"Aún estoy aquí": un viaje doloroso y necesario por la memoria de Latinoamérica

Rubens Paiva tenía 41 años cuando fue aprehendido por las fuerzas de la dictadura brasileña, el 20 de enero de 1971. Tras su captura, fue torturado, asesinado y su cuerpo desaparecido por los mismos aparatos represivos de los militares.

El caso de Paiva, exdiputado federal del Partido Laborista Brasileño (PTB) y opositor al régimen que cortó la democracia en su país, es uno de los casi 500 asesinados y desaparecidos que dejó el golpe de Estado en Brasil y cuyo paradero, en muchos casos, todavía es desconocido.

Esa es la historia que inspiró a “Aún estoy aquí“, la más reciente película del director Walter Salles y que se consagró como la candidata latinoamericana más fuerte de la actual temporada de premios. Todo, a través de un relato desgarradoramente real que, inspirado en las memorias de Marcelo Rubens Paiva (hijo menor del exdiputado), logró condensar el dolor que une a todo el continente frente a las dictaduras que azotaron durante la segunda mitad del siglo XX.

Tanto así, que incluso se coronó como la primera película brasileña en lograr una nominación a Mejor película en los más recientes Oscar, además de ingresar en las categorías de Mejor película internacional y Mejor actriz por el papel de Fernanda Torres como Eunice Paiva, viuda de Rubens que encabezó la lucha por conseguir justicia, verdad y reparación en torno al caso de su marido.

“Es un momento histórico para Sudamérica“, definió sobre esta fuerte presencia del filme en los premios de la Academia el crítico de cine, Juan Marín. “‘Aun estoy aquí’ se convirtió en la primera película sudamericana de la historia en ser nominada entre las diez mejores y la segunda latinoamericana después de ‘Roma‘, de Alfonso Cuarón, que ese año se quedó con Mejor película internacional”.

“La nominación de esta película es importante no solo por su calidad excepcional, sino porque los Oscar son una plataforma para dar visibilidad a historias como esta. Es fundamental que una narrativa tan potente llegue al mundo. Este es un filme que toca una herida compartida por toda Latinoamérica, una que aún duele y cuesta sanar. Y lo que se relata igualmente tiene muchas similitudes con lo vivido durante la terrible dictadura de Chile, por lo que, de alguna manera, podemos identificarnos con este relato”, apuntó Marín, en un punto que genera consenso dentro de la crítica especializada.

Así lo expresó, por ejemplo, la crítica de cine y series, Sol Márquez: “La discusión frente a la dictadura brasileña es muy similar a lo que pasa en Chile, que fueron muy extensas pero no mataron a ‘tanta’ gente. Ese argumento que a uno le eriza la piel, básicamente. Pero lo que hace Walter Salles es decir ‘mira, cada persona que tú detuviste ilegalmente y que hiciste desaparecer, que mataste, significa destruir, poner una bomba en una familia. Y destruyes la manera en que esa familia vivía, pensaba, sonreía“.

“Esa propuesta, esa mirada, es muy poderosa y necesaria en una película que, además, ocupa muchos dispositivos que tienen que ver con los recuerdos y la memoria. Archivos de prensa, fotografías, videos caseros. Hay una intención de decir cuál es la importancia de la construcción de una memoria, de no olvidar, que es muy distinto al discurso de ‘Emilia Pérez’“, comparó Márquez con una de las principales rivales de “Ahora estoy aquí” en la competencia por la estatuilla a Mejor película internacional.

Dolor y lucha a través de Fernanda Torres

Pero más allá de la excelencia del relato que aborda Salles en el filme, los especialistas coinciden en la centralidad que tiene la actuación de Torres: “Es extraordinaria. Creo que lo de Fernanda Torres es, definitivamente, de esas actuaciones que son un caso de estudio con respecto al personaje que construye y desde donde. También hay un mérito de Walter Salles en lo que hace con ese personaje, pero siento que la razón por la cual es una interpretación tan magnífica, para mí la mejor del año, es que lo que hace Torres es ser la ventana a la emoción de la película“, explicó el crítico y fundador de la tienda Fílmico, Cristian Briones.

