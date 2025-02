Con gaviota de platino para Myriam Hernández y ovaciones para Chiqui Aguayo: el positivo saldo de la segunda noche del Festival de Viña

El pasado lunes 24 de febrero se vivió la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, histórico certamen que desde 1960 se lleva a cabo en la Ciudad Jardín y que, en esta ocasión, estuvo marcado por las voces femeninas.

La encargada de abrir los fuegos fue Myriam Hernández, una de las intérpretes más importantes de Latinoamérica y que tras despachar un show descollante cargado de éxitos como “El hombre que yo amo“, “Herida” y “Ay, amor“, y acompañado por el piano del maestro Valentín Trujillo, se coronó como la primera mujer en recibir la Gaviota de Platino. Máximo galardón entregado por el festival y que, anteriormente, fue otorgado a figuras como Luis Miguel, Lucho Gatica, Juan Gabriel y Los Jaivas.

Tras bajar del escenario, la artista -bautizada popularmente como “la baladista de América“- reiteró sus agradecimientos al público: “Quiero partir por lo que dije en el escenario: solo vine a dar las gracias, y quiero dárselas especialmente a ustedes, a todos los medios de comunicación. Porque sin ustedes no habría podido desarrollar una carrera internacional. Gracias a Dios y gracias a ustedes, el público, tuve la oportunidad de viajar después de actuar en el Festival de Viña en 1989“, recordó Hernández en su conferencia de prensa.

“Esta noche renací, florecí. Renovando personalmente y artísticamente gracias al público”, sumó. Además, y tras recibir el premio de mano de la alcaldesa Macarena Ripamonti, la cantante anunció que tendrá un próximo show en el Estadio Nacional, agendado para el 23 de mayo de este 2025.

Desde la vereda del humor, la comediante nacional, Chiqui Aguayo, logró conquistar al denominado “monstruo” de la Quinta Vergara luego del fallido paso del venezolano George Harris. Esto, a través de una rutina marcada por un anecdotario que, según ella misma confirmó, sería real.

“Son todas reales. Ahora, ellas no saben quiénes son, porque voy a tener que dar explicaciones en el chat de apoderados que van a decir ‘¿soy yo?’. A veces digo la verdad y a veces digo ‘no, tú no eres, pero todos sabemos que sí es'”, compartió con la prensa. “El papá hueón también existe, pero no puedo revelarlo. Pero, la rutina entera es supervivencia, como que todo tiene un principio de realidad”, concluyó.

“Entré como un poco apretada y de a poco empecé a pasarlo muy bien. En un minuto los nervios se fueron, y estaba disfrutándolo mucho. (Este año) me sentí mucho mejor porque también hay muchas más horas de escenario. Siento que hay ocho años de distancia. Hoy, uno de mis desafíos fue poder disfrutarlo yo también y que la gente lo disfrutara, y yo creo que eso sucedió”, añadió a modo de retrospectiva, considerando lo que fue su anterior participación en el festival.

En tanto, el cierre musical fue dado por el dúo Ha*Ash, quienes dieron el broche de horo a una jornada marcada por el romanticismo.