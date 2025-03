Ministro Cataldo en el inicio del año escolar: "Persisten algunas dificultades de cobertura"

Este lunes en la comuna de Colina, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dio inicio al año escolar 2025, proceso que de acuerdo al propio secretario de Estado, se extenderá hasta el próximo 11 de marzo.

En la instancia, Cataldo expresó sus deseos de que se vaya “consolidando la tendencia que hemos ido viendo los años anteriores, sobre todo en materia de asistencia y revinculación”.

“El año 2024 terminamos con casi un 88% de promedio de asistencia que es una clara señal de recuperación de un sistema educativo que antes de la pandemia estaba en el orden del 89% promedio, pero cuando volvimos el 2022 nos encontramos con una cruda realidad, de que no superábamos el 84% de asistencia promedio, que es muy bajo”, observó.

En esa misma línea, el titular de Educación afirmó que “la tasa de estudiantes con inasistencia reiterada era excesivamente alta y eso, al final del día, redunda en que los estudiantes que interrumpen sus trayectorias educativas son estudiantes que pierden oportunidades de desarrollo, bienestar futuro y potencialmente son niños y niñas que pueden terminar en manos del crimen organizado. Por eso es tan importante que todos los estudiantes tengan un lugar donde ir”, dijo.

El ministro además reconoció que aunque se han hecho esfuerzos para contrarrestarlo, “persisten algunas dificultades de cobertura, de ofrecimiento de capacidades para que estudiantes ingresen al sistema en los territorios identificados como territorios con más demanda que oferta educativa”.

“En ese plano, seguimos trabajando con mucha intensidad, hicimos un gran esfuerzo en los meses de enero, febrero, después de que cerró el SAE, en el cual hemos logrado disminuir bastante y considerablemente las cifras respecto a lo que se veía en años anteriores en esta misma fecha”, detalló.

“Esperamos que esa cifra llegue a cero o lo más cerca de cero”, agregó.

Por otra parte, requerido sobre la mesa técnica que ha trabajado durante las últimas semanas para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), Cataldo recalcó que el problema de fondo es de oferta, pero que sin perjuicio de aquellos se pueden hacer modificaciones al sistema.

“En ese ánimo convocamos a una mesa técnica transversal, no solo desde el punto de vista del tipo de personas, expertos y expertas que se han involucrado en estos temas hace mucho tiempo, si no que además es transversal políticamente, porque lo que necesitamos es construir ese acuerdo político que estabilice las políticas públicas en educación. No podemos estar cada cuatro años cambiándola porque la verdad es que solo estresa al sistema”, estimó.

“Entonces, consolidarlo con ajustes, ajustes relevantes que nos permitan enfrentar esos desafíos. Desde allí es que nosotros estamos aperturados a las recomendaciones que nos hagan y materializarlas en modificaciones legales, pero también con estos límites, con los límites de lo que la evidencia nos indica y la evidencia no indica que el SAE sea responsable de problemas como la falta de oferta”, enfatizó.