“Esta es una historia que compartimos en Latinoamérica. Sabemos lo que es, el dolor que produce. Pero lo que hace Salles es tomar un punto de vista a propósito de eso, y que es cómo se sobrevive. Y la emoción de aquello, la conexión humana, la ventana a ese lugar, es la interpretación de Fernanda Torres. Es simplemente de esas a las que hay que volver como una clase sobre cuándo el enfoque de una obra puede estar puesto en un aspecto tan potente, visual y meritorio como una muy buena actuación”, refirió Briones.

Al respecto, Marín añadió que “en esta historia, ella es una heroína bajo las sombras, por decirlo de alguna forma. Su actuación es impresionante y sin duda es una de las mejores del 2024, aunque personalmente creo que Mikey Madison y Demi Moore están un poco por encima. Pero aun así, me alegro muchísimo de que la hayan nominado. Me sorprendió y creo que lo merece”.

“Y también es un logro notable, sobre todo porque se convirtió en la segunda actriz brasileña en recibir una nominación al Oscar después de su madre, que es Fernanda Montenegro, nominada por su extraordinaria actuación en ‘Estación Central‘, que la dirige el mismo Walter Salles. Este hecho lo encuentro muy hermoso y hasta poético porque en la última escena de la película ella hace un cameo. Eso fue muy significativo de ver en el cine”, sumó el periodista.

En esa misma línea, Márquez agregó otra dimensión que entrega la interpretación de Torres, y que tiene que ver con la identificación que logra en los miles de mujeres latinoamericanas que lucharon por la búsqueda de sus familiares asesinados, torturados y desaparecidos en el marco de las dictaduras.

“Tiene la capacidad de encarnar el sentir de muchas mujeres que, debido a las dictaduras, tuvieron que hacer un vuelco de 180 grados. Dejar atrás la vida y la familia que conocían y tener que, en muchos casos, comenzar a trabajar, a hacerse cargo de hijas e hijos, hacer su duelo por la pérdida de una pareja sin saber nunca del todo dónde está ni qué le pasó. Y, además, continuar un proceso legal en búsqueda de justicia. Ella lo hace con una actuación que es muy contenida porque tiene que estar dando la cara, en el fondo. Tiene que ser fuerte por sus hijos, averiguar qué es lo que pasa, resistir ante la justicia. Y, además, preocuparse de sí misma, de vivir su duelo y generar un mundo interior”, reflexionó Márquez.

Una nominación llena de simbolismos

Por todo lo anterior es que los críticos observan el arribo de la cinta brasileña en las principales categorías de los premios de la Academia como un hito por sí mismo. “Walter Salles hoy está en la historia del cine de Brasil, donde se demoraron un cuarto de siglo en volver a colocar una cinta en Mejor película internacional”, comentó Briones.

“Yo sé que esto también tiene que ver con la industria brasileña, que no le interesa mucho el resto del mundo porque tienen suficiente consumo interno para que el resto no les interese. Es un tema de industria que le pasa a India, China, países que no requieren de los demás. Pero acá Salles cuenta la historia de su país y de toda la región”, aseguró el crítico.

Empatía que hace que “haya hinchada en Latinoamérica al respecto, pero acá el logro es de Walter Salles, que vuelve con la otra Fernanda. Estuvo antes con ‘Estación Central’, que ya era una muy buena película, pero era también una interpretación descollante, la mejor de su año. Y vuelve a instalarse en lo mismo. Entonces, este, el retorno, es en gloria y majestad, con alfombra roja y todos los méritos posibles“.

Un punto de vista que es compartido por Márquez: “El hecho de que ‘Aún estoy aquí’ logre ingresar entre las diez nominadas a Mejor película habla de nuevas y nuevos votantes en la Academia, los cuales quiero pensar que no están solamente en Latinoamérica, sino que en otras partes del mundo, que ven la película y se dan cuenta de que hay una historia latinoamericana importante de contar y que, por el contrario a lo que nos muestra ‘Emilia Pérez’, somos un continente capaz de pensar y entender conceptos clave como justicia y reparación“.

“Y eso puede ser una señal importante en términos de lo que la Academia va a empezar a mirar, sobre todo cuando veo producciones latinoamericanas que, siento, todavía deben moverse un poco en el exotismo porque no hay tantos votantes del sur global”, concluyó la periodista.