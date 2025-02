Crisis climática y fuego transfronterizo: un llamado a la acción binacional

Vengo llegando del Paso El León en Cochamó, donde junto a unos amigos pudimos

apreciar el humo del incendio argentino avanzando hacia Chile. En nuestro viaje conocimos

a Julián, un arriero que junto a su hijo bajaba cabalgando desde el límite fronterizo. Mientras

compartíamos una rebanada de queso casero, pan amasado y un buen mate, nos expresó

su temor de que el incendio llegara a su campo, donde tiene su casa y sus animales.

Ese día, tras una larga jornada de marcha, llegamos donde la señora Luisa, en el Lago

Vidal Gormaz. Nos recibió en su antigua casa de alerce, de gruesas vigas y cielos altos.

A la mañana siguiente, entre sopapillas caseras, mermelada de mosqueta, huevos de campo

y un buen café, nos contó lo mucho que ha bajado el turismo esta temporada debido a los

incendios en Argentina. Nos comentó que las autoridades han estado en constante contacto

con ellos y les aseguraron que estaban preparados para atacar el fuego vía aérea en cuanto

cruzara la frontera.

Sin embargo, lo que observamos en la Patagonia es parte de un problema mayor. Según la

NASA, el 2024 fue el año más caluroso registrado, con temperaturas globales 1,48°C por

sobre los niveles preindustriales. A nivel mundial, los incendios forestales han aumentado

en frecuencia e intensidad, exacerbados por olas de calor y sequías prolongadas. Las

proyecciones de la ONU no son auspiciosas e indican que los incendios aumentarán un

30% para 2050 y más de un 50% para fin de siglo.

En América del Sur, la deforestación y el cambio climático han transformado paisajes antes

resilientes en polvorines listos para arder. La pérdida de bosques no solo implica la

destrucción de hábitats, sino que también agrava la crisis climática. En el caso de Cochamó,

se encuentra una de las últimas colonias de huemules en el mundo, lo que hace aún más

urgente la necesidad de proteger estos territorios.

Los incendios no reconocen fronteras y a pesar de ello, la coordinación entre ambos países

sigue siendo limitada. Es por eso fundamental establecer un sistema de cooperación

formalizado entre Chile y Argentina, con mecanismos de respuesta rápida para la

prevención y control del fuego. Algunos aspectos clave a fortalecer incluyen:

Primero, creación de una unidad de respuesta binacional con personal de ambos países,

entrenado y equipado para actuar en conjunto. Segundo, formalización de protocolos de

mutua asistencia que permitan la movilización rápida de brigadistas, aeronaves y equipos,

estableciendo zonas prioritarias de cooperación y un sistema de permisos exprés en

emergencias. Tercero, entrenamiento y planificación conjunta para brigadistas de ambos

países y simulacros binacionales para mejorar la coordinación operativa. Por último,

desarrollo de un sistema de monitoreo satelital conjunto que permita integración de datos en

tiempo real para facilitar la toma de decisiones oportunas.

Ejemplos internacionales demuestran que la cooperación es clave. Durante los recientes

incendios en California, equipos de México y Canadá se sumaron a las labores de extinción

y rescate. Lo mismo sucede en Europa, donde España ha enviado en múltiples ocasiones

unidades militares de emergencia para ayudar a Portugal en la contención de incendios

descontrolados. Este tipo de respuesta rápida y coordinada es un modelo que Chile y

Argentina deben adoptar.

La clave está en la prevención. No podemos seguir reaccionando únicamente cuando las

llamas ya han consumido miles de hectáreas y han cruzado la frontera. Es urgente

fortalecer hoy las estrategias de cooperación con nuestros vecinos transfronterizos.

*** El autor es: Samuel Santa Cruz Corra, Presidente de Fundación Parque Cochamó y bombero de la

Segunda Compañía de Puerto Varas.