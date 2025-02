Un 27F centrado en Bachelet: La apuesta de la UDI a días de la definición de la expresidenta

La derecha apuntó directamente contra Michelle Bachelet en una nueva conmemoración del 27F. A través de una campaña lanzada este jueves, reiteraron sus responsabilidades en el monitoreo de la catástrofe hace 15 años. Esto en medio de una eventual candidatura al sillón de La Moneda de la expresidenta.

“Por la ineficiencia de la ex presidenta Bachelet no se tomaron a tiempo las medidas que significaron pérdidas no solamente materiales, sino que de vidas humanas”, apuntó el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma.

Por contraparte, utilizaron la oportunidad para enaltecer la figura del expresidente Sebastián Piñera. “Decidió llevar adelante una tarea titánica. No solamente significó movilizar recursos del sector público, sino que también involucrar al mundo privado para iniciar la labor de reconstrucción más grande que hemos vivido en nuestro país”, resaltó el video.

Además, el mensaje se centró en la comparación con la gestión del Presidente Gabriel Boric tras el megaincendio en la Quinta Región. “Desafío doloroso, pero de menor magnitud de la que enfrentó el presidente Piñera. Y ahí, la incapacidad, la burocracia, la indolencia han mantenido a miles de familias de la quinta región todavía con la incertidumbre de cuándo podrán volver a tener sus casas”, mencionó Coloma.

En una escueta respuesta, y evitando referirse directamente a dicha campaña, la ministra vocera subrogante, Aisén Etcheverry, decidió resaltar los aprendizajes y los avances en las instituciones estatales tras lo vivido en 2010.

“Es un día de harta reflexión. Hay muchas familias que sufrieron mucho a próposito del 27F. Como Estado y como institucionalidad hemos aprendido a lo largo del tiempo”, señaló la ministra, ejemplificando dicha evolución en la creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

“Somos un país que tiene desastres naturales, somos un país que está altamente expuesto al cambio climático. Eso supone tener una institucionalidad acorde que es lo que hemos trabajo como Gobierno y es un trabajo permanente que hay que seguir mejorando”, sostuvo Etcheverry.

En esa línea, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el experto en gestión de emergencias, Michel De L’Herbe, puso en duda los reales avances institucionales. “Cuando hablamos de comunicación, que se relaciona directamente con la conducción, el liderazgo, el control de una situación de crisis o emergencia, debemos comprender que hay situaciones que no las vamos a vivir hoy día pero que estamos construyendo las bases con mayor fuerza o con mayor debilidad de la próxima emergencia”, reflexionó el especialista.

“En ese sentido, no hemos cambiado mucho. Tenemos deficiencias estructurales que facilitan que esa situación perdure. Como por ejemplo una estructura de gestión que no establece claridad en las líneas de autoridad”, ejemplificó De L’Herbe, enlazando lo ocurrido en 2010 con el reciente apagón nacional.

Conmemoraciones a lo largo del país

Como una manera de “honrar la memoria”, en Cobquecura, una de las localidades más afectadas por el terremoto y posterior tsunami, se realizaron diversas actividades a cargo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Charlas sobre protocolos Sismo-Tsunami, y una ceremonia con relatos de sobrevivientes marcaron la jornada en la zona.

Por otro lado, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, encabezó nuevos trabajos relacionados con las consecuencias del sismo del 27F. Tras una millonaria inversión entre el Ministerio del Interior y la municipalidad de Hualpén, este jueves se realizó la demolición del edificio Puerto de Palo, una estructura declarada inhabitable tras el sismo y que, según señalaron, se había convertido en un foco de inseguridad para los vecinos del sector.

“El Presidente Boric nos pidió desde el primer minuto que nos hiciéramos cargo de aquellas cosas que quedaron pendientes del proceso de reconstrucción”, indicó Pacheco.

En la capital, en la conmemoración de esta fecha, el Desafío Levantemos Chile realizó una intervención urbana en distintas esculturas emblemáticas de Santiago con la mítica bandera rota y embarrada que uno de los ciudadanos afectados portó en una de las imágenes más icónicas de los días posteriores a la catástrofe y la cuál se transformó en un símbolo de resiliencia del país ante emergencias.