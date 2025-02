Fallece Michelle Trachtenberg a los 39 años, estrella de "Buffy, cazavampiros" y "Gossip Girl"

Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en series como Buffy, cazavampiros y Gossip Girl, ha fallecido a los 39 años. La noticia fue avanzada en exclusiva este miércoles por el medio estadounidense The New York Post. Según el reporte, la actriz fue encontrada sin vida en su apartamento cerca de Columbus Circle, en Nueva York. Por el momento, las causas de su muerte no han sido reveladas, aunque no se está investigando como un crimen violento.

De acuerdo con ABC News, fue su madre quien encontró el cuerpo de Trachtenberg poco después de las ocho de la mañana (hora local). Fuentes cercanas al medio indican que la actriz se había sometido recientemente a un trasplante de hígado y que “podría haber estado experimentando complicaciones”, lo que sugiere que su muerte habría sido por causas naturales. Se espera que en las próximas horas se realice una autopsia para determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.

En los últimos meses, Trachtenberg había sido objeto de preocupación por parte de sus seguidores debido a su aspecto físico, que algunos consideraban desmejorado. En enero de 2024, la actriz salió al paso de las críticas en redes sociales, además, negó haberse sometido a cirugías plásticas y aseguró que se sentía “feliz” y “sana”.

Michelle Trachtenberg inició su carrera a los tres años con apariciones en series como Ley y Orden. Su primer papel destacado fue en Las aventuras de Pete y Pete a mediados de los noventa, pero fue su interpretación en Harriet, la espía (1996) la que la catapultó como protagonista. También participó en películas icónicas para los mileniales, como Soñando, soñando… triunfé patinando. Sin embargo, su papel más reconocido fue el de Dawn Summers, la hermana menor de Buffy, en Buffy, cazavampiros, donde apareció en más de 60 capítulos entre 2000 y 2003.

Más tarde, Trachtenberg alcanzó un nuevo éxito con su interpretación de Georgina Sparks en Gossip Girl, un personaje que se convirtió en uno de los más odiados y memorables de la serie. Su papel le valió una nominación como mejor villana en los Teen Choice Awards de 2012. “Definitivamente, es mucho más divertido interpretar a la chica mala. Me encanta la reacción que obtienes”, declaró en una entrevista en 2009. Aunque su última aparición en televisión fue en el reboot de Gossip Girl en 2022, su legado en la pantalla chica quedó marcado por sus interpretaciones icónicas.

Las reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar. Ed Westwick, su compañero en Gossip Girl, fue uno de los primeros en expresar su dolor: “Estoy muy triste por el fallecimiento de Michelle Trachtenberg. Envío oraciones”, escribió junto a una imagen de la actriz en la serie. Otros colegas y seguidores también han compartido mensajes de condolencias en redes sociales, recordando su talento y carisma.

En el plano personal, Trachtenberg mantenía una relación con el representante Jay Cohen. El pasado 14 de febrero, con motivo del Día de San Valentín, la actriz le dedicó un mensaje en Instagram: “Feliz San Valentín al hombre que se queda quieto el tiempo suficiente para que le pinte la cara”, acompañado de una foto de ambos disfrazados. La publicación reflejaba el lado divertido y cercano de la actriz, que siempre mantuvo una conexión especial con sus seguidores.