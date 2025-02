"Es complejo cuando invitas a alguien a tu casa y se pone a discutir con el público": el tropezado debut de George Harris en la Quinta Vergara

El pasado domingo 23 de febrero arrancó una nueva edición del Festival de Viña del Mar, el certamen más importante del verano y que este 2025 abrió con las presentaciones de Marc Anthony, el comediante George Harris y la banda Bacilos.

Una jornada que, sin embargo, estuvo marcada por el fracaso del humorista venezolano. A pocos minutos de iniciada su rutina, y ante el ascenso de las pifias, Harris dio curso a un enfrentamiento constante con el público de la Quinta Vergara que lo llevó a finalizar su rutina antes de lo acordado.

“¿Vas a estar toda la noche pitándome? Por eso te vas a quedar solo, hueón. Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar (pifiar) toda la noche. Se van a quedar sordos, te vas a desinflar. No entiendo, qué les hice. ¿Qué pasó. ¿Cuál es la pelea?“, lanzó en plena presentación.

“Yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal”, sumó el comediante, para después disparar: “Me da risa el que está pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con toda la rabia que te da que yo esté aquí, llené el Movistar. Cállate“.

Tanto en redes sociales como en medios, las reacciones ante el desempeño del venezolano han sido críticas. “20 años de carrera y opta por la peor opción: enfrentar violento al público hostil. No ha sacado risas, se salió de su guion, se dedicó a pelar. Terrible”, comentó el periodista Eduardo Fuentes a través de su cuenta de X.

20 años de carrera y opta por la peor opción: enfrentar violento al público hostil.

No ha sacado risas, se salió de su guion, se dedicó a pelar. Terrible. — Eduardo Fuentes Silva (@fuentesilva) February 24, 2025

“Si bien el humor es universal, se debe acomodar al lugar al que vas. Como toda comunicación, no entender a tu receptor es negarse a dialogar. Y en el humor eso es fatal. El humor requiere un acuerdo: a ver qué quiere decir este señor y con qué ánimo acepto oírlo. Y empezar a reír si me agrada. Y así hasta chistes más fomes causarán gracia. Pero eso requiere comunicación, no enfrentamiento”, sumó el conductor de TV en otro posteo.

Por su parte, Daniel Merino, actual director ejecutivo del festival, compartió un análisis sobre los errores del humorista. “Es complejo cuando tú invitas a alguien a tu casa y él (Harris) se pone a discutir con el público, ese fue el error. Al final, el público reacciona de mala manera, fue un problema que pudo haberse evitado, si es que él no hubiese entrado en esta discusión”, señaló a un grupo de medios.

En tanto, el animador del certamen, Rafael Araneda, lamentó que Harris “no realizó la rutina, la gran deuda que deja es no haber realizado la rutina. (…) Yo le dije ‘no pelees’ en el escenario, también se lo dije con el micrófono ‘no pelees, no te enganches’. Entiendo que estamos en una sociedad muy dividida, el mundo está dividido y la Quinta Vergara también puede reflejar eso. Esto no se puede reflejar en una lucha de banderas, y en algún momento se transformó, y era bien incómodo. No recuerdo una rutina con la gente discutiendo con que se quede o se vaya“.

“No tenemos ningún espíritu separatista o xenofóbico con alguna persona. Ocurrió una situación muy novedosa y lamentable”, cerró Araneda. Palabras que resonaron con la postura de la animadora Karen Doggenweiler: “Yo creo que hay que estar preparados para cualquier situación. Lo que es impredecible es saber cómo se va a comportar un artista, o comediante con experiencia. Asumió un compromiso que después no cumplió, sobre salir a pelear“, cerró la comunicadora.

Cabe destacar que las semanas previas al debut de Harris fueron tensas. Tras confirmarse su participación en el festival, resurgieron una serie de posteos hechos en su cuenta de X donde, entre otras cosas, se refería al expresidente Salvador Allende. Junto con un video de mujeres manifestándose en contra del proyecto de la Unidad Popular, el humorista escribió: “Y por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha!”.