Paulina Astroza después de la cumbre en Londres por Ucrania: "Hay conciencia de que los europeos deben empezar a tener su propia capacidad militar"

Como un acto que refleja que hay conciencia de que los europeos tienen que empezar a tener su propia capacidad militar, definió la abogada y directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, la articulación de líderes del Viejo Continente -entre otros- que se concretó este domingo mediante la cumbre por la seguridad europea y en apoyo a Ucrania. Esto, dos días luego de que Volodomir Zelenski fuera expulsado de la Casa Blanca.

“Securing our future” se denominó el encuentro organizado por el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, al que asistio más de una decena de líderes para elaborar un plan de paz “justa y duradera” en Ucrania y presentarla ante Estados Unidos. “Es un momento único en una generación”, afirmó Starmer.

Tras finalizar la cumbre, el primer ministro británico anunció cuatro acuerdos:

Mantener la ayuda militar sobre Ucrania y el aumento en la presión económica sobre Rusia.

Cualquier paz duradera debe garantizar la soberanía y la seguridad de Ucrania, y Ucrania debe estar presente en las conversaciones.

Seguir impulsando las capacidades defensivas de Ucrania para disuadir cualquier invasión futura.

Y una “coalición de voluntarios” para defender un acuerdo de paz.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Paulina Astroza destacó la presencia de países fuera de la Unión Europea como Noruega, Turquía, Canadá, y también de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

¿Cómo ves esta articulación de líderes europeos? ¿se da vuelta el tablero mundial?

Este es un proceso que ya se venía viviendo. Desde la primera administración de Donald Trump los europeos venían con una desconfianza respecto a si es que, en algún momento determinado, realmente Estados Unidos iba a defender a algún país de la OTAN, y esta desconfianza ahora se viene a reforzar.

Se inauguró la nueva sede de la OTAN en Bruselas y se hizo una ceremonia en el cual había un monolito que representaba la única vez en la historia de la OTAN (que existe desde 1949) en el que se invocó el artículo quinto del Tratado del Atlántico Norte, es decir, de seguridad colectiva, que si es que atacan a uno es como si atacaran a todos. Y eso fue para el 11 de septiembre del 2001 y cuando se realizó la guerra contra Afganistán. Y resulta que Donald Trump le dio cero importancia. Murieron europeos por lo que ocurrió en los atentados en Estados Unidos y sencillamente no le dio importancia. Desde ahí que vienen las cosas mal. Incluso antes en la campaña, Donald Trump había dicho que la OTAN estaba obsoleta.

Y hoy el mensaje fue claro. El mensaje está en que, pese a que Starmer diga que no hay una desconfianza con Estados Unidos, esas son palabras diplomáticas, sí la hay. Pero obviamente Estados Unidos es la superpotencia bajo el punto de vista militar, nuclear, de recursos, no es la misma superpotencia desde hace un tiempo atrás, está bastante debilitada, pero sigue siendo la superpotencia, por lo tanto no es llegar y pegarle un portazo, porque lo necesitan.

Pero, al mismo tiempo, hay una conciencia que los europeos tienen que empezar a tener su propia capacidad militar y esto fue un tema tabú desde los orígenes de lo que eran las comunidades europeas, hoy día Unión Europea. Esto no es nuevo en cuanto a que es un tema sensible, pero que Donald Trump está ayudando a la integración militar en Europa de una manera mucho más rápida que la que lo hicieron otros en el pasado y que no les resultó.

Porque en materias de defensa común, a diferencia de las comerciales y otras, los estados miembros de la Unión Europea no han transferido competencias a las instituciones de la Unión Europea. Y, por eso, tienen que buscar consensos. Para poder sacar una posición común deben estar todos de acuerdo, porque basta que uno no le esté para que no sea posible. Y como en estos momentos Hungría está claramente apoyando a Trump, no pueden sacar una voz en común.

¿Se trata de desplazar a Estados Unidos a un papel secundario, tomando en cuenta que había liderado las negociaciones o esta suerte de búsqueda por la paz?

A mí me parece súper interesante que estos países estén planteando directamente que van a presentar su propio plan de paz. ¿Por qué? Porque en la votación que se hizo hace unos días atrás en la ONU, el 24 febrero, cuando se cumplieron tres años de la invasión terrestre de los rusos a territorio ucraniano, se votaron tres resoluciones en la ONU. Dos en la Asamblea General y una en el Consejo de Seguridad.

Y una de estas resoluciones fue redactada por Estados Unidos pensando en un plan de paz. En la Asamblea General esa propuesta fue enmendada por los países europeos y aquí hay un punto súper importante y es que Estados Unidos en su propuesta decía que quiere la paz entre Ucrania y Rusia.

Lo que dicen los europeos, y eso fue lo que enmendaron, es que se quiere una paz justa, duradera, completa y garantizada que cumpla con los principios de la carta de las Naciones Unidas. Especialmente el principio de la igualdad soberana y la integridad territorial. Lo que presentó Estados Unidos en ninguna parte habla de agresión, habla de conflicto.

