajo, de ser súper transparente cuando se cometen errores y no disfrazarlos, no taparlos, no quitarles la gravedad. Creo que eso contribuye también a crear más confianza”, añadió.

En cuanto a las posibles alertas que se habrían emitido desde el Ministerio de Bienes Nacionales al Palacio de La Moneda en relación a problemas o preocupaciones en el caso de la compra del inmueble, Figueroa afirmó que “se levantaron alertas políticas y jurídicas pero uno trabaja con papelitos como dijo alguna vez un ministro, con alertas concretas respecto a qué norma no se cumple, qué artículo de qué norma y quién es el responsable”.

“Y lo que yo he visto en este mes y medio, que es lo que llevo como ministro, estudiando todo el expediente de este procedimiento, es que efectivamente la alerta que correspondía a haber levantado, que esto no se iba a poder llevar a término por lo que implicaba para las personas que iban a vender la casa, no se hizo”, complementó.

Mega toma de San Antonio

El inminente cumplimiento de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que dispuso que a partir del próximo 27 de febrero se debe proceder al desalojo paulatino de los habitantes de “la toma más grande del país”, volvió a poner en la palestra el grave y acuciante problema que enfrenta la nación con la situación de la proliferación y aumento de las personas que viven en campamentos.

Sobre este asunto, Figueroa detalló el actuar del Gobierno: “Esto se está abordando desde que formulamos nuestro programa desde el día uno. Por un lado, con el Plan de Emergencia Habitacional agilizando la construcción de viviendas sociales y, por otro lado, disponiendo cada vez más suelo, fiscal o privado, para la construcción de viviendas.

“Como bienes nacionales, tenemos un rol bien importante en este sentido porque, por un lado, estamos trabajando en agilizar la disposición de terrenos para la construcción de vivienda social para el MINVU. Estamos muy contentos con los logros en ese sentido porque las metas que nos propusimos ya las hemos cumplido antes de que termine el gobierno”, agregó.

Asimismo, en relación al problema habitacional, mencionó las cifras del Minvu, ya que terminando el tercer año de Gobierno, la meta del Plan de Emergencia Habitacional está en un 70%, por lo que se espera en el último año de mandato del Presidente Boric, se cumpla en su totalidad.

Por último, remarcó el importante rol que tiene su ministerio: “Nosotros disponemos mucho suelo fiscal, y si bien no es la mayoría del suelo que se dispone, es suelo de calidad y de todos los chilenos que podría usarse para otras cosas y se destina para esto”.

“El esfuerzo por cumplir con el plan avanza bien, pero igualmente tenemos que pensar en garantizar una forma digna de vivienda. No podemos hacer como hacíamos antes como Estado en tirar la vivienda social en la periferia de la ciudad, generando problemas de segregación y de falta de acceso a servicios y de cohesión social”, acotó.

Acceso libre a playas

Cada verano, el debate sobre el acceso a las playas en Chile se intensifica. A pesar de que la ley garantiza su uso público, muchas playas continúan siendo de difícil acceso por las restricciones impuestas por propietarios privados, lo que provoca denuncias y conflictos.

En relación a las polémicas que causa la libre entrada a las playas, primeramente indicó que “estas son bienes nacionales, que están categorizados en dos tipos, fiscales o de uso público. Los primeros nos pertenecen a todos, pero su uso lo determina el Estado conforme el interés público, y los segundos son disfrutables de todos y para todos”.

“Las playas, siendo la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente entre la línea más alta y la línea más baja de marea, son públicas y de uso de todos, asimismo el cuerpo de agua al que te permite acceder la playa, sea a un mar o a un agua terrestre, digamos río o lago”, complementó.

La Armada, a través de las gobernaciones marítimas y las capitanías de puertos, es la que fiscaliza lo que acontece en las playas y en el agua, pero el Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de garantizar que los accesos sean libres.

En la misma línea, señaló que “en este gobierno hemos avanzado bastante. De los 73 accesos que se han fijado desde que el Estado tiene esta facultad del año 84, el 25% de todos esos accesos se han fijado en los primeros 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric, y estamos trabajando en fijar muchos más”.

“Tenemos cerca del doble de esos accesos en etapas bien avanzadas, por lo que creo que muy responsablemente puedo decir que este es el gobierno que más accesos ha fijado, ya que se atrevió a plantearle a los privados, a los propietarios de terrenos colindantes, que, por ley, tienen que permitir el acceso a todas las personas a disfrutar las playas, que son de todos”, añadió.

Asimismo, enfatizó que “el cuerpo de agua siempre es un bien nacional de uso público, pero sólo en situaciones muy específicas existen títulos de dominio tan antiguos que le otorgan a algunos propietarios la propiedad hasta el inicio del cuerpo de agua, siendo estos casos muy especiales y particularmente dándose mucho en el sur”.

Por último, llamó a la población a ingresar a la página web del ministerio de Bienes Nacionales (bienesnacionales.cl) para realizar las denuncias pertinentes si es que no se les respeta la entrada libre a estos balnearios.