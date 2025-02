Ucrania y Estados Unidos llegan a un acuerdo para la explotación de los recursos ucranianos

Estados Unidos y Ucrania alcanzaron un acuerdo sobre el acceso de Washington a los recursos minerales del país europeo, según confirmaron fuentes ucranianas a varios medios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever que se firmaría el viernes, cuando su homólogo Volodímir Zelenski viaje a la capital del país norteamericano.

“He oído que vendrá el viernes. Por mí está bien si él quiere”, dijo Trump. Cuestionado sobre qué se lleva Kiev a cambio, el inquilino de la Casa Blanca respondió que “el derecho a seguir luchando“.

Sin haberse hecho público aún oficialmente, las primeras filtraciones indican que el texto no recoge la exigencia inicial de Trump de que Ucrania devuelva el equivalente a 500.000 millones de dólares por la ayuda prestada a Kiev durante la invasión rusa.

La cifra fue rechazada continuamente por Zelenski al estar muy alejada del dinero realmente gastado por Washington durante la administración Biden. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial fueron de 120.000 millones, aunque Trump ha repetido en varias ocasiones que se trata de 350.000.

El otro asunto fundamental es el de la seguridad, con las autoridades ucranianas pidiendo un compromiso firme por parte de Estados Unidos.

Según Financial Times, el acuerdo no incluye garantías claras de seguridad, aunque una fuente aseguró a la agencia AFP que el borrador sí incluye una referencia a la “seguridad” de Ucrania, pero no da detalles específicos sobre el papel de Estados Unidos.

Trump sostiene, no obstante, que el acuerdo vinculará a ambas economías y puede funcionar como garantía porque será un incentivo para que Estados Unidos proteja a Ucrania ante otro posible ataque ruso, ya que si eso sucede, actuarán para proteger sus inversiones.