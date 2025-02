Daniel Jadue dice estar disponible como candidato, critica al Presidente Boric y acusa persecución

El ex alcalde de Recoleta Daniel Jadue se mostró abierto a representar al Partido Comunista (PC) en la carrera presidencial, criticó los “cambios” del Presidente Boric y aseguró que está procesado por un “invento de la fiscalía”.

“Yo lo he dicho más de una vez, sí estoy disponible” para una candidatura presidencial del Partido Comunista, aseguró Daniel Jadue en entrevista con el programa Stock Disponible del canal Vía X.

“Hay más nombres. Está la ministra (Jeanette) Jara, está Bárbara Figueroa, está, Carmen Hertz, una tremenda candidata. El partido, afortunadamente, no como otros partidos que andan buscando por todas partes candidatos y no encuentran, tenemos muchos nombres y el partido va a tomar la mejor decisión para Chile y para su pueblo. Ahora, los liderazgos esenciales los definen los pueblos, no los partidos”, agregó el exalcalde en entrevista con el periodista Freddy Stock.

Jadue, quien cumple arresto domiciliario por el caso de las Farmacias Populares, contó que “vinieron aquí a pedirme que renunciara para poder quedar en calidad de independiente y poder levantar una candidatura. Y yo, estando disponible para ser candidato presidencial, pero insisto, los liderazgos eligen los pueblos de Chile y los pueblos movilizados. Y los pueblos que quieren un cambio pueden elegir un candidato con vocación transformadora. Pero yo no estaría dispuesto a renunciar. Pero no es una decisión de mi partido”.

El ex alcalde de Recoleta criticó, además, la declaración del Presidente Boric en el funeral de Sebastián Piñera, cuando dijo que “durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable”.

“Yo no sé si alguien podría decir esa frase mirando a los ojos a algunos familiares de las víctimas de lesiones oculares, a los que perdieron la vista, a la senadora Fabiola Campillai. Yo no sé si podría decirle eso a algunos de los que tuvieron personas muertas en las protestas por la violencia innecesaria del Estado y por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que reconoció todo el mundo. Yo no creo que hayamos sido injustos. Es más, yo creo que faltó cumplir la promesa que el Presidente Boric hizo en campaña, que lo íbamos a perseguir y que lo íbamos a juzgar por la violación de los Derechos Humanos, que fue lo que el Presidente dijo cuando él era candidato”, criticó Jadue.

Sobre lo mismo señaló: “Habría que preguntarle al Presidente por qué ha cambiado tanto de opinión en tantas materias. Por ejemplo, el TPP-11, esta condición que él le atribuye a Sebastián Piñera de ser un demócrata convencido, yo no estoy convencido (…) Alguien que le declara la guerra a su pueblo no es un gran demócrata, para mí al menos”

Daniel Jadue dio a entender que su procesamiento por el caso de las Farmacias Populares es una persecución: “Cuando uno milita en el PC tiene que asumir que esto es un escenario absolutamente predecible. Cuando uno conoce la historia del Partido Comunista y de todos nuestros líderes, de todos nuestros compañeros y compañeras que han sido víctimas de cosas mucho peores que una persecución de este tipo, uno entiende que este era un escenario absolutamente predecible”.

“Hoy día lamentablemente la justicia chilena, que está tan desprestigiada, todo el sistema, la Fiscalía, los tribunales, la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, están tan desprestigiados y efectivamente se rigen por lo que dice la prensa, y eso es un detalle no menor”, agregó el ex alcalde de Recoleta.

El excandidato presidencial reconoció errores en el manejo de las Farmacias Populares, “pero de ahí a que yo haya participado en alguno, no hay prueba alguna de aquello. Esto es, vuelvo a decirlo, un invento de la fiscalía. Por lo tanto, el aprendizaje es tener que seleccionar mucho mejor a las personas en las que uno deposita la confianza y a las que uno le da autonomía”.

Finalmente, Daniel Jadue criticó que “si hay algo que es inaceptable en este país, es que a cinco años del 18 de octubre, no hayamos resuelto nada de lo que generó la revuelta popular más grande en la historia de nuestro país. Entonces, aquí lo que falta es que el pueblo se vuelva a levantar y vuelva a entender la capacidad transformadora que tiene. Incremente su nivel de conciencia en que ellos son el soberano”.