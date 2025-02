El "Factor Bachelet" no abandona a la UDI: "No es amenazante como candidata"

Pese a que la carta presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, continúa liderando las encuestas en la carrera al Palacio de La Moneda, la figura de la ex Presidenta Michelle Bachelet ronda por Suecia 286, a la espera de la definición que pueda hacer sobre sus aspiraciones electorales.

Este lunes, dirigentes de la Unión Demócrata Independiente, se refirieron a la figura de la exMandataria y expresaron que, independiente de la decisión que ella pueda tomar, no debiese afectar de manera importante la candidatura de Evelyn Matthei.

Por ejemplo, el senador de la UDI, Iván Moreira, aseguró que no considera “amenazante” una eventual candidatura de la exPresidenta y advirtió que, en caso de presentarse, tendrá que “dar explicaciones por lo mal que lo hizo en sus dos gobiernos”.

“Nunca hay que subestimar a los contrincantes en una elección presidencial, pero, así como tiene atributos, Michelle Bachelet también tiene que dar explicaciones por lo mal que lo hizo en sus dos gobiernos”, comento Moreira en entrevista con Radio Pauta.

El senador agregó que “yo creo que ella no es amenazante, además, va a tener otro problema, que no va a querer ir a primarias”.

Iván Moreira señaló que “me llaman la atención de las declaraciones de su hijo. Es una sorpresa que aparezca como cierto vocero o analista de su mamá. Podría ser un antecedente de lo que viene, de que quizás Michelle Bachelet no va a estar dispuesta a ir (de candidata)”.

Por su parte, la ex Secretaria General de la UDI y eventual candidata al Senado, María José Hoffmann, afirmó en entrevista con el diario La Segunda que “el surgimiento del liderazgo de Michelle Bachelet es absolutamente responsabilidad nuestra“.

En esa línea, la excandidata a gobernadora agregó que “están todas las posibilidades para ser gobierno… Pero nuestro talón de Aquiles somos nosotros mismos. Me refiero a frases destempladas y descalificadoras, como ‘la derechita cobarde’, ‘la derechita extrema’, y en este canibalismo todos colaboramos”.

Hoffmann profundizó en el problema y explicó que “seguimos atrapados en la lucha por la hegemonía del sector. Nosotros en la UDI funcionamos muy bien con RN, pero no así con Republicanos, con el Partido Social Cristiano, el Partido Libertario y otros partidos nuevos que son relevantes pero falta tener esa cultura de coalición”.

Respecto de ese tema, el senador Iván Moreira afirmó que “yo aquí veo más disposición a tener proyectos personales. Lo que buscan ellos es un camino propio que les permita en un futuro poder liderar a la derecha y ese es un problema entre Kast y Kaiser”.

“¿Somos traidores porque somos dialogantes? Yo creo que eso es un proyecto propio de ellos (Kast y Kaiser) y no están pensando en Chile. No veo que han propuesto ellos”, fustigó el senador. Advirtió que “el país tiene que tener muy claro que, si perdemos las elecciones presidenciales, si perdemos la parlamentaria, van a haber dos responsables: el Partido Republicano con su dirigente Kast y el Partido Libertario con Kaiser. Ellos no tienen consciencia del daño que están haciendo”.

“Hoy día es más fácil para nosotros ganar la presidencial, que ganar la parlamentaria”, finalizó el senador.