Fueron enmiendas a la resolución que presentó Francia en nombre de 23 estados de la Unión Europea y que finalmente se votó en la Asamblea General de la ONU. Por 93 votos fue aprobada, con el voto favorable de Chile, y Estados Unidos se abstuvo de su propia resolución.

Además, se presentó otra, que fue una de Ucrania negociada con Europa, donde salían todos estos elementos, donde Estados Unidos votó en contra. Un país que hasta el momento antes de llegar Trump no solamente votaba a favor, sino que impulsaba estas resoluciones, ahora fue votada en contra por Estados Unidos, Rusia, China y por otros países que siempre han votado en contra, como Cuba, Nicaragua u otros países africanos y latinoamericanos. Y ojo con esto, tanto en la primera como en la segunda resolución muchos países de esta región se abstuvieron. Brasil y Argentina, por ejemplo. No fueron capaces de votar a favor una resolución contra Rusia. ¿Quiénes votaron a favor? Perú, votó a favor Chile que en eso ha sido súper consecuente. O sea, los países latinoamericanos se mostraron totalmente divididos.

Jamás me puse en el escenario, porque jamás lo pensé, que íbamos a ver Estados Unidos del lado de los rusos planteando un plan de paz directamente con ellos por medio de Arabia Saudí, pero en el cual Donald Trump le está entregando todo. Están surgiendo voces dentro de los republicanos, que no son trumpistas, que ya están diciendo “esto es el colmo. O sea, no puede ser lo que está haciendo Donald Trump, porque estrategia política no se ve”.

Y más encima hoy día acabo de leer la información sobre que Elon Musk, que incluso se cuestiona el cargo que tiene, dice que lo que debería hacer Estados Unidos es salirse de la OTAN y de la ONU. O sea, por favor, hay ignorancia histórica.

Franklin Delano Roosevelt se sacude en su tumba, así como todo el resto de los presidentes de Estados Unidos, porque justamente la ONU es creación de un interés por parte de Estados Unidos de mantener un orden internacional que hoy Donald Trump claramente está tratando de dinamitar.

El primer ministro británico dice que están dispuestos a poner las botas en la tierra y aviones en el aire para defender la paz en Ucrania. ¿Cómo se lee eso?

Eso se lee como un salto hacia adelante gigantesco, rompiendo un tabú que se ha mantenido durante todo este tiempo, porque al no ser Ucrania parte de la OTAN, el ataque por parte de Rusia a ese territorio no implica que vaya a enfrentarse directamente con soldados de países miembros del OTAN.

Hasta el momento les han dado dinero, armas, capacitación y logística, pero no intervención directa de tropas europeas o de la OTAN en territorio ucraniano. Incluso estaba Georgia Meloni en la reunión, que es muy cercana a Donald Trump, pero al mismo tiempo, pese a ser de un sector de derecha radical, es muy contraria a Rusia, que es lo que la diferencia de otros de derecha radical.

Entonces, esto ya sería un salto mayor porque estaríamos hablando de soldados de países miembros de la OTAN en territorio ucraniano dispuestos a defender a Ucrania de los ataques rusos. Y eso era un escenario que hasta hace un tiempo atrás se quería evitar, porque imagínate el enfrentamiento entre rusos con británicos, franceses y/o canadienses.

Ahí ya cambia el escenario. Entonces, lo que hoy día acaban de decir es poner una presión muchísimo mayor frente a este escenario y frente a lo que ocurrió en el Salón Oval, o sea, las consecuencias de eso van a quedar en los libros de historia. Porque va a traer muchas consecuencias, esto ocurrió el viernes y hoy domingo rápidamente se hace esta reunión de urgencia y se adoptan estas decisiones con el secretario general de la OTAN presente. Entonces, hay que poner mucho ojo en esto que se está diciendo porque es un salto hacia adelante. Es una presión mayor. Se está poniendo muchísimo más complejo, pero claramente con un actor que cambió en 180 grados la política exterior que es Donald Trump y Estados Unidos.

Ahora, hay que ver lo que diga de vuelta Estados Unidos…

Yo espero que haya un movimiento interno en Estados Unidos, porque esto de defender a Ucrania lo hicieron Obama, Biden, incluso el primer gobierno de Trump, es porque en el fondo defienden los intereses nacionales de Estados Unidos.

O sea, si pensamos un poco y volvemos de nuevo a la historia, cuando Harry Truman plantea su tesis de la contención del comunismo y crea este plan Marshall y va en ayuda de los europeos, no lo hizo por razones filantrópicas ni porque tenía pena por los europeos. Era geopolítica. Había que levantar a los europeos de la destrucción, porque si no, como se trataban de regímenes de democracias liberales, en votaciones podía ganar el Partido Comunista que estaba subiendo mucho, sobre todo en el sur. Y esto podía significar que el comunismo llegara a la zona de los aliados y esto cambiaría la balanza del poder.

Entonces, por eso muchos de los que fundaron los Estados Unidos y que lograron después de las guerras mundiales tener el espacio de superpotencia, se están revolcando en su tumba con este tipo de estrategia de Estados Unidos que solo lo debilita. Yo supongo que en algún momento habrá en lo interno también una respuesta por parte de la sociedad civil, por parte de los demócratas, que si bien no tienen mucho poder hoy día, tendrán voz.