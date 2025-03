Presidenciales: Matthei y Kast prolongan confrontación mientras el oficialismo pide "decisiones lo más pronto posible”

Llegó marzo y con ello comenzó la competencia electoral más dura: las elecciones presidenciales de noviembre próximo. La incertidumbre sigue siendo grande tanto en el oficialismo como en las derechas. Mientras las huestes del Gobierno siguen a la espera de que se pronuncien Michelle Bachelet y Carolina Tohá, y que partidos como el Frente Amplio y el Partido Comunista definan sus precandidaturas, en la oposición continúan lejos de un acuerdo respecto a la realización de primarias.

Esta mañana, dos de las principales cartas de la derecha, Evelyn Matthei de Chile Vamos y José Antonio Kast del Partido Republicano, se enfrentaron en declaraciones encontradas respecto de estas eventuales primarias.

En una actividad junto al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, la candidata apoyada de momento por Renovación Nacional y la UDI, realizó nuevamente un llamado para ir a unas primarias con los otros principales contendores de la oposición: el ya mencionado Kast y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

La ex alcaldesa de Providencia enfatizó en la importancia de la unidad en el sector, asegurando que presionará por ello hasta “las últimas consecuencias”. Incluso, puso sobre la mesa el escenario que enfrenta la izquierda, aún sin candidato claro pero asegurando que en algún momento la tendrán y será un obstáculo para la derecha.

“Por ahora, uno ve a una izquierda que en realidad no le va bien en las encuestas. Pero van a tener en algún minuto alguna figura y esa figura se va a posicionar, y va a ser competitiva. Lo único que no quiero es que pase en Chile lo mismo que en España, que por estar peleándose entre sí los distintos grupos de la derecha, finalmente sigue Pedro Sánchez”, advirtió Evelyn Matthei, agregando que los votantes “no quieren que nosotros nos andemos peleando”.

Un llamado que no fue atendido por José Antonio Kast. El líder republicano una vez más desechó la posibilidad y reiteró su portazo a la realización de una primaria. “Nosotros ya dijimos que vamos a ir a primera vuelta”, remarcó energéticamente el candidato de la extrema derecha.

“Entonces dejemos de debatir sobre temas políticos, y debatamos sobre urgencias sociales”, insistió Kast, recalcando que para él una primaria no es necesaria en las derechas.

Ya este domingo, Johannes Kaiser en una entrevista con El Mercurio había planteado la falta de acuerdos para una primaria en la derecha. “Así como se ven las cifras, no estoy vislumbrando otro camino que el de efectivamente ir a la primera vuelta. A menos de que se produzca una primaria, que es una posibilidad poco probable”, sostuvo el diputado.

Desde la extrema derecha, representada por Kast y Kaiser, afirman que las relaciones con Chile Vamos no están en su mejor momento. Lo anterior, debido a las recientes votaciones legislativas, como la reforma previsional, donde Chile Vamos se desmarcó para alcanzar acuerdos con el Gobierno.

Un oficialismo sin respuestas claras

Aún con la división latente en la derecha, en la vereda del frente el escenario no es tampoco claro. La incertidumbre recae por estos días sobre la indecisión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre dejar el gabinete y afrontar la carrera presidencial.

La ministra vocera subrogante, Aisén Etcheverry, aclaró este lunes que todos los ministros están abocados a sus tareas en este comienzo de marzo. “Hasta ahora, la ministra del Interior sigue siendo ministra del Interior”, recalcó, complementando además que “las primarias se inscriben a fines de abril, por lo tanto, tiempo queda”.

En esa línea, llamó a la calma respecto del escenario en el oficialismo, asegurando que los partidos están trabajando en pos de una agenda que apunte a las necesidades de las personas.

“Hay una visión desde el progresismo, de avanzar en una agenda que mejore la calidad de vida de los chilenos y chilenas”, aseguró Etcheverry, quién reiteró que la decisión respecto de liderazgos la “van a tomar los partidos y se va a comunicar en el minuto que tenga que comunicarse”.

Posteriormente, la propia Carolina Tohá abordó su indefinición presidencial. A medias tintas, la secretaría de Estado reiteró que su decisión la dará a conocer “muy pronto”.

“No se ha tomado todavía esa definición. Apenas se tome, se va a hacer pública. No va a ser una definición que ande escondida en los pasillos”, afirmó Tohá. Asimismo, la ministra respondió que su decisión “para nada” depende de una eventual candidatura de Michelle Bachelet.

En el Partido por la Democracia (PPD), colectividad a la que pertenece Carolina Tohá, tienen claro que la decisión no puede pasar de las próximas semanas. Así lo mencionó Jaime Quintana, presidente del PPD, quién abordó los plazos para la definición de la ministra del Interior, reconociendo cierto nivel de “urgencia”.

Quintana señaló que “los plazos se van estrechando” y que la falta de definiciones puede significar “una ventaja para la oposición”. “Por lo tanto, creo que todos los actores, no solo ella, de la eventual carrera presidencial deben también ir tomando las decisiones lo más pronto posible”, comentó.

Otros miembros del oficialismo, como la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, pusieron paños fríos y apuntaron a la necesidad de tener un proyecto conjunto como izquierdas, haciendo una comparación con los confrontamientos dentro de la derecha.

“Hoy día tenemos una candidata (Matthei) que, sin proyecto en la oposición, lo único que hace es contrariarse con el Gobierno y tratar de buscar un adversario que no existe”, apuntó Figueroa.