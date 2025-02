Cristian Garin: "Le encontré la vuelta al partido, me voy con buenas sensaciones"

Cristian Garin (147° del mundo) debutó en el ATP 250 de Santiago con un remontado triunfo ante el qualy argentino Juan Pablo Ficovich (175°) y se instaló en octavos de final del certamen.

Tras la victoria, el “Tanque” valoró el cómo fue mejorando para remontar el marcador ante el jugador trasandino en la pista central de San Carlos de Apoquindo.

“No era un partido fácil. Siempre jugar con un rival que viene de la qualy en primera ronda no es lo mejor porque viene con más ritmo, sabe de las condiciones, está adaptado, viene de ganar dos partidos. En el primer set estaba muy incómodo, intentando adaptarme, y él bastante sólido. Le encontré la vuelta al partido, terminé jugando bien, muy agresivo, sacando bien. Me voy con buenas sensaciones”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Estaba cómodo entrenando, vengo entrenando desde la semana pasada y al llegar a la competencia no es lo mismo. Ficovich estaba cómodo, yo todo el rato defendiendo, estaba buscando soluciones y lo hice en diálogo con el equipo, adaptándome a la situación”, añadió el nacido en Arica.

Además, agregó: “Me deja un sabor aún más positivo el haber ganado. Estaba adaptándome a las luces, tengo un problema en el ojo hace un tiempo y los primeros partidos de noche me cuestan. Me quedo con una mejor sensación ganando como hoy que cuando gano jugando bien. En Santiago, de noche, hay que estar bien adaptado y el primer partido acá después de mucho tiempo siempre es difícil”.

También, “Gago” aclaró la situación con el entrenador Kevin Konfederak, que esta semana fue anunciado como nuevo coach de Federico Coria: “Hice la pretemporada con él, me ayudó un tiempo, pero fue un consejero este último tiempo. Hace cuatro meses dije que hasta que no estuviera bien física y mentalmente, voy a tomarme un tiempo de buscar un entrenador. Me ha ayudado mucho, pero estoy buscando alternativa para trabajar con alguien más a futuro. Quiero estar bien, han sido años difíciles, estoy tranquilo en la forma en que estoy, pero me gustaría alguien a largo plazo, que me pueda aportar y ojalá proyectarme hasta el final de mi carrera con él”.