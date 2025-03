Johannes Kaiser: "Como se ven las cifras, no vislumbro otro camino que el de la primera vuelta"

Una reflexión lapidaria entregó el diputado del Partido Nacional Libertario y candidato a La Moneda, Johannes Kaiser, sobre las negociaciones en la oposición de cara a unas eventuales primarias presidenciales.

En entrevista con El Mercurio, el parlamentario señaló que “así como se ven las cifras, no estoy vislumbrando otro camino que el de, efectivamente, ir a la primera vuelta. A menos de que se produzca una primaria, que es una posibilidad poco probable. El camino parece ser la primera vuelta”.

Bajo este contexto eso sí, la diputada y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, postuló una “nueva derecha” con los libertarios de Kaiser y los republicanos de José Antonio Kast.

“Se necesita una nueva derecha y ese pacto se puede dar, y estamos disponibles a eso entre el Partido Social Cristiano, el Nacional Libertario y el Partido Republicano”, indicó.

Consultado Kaiser sobre por qué priman las diferencias con republicanos y socialcristianos, el presidenciable respondió que “la problemática de la primaria es que no hay un cálculo de discusión ideológica en el fondo. En principio estas tres formaciones han defendido el derecho popular, han defendido la Constitución, han defendido la representación individual de las personas desde el punto de vista político, los derechos fundamentales y ciudadanos. En ese sentido, no tenemos mayores diferencias”.

Por contraparte, sostuvo que: “Lo que nos separa de Chile Vamos es que el discurso es uno y los votos son otros. Entonces, cuando a mí me dicen que defienden el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus cotizaciones, está perfecto. Pero después eso lo meten en una caja. No calza”.

“No estamos dispuestos a subsidiar esto, y no estamos dispuestos a subsidiar alguna forma de hacer política que no sea seria. Y Chile Vamos no ha sido un actor serio en la política en este momento”, añadió.