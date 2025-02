"No queremos creer que sea un acto de discriminación": organizaciones migrantes inquietas por rechazo de solicitudes de residencia a NNA

Preocupación existe en las organizaciones de ciudadanos migrantes de nuestro país por la aparición de casos de solicitudes de residencia definitiva que están siendo rechazadas, sin que se explicite en las notificaciones los fundamentos de dicha decisión.

La situación ha generado mayor inquietud porque afecta, exclusivamente, a solicitudes realizadas para niños, niñas y adolescentes pese a que, sostienen desde las organizaciones, se estaría cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley 21.325.

Lorena Zambrano, vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá, afirma que “no sabemos si esto es falla del personal del servicio, porque no queremos creer que esto sea un acto de discriminación”, en ese sentido, la dirigente agregó que “entendemos que hay poco personal en el Servicio Nacional de Migración, pero nos llama la atención que estos casos se repitan con niños que han recibido su primera visa de NNA, muchos de ellos ingresaron por pasos habilitados, pero el sistema otorga estos rechazos con un tiempo acotado para presentar los descargos y sin especificar cuál es el incumplimiento”.

Lorena explicó que se han asesorado con abogados para entender qué es lo que está sucediendo, “pero ni ellos son capaces de descifrar con exactitud cuál es el problema”. Además, no sería una situación que se circunscribe a la región de Tarapacá, dado que organizaciones en otros puntos del país también han reportado casos similares.

En ese sentido, Lorena Zambrano hace un llamado de atención al Servicio “para que se revisen estos casos y se especifique con claridad cuál es el problema”, dado que “si nosotros, que algo manejamos estas terminologías, tenemos dificultades para entender qué está pasando, me imagino cómo se sentirán las personas que no tienen apoyo y que no saben qué hacer”.

En las notificaciones a las que tuvo acceso Radio Universidad de Chile, se puede leer el siguiente mensaje: “en virtud de los antecedentes analizados por esta autoridad, la persona extranjera no cumple con ninguno de los supuestos establecidos en el Art. 79 de la ley en los artículos 65 y 66 del Reglamento de Migraciones y Extranjería, para otorgar la residencia definitiva solicitada”.

Para Zambrano, dicha explicación es preocupante porque “no se está reconociendo nada de la documentación que las personas enviaron, se está haciendo caso omiso, da la impresión que el funcionario ni siquiera se tomó la molestia de revisar lo que recibió”.

Respecto de que sean NNA los que están sufriendo este problema, la vocera de la Asamblea de Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá, sostuvo que “es preocupante que hoy en día se sigan vulnerando los derechos de los niños. La ley ha sido clara que se tiene que velar por el derecho de los niños, entonces, cuándo empieza el derecho del niño y cuándo termina”.

La dirigente agregó que llevarán la información a las autoridades del Servicio Nacional de Migraciones para poder tener una respuesta respecto de qué es lo que está pasando y cuáles serían las disposiciones que no se estarían cumpliendo por parte de las personas que están realizando las solicitudes de residencia.

“Es preocupante la desinformación que existe de la información que debiese tener el Servicio Nacional de Migraciones o la poca claridad respecto de cómo se plantean. Estos casos nos preocupan porque hasta el equipo jurídico dice que no se especifica el problema”, reiteró Zambrano.