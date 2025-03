Evelyn Matthei: "No sé si Michelle Bachelet quiera asumir una candidatura sabiendo que va a perder"

La exalcaldesa y candidata presidencial de la UDI y Renovación Nacional, Evelyn Matthei, indicó que la ex presidenta Michelle Bachelet perderá de aventurarse en una nueva carrera hacia La Moneda.

En entrevista con La Tercera, le recordaron a la presidenciable su anterior derrota frente a Bachelet. Sobre esto, respondió “no me vengan con eso. Me tuve que hacer cargo de una candidatura que nadie quería, porque se habían caído dos o tres candidatos”.

“Entonces, no me vengan a decir a mí que yo perdí esa elección. Lo que yo hice fue asumir cuando nadie más quería asumir, sabiendo que iba a perder. No sé si Michelle Bachelet quiera asumir una candidatura sabiendo que va a perder“, afirmó.

Respecto a la articulación de la oposición de cara a unas eventuales primarias presidenciales, la ex alcaldesa aseguró que entre “Demócratas, Amarillos, Socialcristianos. Obviamente, Chile Vamos, libertarios, republicanos, porque si uno mira cuáles son los principales problemas de hoy en día, como seguridad ciudadana, inmigración, política de cárceles, crecimiento, no tenemos tantas diferencias entre nosotros o casi ninguna”.

“Creo que tenemos la misma visión, estamos todos en la misma. Creación de empleo, igual. Permisología, lo mismo. Cuando uno ve la crisis que estamos enfrentando hoy día y uno ve cuál es la postura de todos esos partidos, y si uno ve todos esos temas, en realidad, no tenemos demasiada diferencia”, añadió.

Por dicha razón, reiteró que hará “el llamado una y otra, y otra, y otra vez” para la unidad del sector.

“Yo no voy a ser quien divida a la derecha de ninguna manera. Ahí veremos cómo nos vamos poniendo de acuerdo, ¿Cuándo se ve? No lo sé. ¿En qué minuto se va a intentar? Lo veremos, puede ser antes o puede ser después. Lo que sí quiero dejar claro es que para gobernar Chile, para gobernar en la situación sumamente compleja en que nos encontramos, tiene que haber grandeza y tiene que haber una actitud de poner a Chile primero”, sostuvo.