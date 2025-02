El regreso de la Copa Milo, el torneo que marcó a generaciones en el tenis nacional

Este jueves en el Village del ATP de Santiago, se realizó el lanzamiento oficial de la Copa Milo de Tenis, uno de los torneos junior más importantes de Chile. y que fue el impulsor de las carreras de Fernando González, Nicolás Massú, Marcelo Ríos, entre otros. Este evento contó con la participación de Catalina Fillol, Directora del Movistar Chile Open, el propio Fernando González, medallista olímpico de Sídney 2004 y Beijíng 2008, además de la presencia de jóvenes promesas nacionales como Nicolás Villalón y Benjamín Pérez.

Esta gira de torneos, empezó en 1979, y prontamente se convirtió en la competición de tenis más esperada por los jóvenes a nivel nacional e internacional, ayudando a la formación de estas promesas.

La primera Copa Milo, fue ganada por el chileno Pedro Rebolledo y posteriormente, otros deportistas nacionales fueron campeones, como Juan Pablo Queirolo (1983) y Gabriel Silberstein (1991). Dentro de los tenistas más reconocidos que han sido ganadores de esta competición destacan Marcelo Ríos (1993), ex No. 1 del mundo y considerado el mejor tenista chileno de la historia; David Nalbandian (1998), ex No. 3 del mundo; Nicolás Massú (1997), doble campeón Olímpico, y Juan Martín del Potro (2004), N° 4 del mundo (2010).

La copa Milo, puntapié inicial de la exitosa carrera del Chino Ríos

Marcelo Ríos, en el año 1992, ya deslumbraba en la categoría junior. Con tan solo 16 años fue vicecampeón en la Copa Milo Internacional, campeón nacional, campeón del Satélite Chile y vicecampeón del US Open juvenil en dobles, junto a Gabriel Silberstein. Ya el año 1993, arrasó ganando la Copa Milo, el US Open, el abierto de Japón y el torneo Eddie Herr, además del vicecampeonato en la Sunshine Cup, las semi finales del Roland Garros y del Abierto Italiano Júnior, y los cuartos de final del Orange Bowl. Como resultado, terminó la temporada como el número uno del mundo juvenil.

Sus participaciones más destacadas en la Copa Milo fueron en 1991, llegando a la final, pero inclinándose ante Gabriel Silberstein, tenista que en ese entonces, era considerado mejor prospecto para triunfar en el tenis profesional. En 1992, fue vicecampeón de la Copa Milo internacional y el año siguiente logró el titulo del torneo, con 17 años, ganándo al propio Silberstein, en su ultimo año como juvenil.

En 1994 partió su carrera como profesional, y de ahí en más no paró de ganar y escalar puestos en el ranking ATP, hasta ser el 29 de marzo de 1998, número uno del mundo, superando al local y legendario Andre Agassi, por parciales de 7-5, 6-3 y 6-4 en el Super 9 de Key Biscayne en Estados Unidos.

Fernando González: Importancia y anécdotas en el torneo junior más relevante de Chile

En la actividad de relanzamiento de la Copa Milo, estuvo presente “El Bombardero de La Reina”, Fernando González, triple medallista olímpico y ganador de 11 títulos individuales y 3 en dobles, quien llegó a alcanzar su mejor ranking en enero de 2007, cuando se ubicó en el puesto número 5 del mundo.

Respecto de la vuelta de este torneo, competición en la que participó llegando a una final, señaló que “la echábamos mucho de menos, siempre era un clásico las Copas Milo y de verdad fue un aporte gigantesco hacia nuestro deporte, hacia el país y al tenis“.

“Yo nací en 1980, por lo cual, desde que tengo uso de razón, se escuchaba la Copa Milo, siendo el torneo más importante de menores de nuestro país y de Sudamérica. Me acuerdo que era parte de la gira Cosat (Confederación Sudamericana de Tenis) y era un torneo sumamente importante, en el cual se compartía también con muchos otros nacionales. Además por ser todo auspiciado, uno ya se sentía un jugador mucho mas profesional“, añadió.

