Organizaciones de DD.HH. piden al Gobierno "expropiación de Colonia Dignidad ahora"

A través de una declaración pública, y en el contexto de la próxima visita a Chile del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, organizaciones de derechos humanos y de víctimas de Colonia Dignidad recordaron al presidente Gabriel Boric que “en junio de 2024 anunció el inicio del proceso de expropiación de “parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad”, respondiendo a una antigua y legítima demanda de víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos y memoria”.

La iniciativa de trasferencia de parte del asentamiento alemán a propiedad del Estado chileno ya tiene sus años, en 2017 se inició el trabajo de una Comisión Mixta chileno-alemana con el fin de elaborar una propuesta para la instalación de un sitio de memoria en el lugar, la que no prosperó. Es por eso que al iniciarse el año 2025 esperan que “este anuncio se materialice abarcando la totalidad del predio que conforma el Monumento Nacional de la ex Colonia Dignidad, actual Villa Baviera, que incluye inmuebles que dan testimonio de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura con la participación de dicho enclave”.

Steinmeier tendrá un paso de tres días por nuestro país en el marco de un recorrido que está haciendo por naciones sudamericanas, sus otros destinos son Paraguay y Uruguay. En el caso chileno incluye además de una reunión con el Presidente Boric, un viaje a la región de Antofagasta para visitar el Observatorio Paranal de ESO. En ese contexto las organizaciones firmantes expresaron que esperan se concrete la medida, que “representa la voluntad del Estado de tomar posesión de un espacio que, por más de seis décadas, ha subsistido como un emblema de diversos crímenes y delitos que contaron con la protección, complicidad y apoyo de distintos actores de la sociedad chilena”.

Señalaron que “junto con los procesos judiciales que hoy lidera la ministra Paola Plaza y las diligencias del Plan Nacional de Búsqueda, la expropiación del Monumento Nacional de la ex Colonia Dignidad, permite pensar que hemos iniciado una nueva etapa en la consecución de verdad, justicia y memoria por las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese lugar, donde nuestros familiares, compañeras y compañeros fueron víctimas de secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada”.

Las organizaciones recordaron que “hasta el día de hoy no sabemos con certeza cuántas personas permanecieron secuestradas en la ex Colonia Dignidad y lograron sobrevivir, quiénes fueron asesinadas y allí desaparecidas. Los testimonios y la información que hemos conocido indican que este recinto fue un lugar de importancia para la represión dictatorial más allá de la zona del Maule, Ñuble y Biobío, pues hasta allí fueron conducidas personas detenidas en Santiago y otros lugares. Es el momento de que el Estado a través de sus distintos órganos, haga el máximo esfuerzo para consolidar toda la información disponible sobre los crímenes cometidos en la ex Colonia Dignidad, y así avanzar en el derecho a la verdad”.

Relevaron que “las diligencias de la ministra Plaza han demostrado que en la ex Colonia Dignidad se encuentran intactas diversas instalaciones utilizadas para consolidar el aislamiento y control interno de dicho lugar, y también para fines represivos. Por ello hacemos un llamado al Estado a proteger esos espacios para evitar su destrucción o alteración”.

Las firmante aprovecharon la ocasión y denunciaron “la escasa colaboración que el Estado alemán ha prestado a la justicia chilena en la persecución de criminales de la Colonia que se fugaron de Chile para evadir condenas e investigaciones penales, como ocurrió con Hartmut Hopp, quien goza de libertad en Alemania”.

La declaración finaliza con la exigencia “al Estado llevar adelante y sostener todas las acciones necesarias para concluir la expropiación de la ex Colonia Dignidad en el más breve plazo posible, para que de una vez por todas familiares, compañeros, amigos y la sociedad chilena pueda acceder libremente a uno de los lugares de detención, tortura y exterminio más importantes de la dictadura, y que hemos reivindicado como Sitio de memoria para que Nunca más en Chile se cometan los crímenes atroces allí padecidos”.

Los firmantes son la Agrupación de Ejecutados Políticos y de Detenidos Desaparecidos de Talca, la Agrupación de ex Presas y Presos Políticos Región del Maule – Talca; la Asociación de Familias Campesinas Víctimas de Colonia Dignidad, la Asociación por los Derechos Humanos Parral, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad y el Centro de Formación Memoria y Futuro.