Guillermo Holzmann y negociación por guerra Rusia-Ucrania: “El esquema mundial hoy está avanzando a ritmo de Trump”

Este lunes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, no tuvo reparos en responder con fuerza los dichos que emitió su par ucraniano, Volodimir Zelenski, respecto a un posible acuerdo de paz con Rusia.

Tras la cumbre de líderes europeos realizada el pasado domingo en Londres, Zelenski afirmó que un acuerdo de paz con Rusia “sigue estando muy, muy lejos“.

“¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!”, afirmó Trump en un mensaje colgado en Truth Social.

La cumbre de países europeos y organismos transnacionales fue realizada por iniciativa del primer ministro británico, Keir Starmer, para mostrar su respaldo al mandatario ucraniano. El encuentro contó con la presencia de Zelenski, y una docena de líderes europeos, entre ellos, el francés Emmanuel Macron, el alemán Olaf Scholz y el español Pedro Sánchez, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Trump también tuvo palabras para esta cumbre: “Europa, en la reunión que tuvo con Zelenski, dejó claro que no puede hacer el trabajo sin Estados Unidos. Probablemente no fue la mejor declaración en términos de mostrar fuerza contra Rusia. ¿En qué estaban pensando?”.

Las declaraciones de Trump llegan después de la desastrosa visita de Zelenski a la Casa Blanca el viernes pasado, en la que protagonizó una discusión con el propio Trump y su vicepresidente, JD Vance.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista internacional Guillermo Holzmann explicó que este proceso de paz liderado por Estados Unidos está fuera del sistema internacional.

“Donald Trump ha logrado imponer en el sistema internacional una forma disruptiva de llevar a cabo negociaciones que no están avaladas ni por el derecho internacional ni por el sistema internacional como tal”, señaló.

Respecto a la visita del mandatario ucraniano a la Casa Blanca, Holzmann la calificó como un “papelón” y esto obligó a Zelenski a reconocer que “Trump tiene la capacidad de exigir e imponer”.

Este domingo Zelenski manifestó su disposición a firmar el acuerdo sobre explotación de tierras raras negociado con Estados Unidos, pero que se quedó sin firmar tras la discusión en la Casa Blanca. El tratado daría a Washington acceso a las riquezas minerales ucranianas a cambio de inversiones y posibles garantías de seguridad para el país europeo.

Consultado sobre la cumbre en Londres, el analista recalcó que fue una reunión de emergencia para apoyar a Zelensky a elaborar una propuesta para ser enviada al presidente estadounidense: “Es una forma bastante poco tradicional de querer estar en la mesa de negociación que Trump ya definió entre Rusia y Estados Unidos, con la observación de China”.

Sobre los avances de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, sin la presencia de Ucrania ni de la Unión Europea, el analista enfatizó que Europa “está al debe”.

“El mayor argumento de Trump, que es de sentido común, más allá de que uno esté o no de acuerdo con lo que representa Donald Trump, es que han pasado tres años y no han hecho nada. O sea, no han logrado ni siquiera reunirse con Putin, ni lograr avanzar en una propuesta de paz que sea viable, que sea realista, y que ahora Estados Unidos tiene la capacidad de poder hacerlo”, puntualizó.

En esa perspectiva, Holzmann calificó la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos como “fracturada”. “Donald Trump está definiendo un proceso de transformación del sistema internacional, que hoy día está en fase de transición. Está imponiendo las nuevas condiciones en las cuales el sistema internacional va a funcionar, y a lo cual los países se están adecuando a Estados Unidos, luego tocará el momento en el cual las instituciones internacionales también se vayan adecuando. Y detrás de eso no solamente están los intereses de Donald Trump, sino que también está su visión político-ideológica”, explicó el analista.

“El esquema mundial hoy día está avanzando al ritmo de Donald Trump”, sentenció.

Asimismo, Holzmann indicó que el líder de extrema derecha establece que “su adversario a la negociación es Putin, y Putin reconoce lo mismo respecto a Trump. Ambos están de acuerdo en que la Unión Europea no coopera en un proceso de negociación para los intereses de Rusia y de Estados Unidos”.

“Lo que hace hoy día Donald Trump es reconocer que Rusia es una potencia, que debe estar en el G7, o sea, ampliarlo nuevamente al G8, y donde China es un socio indispensable. Por lo tanto, lo que él está haciendo es crear un triunvirato de potencias, que posteriormente se va a sumar India, para poder asegurar las condiciones de paz tanto en Medio Oriente como en Ucrania y luego va a sentar a la mesa Unión Europea y a Ucrania para ver cómo se van a materializar todas esas condiciones aprobadas por las potencias”, aseguró el analista.