Respecto a sus anécdotas en esta competición, recordó a Nicolas Massú, compañero que desde muy joven lo conoció, gracias, en parte a este torneo, y que compartieron época, dando grandes alegrías al tenis nacional.

“Jugué muchas veces con el Nico, recuerdo ese partido en la Copa Milo, en que me iba ganando, pero gané el encuentro a duras penas, muy disputado. Eso fue el año 95, un partido, que para mí estaba lleno, a lo mejor habían 500 personas mirando, pero yo sentía que era un estadio de 10.000 personas. Dos años después jugamos la final, pensando en que ganaría de nuevo, pero me ganó 6-1, 6-2, fácil”

“También tengo en la mente mi última Copa Milo en menores, el año 98, perdiendo en cuartos de final un partido en el que iba ganando el set y me quiebran. Esto lo recuerdo porque un periodista me pide una entrevista para otro día y me dijo si me iba a replantear mi carrera por haber perdido ante un desconocido, el tema es que ese personaje con el que perdí era David Nalbandian“, complementó.

Según “Mano de Piedra”, contar esa anécdota es para ver la calidad de los jugadores que venían, ya que cuando joven recuerda que participaron Gabriel Silberstein, Marcelo Ríos, Gustavo Kuerten, Nicolas Lapentti, y otros jugadores de renombre.

“Yo creo que cualquiera que le preguntes de nuestra generación, todos pasaron por las Copas Milo”, finalizó.

La copa Milo y su mirada al futuro

Esta reactivación de la Copa Milo, torneo con 46 años de tradición y que vuelve este 2025 luego de diez años, se da en el contexto del presente de la Federación de Tenis de Chile, con un crecimiento y estabilidad que le ha permitido volver a realizar torneos del WTT desde 2023 a la fecha, además de un nuevo sistema de competencias que ha permitido potenciar el desarrollo de los tenistas nacionales en sus distintas etapas formativas.

Respecto a esto, Catalina Fillol que ha liderado a SACS Entertainment, una empresa con vasta experiencia en el tenis organizando tres ATP Challenger en Chile, además del propio Chile Open, del que es Directora y que se juega por estos días, destacó que “el regreso de la Copa Milo es una gran noticia para el desarrollo del tenis en Chile. En SACS tenemos un compromiso con el deporte y su crecimiento en el país, por eso celebramos iniciativas como esta, que impulsan a las nuevas generaciones a competir, soñar en grande y formarse dentro y fuera de la cancha.

“Organizar estos torneos es un esfuerzo significativo que busca brindar a los tenistas chilenos la oportunidad de dar sus primeros pasos en el circuito sin tener que salir del país. Esto es clave para su desarrollo, ya que les permite competir en un entorno familiar, reducir costos y enfocarse en su crecimiento deportivo. Queremos ser una plataforma que impulse a las futuras generaciones de tenistas chilenos, ofreciéndoles las herramientas necesarias para alcanzar el profesionalismo”, complementó.

Por su parte una de las jóvenes promesas del tenis nacional, Nicolás Villalón, también se refirió a este inédito torneo para él, sintiendo expectación por todo lo que significa esta Copa.

“Muchos jugadores históricos de nuestro país, como Fernando o Nicolás, jugaban este torneo, y se siente muy especial volver a tener a Milo como auspiciador y entrar a una cancha con todas sus banderas, además de mucha gente viéndonos, creo que esto hace más visible el deporte“.

Asimismo otro de los grandes prospectos nacionales como Benjamín Pérez, joven de 15 años, manifestó su entusiasmo por ser partícipe de esta competición: “Es súper emocionante, o sea, un torneo tan prestigioso como la Copa Milo, que la han disputado muchos referentes del tenis nacional, genera una motivación extra, unas ganas de competir que aumentan a que nos desarrollemos como deportistas, así que muy feliz de que la Copa Milo se vuelva a disputar“.

Cabe destacar que la primera fecha del certamen se realizará desde el 19 al 26 de mayo en La Serena. Las siguientes competiciones y sus coordenadas serán dadas a conocer en las próximas semanas en las plataformas digitales de Milo.